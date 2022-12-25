资讯不透明 中国老年人接种疫苗疑虑重重

（德国之声中文网）中国当局正在挨家挨户为60岁以上的人接种新冠疫苗。但是，即便病例激增，64岁的李连生（Li Liansheng ，音译）说，发烧、血栓和其他疫苗副作用的传闻让他的朋友们踌躇不前。

"当人们听到此类事件时，他们可能不愿意接种疫苗。"李说，他在感染新冠之前已经接种了疫苗。感染十多天之后，他还有些咳嗽和喉咙痛。他说这就像一次"普通的感冒"，有轻微的发烧。

为了扭转经济下滑的趋势，中国放弃了严格的"清零"政策，和其他国家一样对待新冠疫情。但是突如其来的转变使医院里挤满了发烧、喘息的病人。

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

中国老年人疫苗接种率极低

中国国家卫健委于11月29日发布通知，要求提高老年人的疫苗接种率。卫生专家认为这对避免医疗危机至关重要。这也是中共在取消世界上最后一个对新冠病毒严防死守的国家政策之前的最大障碍。

在此之前，中国通过"清零"政策，封锁城市，要求千百万市民居家隔离，使病例数量在两年内保持在较低水平。现在，当它放弃这种措施之后，正面临着其他国家已经经历过的大范围疫情爆发。

中国国家卫健委本月只记录了6起新冠感染死亡病例，官方公布的死亡总人数达到5241人。事实上，无数信息表明大量家庭发生亲属死亡事件。

一位卫生官员上周说，中国缩小了报告新冠病毒死亡的定义，只计算新冠病毒引起的肺炎或呼吸衰竭的死亡人数。这一异常狭隘的定义排除了许多其他国家会归因于新冠病毒死亡的人数。

专家们预测，到2023年底，中国将有100万至200万人感染新冠病毒死亡。

老年人为何不愿打疫苗?

在北京市中心天坛公园草地上锻炼的李先生说，看了官方宣传，他正在考虑接种加强针。他说："只要知道疫苗不会引起大的副作用，我们就应该接受。"

各居委会已被命令找到所有65岁及以上的人，并追踪他们的健康状况。他们正在做官方媒体所说的"意识形态工作"，游说居民说服老年亲属接种疫苗。

北京六里屯街办向60岁以上的人承诺，完成两剂疫苗接种和一剂加强针之后，最高可获得500元人民币奖励。

国家卫健委12月23日宣布，全国每天接种疫苗的人数增加了一倍多，达到350万人。但是，跟2021年初每天进行的数千万次注射相比，这个数字仍然微不足道。

中国制造的疫苗的潜在副作用让老年人望而却步。政府还没有公布对60岁以上的人进行临床试验的结果。

李说，一位55岁的朋友在接种疫苗后出现了发烧和血栓。他说，他们不能确定是否是疫苗接种的副作用，但他的朋友不愿意再次接种。

"也有人说病毒在不断变异，"李说，"我们怎么知道我们接种的疫苗是否有用？"

还有些人不愿意接种疫苗，因为他们患有糖尿病、心脏问题和其他健康问题，尽管专家警告说他们更迫切需要接种疫苗，感染新冠的风险大于潜在的疫苗副作用。

一位76岁的老人每天借助拐杖在天坛周围散步。他说他想接种疫苗，但患有糖尿病和高血压。这位只愿意透露自己姓傅（Fu）的老人说，他戴着口罩，并尽量避开人群。

这些老年人也感觉不到接种疫苗的紧迫性，因为在最近的病例激增之前，感染人数较少，意味着感染风险较低。然而，缺乏感染使得中国很少有人产生针对该病毒的抗体。

老年人处于高风险之中

上海复旦大学基础医学院教授姜世勃说："现在老年人的家庭和亲属应该让他们明白，感染新冠可能导致严重的疾病，甚至死亡。"

根据国家卫健委的数据，中国90%以上的居民已经完成接种，但80岁以上的居民中只有大约三分之二的人接种了两剂疫苗，接种过第三针疫苗的80岁以上老人更是不到一半, 在东亚各国中垫底。根据其2020年的人口普查，中国65岁及以上人口数量为1.91亿--超过了第八大人口大国孟加拉国的总人数。

"80岁以上老人的疫苗覆盖率仍然需要提高，"上海媒体澎湃新闻说，"老年人处于高风险之中。"

100岁老人杜明（Du Min，音译）戴着口罩，坐着轮椅，正由照料人李竹青（Li Zhuqing，音译）推着在公园里散步。李竹青说，杜明的儿子为他安排接种了疫苗。李竹青同意这种做法，因为他们的家庭成员都没有被感染过，这意味着如果他们接触到这种病毒，很有可能把它带回家传染给老人。

卫生官员拒绝了记者访问疫苗接种中心的请求。有两名记者临时进入该中心，被工作人员发现后命令离开。

（美联社）

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



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