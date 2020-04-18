资本主义：一辆正在驶向悬崖的失控汽车？

（德国之声中文网）几年前，当我在爱丁堡的一家二手书店搜寻好书时，发现一本书的标题让我无法抗拒，于是我立刻把它从书堆里拣出来，掏钱买下。

从那时起，萧伯纳（George Bernard Shaw）的这本《智慧女性指南：从社会主义、资本主义、苏维埃主义到法西斯主义》（The Intelligent Woman's Guide to Socialism, Capitalism, Sovietism and Fascism）就一直呆在我的书架上积灰。直到前不久居家隔离的时候，我才终于把它拿出来读。

我必须承认，自己很乐意被作者称作"有学识的女性读者"，并且忍不住联想到，如果更多的经济理论著作借鉴这种方法的话，那么那些枯燥的论文也许就能得到更多读者了。

除了善于奉承迎合读者之外，这首次出版于1928年的书竟然如此的历久弥新，这简直令人惊叹。

不可理解的体系

其中一个章节听起来格外的符合当代实际，这简直令人沮丧。在《失控的资本主义汽车》一章中，萧伯纳运用了一系列比喻，来描述资本主义的永不停歇性、无法探知性和不可理解性：

"想象一下，你坐在一辆你不懂得如何驾驶也不能停下的汽车里，油箱里装满了用不完的汽油……驰骋在一个被险峻岩石和悬崖峭壁所环绕的小岛上！这就是生活在资本主义之中的感觉--当你开始理解它的时候。"

是的！在将近一个世纪之后，我们仍然有同样的感觉。不过如今我们有了新的比喻手法。我们会谈起在轮子上不知疲倦地奔跑的小仓鼠。但这也不过是换一种方式来形容永不停歇而毫无意义的运动而已。

萧伯纳这本书出版之后的翌年，也就是1929年，美国股市崩盘，全球经济陷入十年大萧条。其实在萧伯纳写书的时候，投机行为的愚蠢之处就已经显而易见了：

"我们的统治者"，他写道，"充满了对货币市场的幻想，把每年5英镑当作100英镑来计算。"

而正当我读到这一段的时候，美国总统特朗普刚发出一条推特，宣称明年的股市注定要再创新高。

而事实是，我们每个人内心深处都知道这是无稽之谈。一家公司的价值每一天都在剧烈波动，而只有少数人从多数人的劳动中获益致富。这都是没有道理的。但是我们接受了这个体系，是因为它一直都是这个样子，而要倡导一些其它的东西就会看起来有一些激进，难道不是吗？

况且，就算是有替代方案，那它又该是什么样的呢？想要退出仓鼠的奔跑游戏，没问题，但是树懒的怠惰生活就是你想要的吗？

而萧伯纳认为，问题并不在于奔跑运动的本身，而是在于人们无法驾驭它：

"没有人买了一辆汽车会说，它开的越慢越好。同理，只要我们能够控制自己行进的方向，能够自己决定路线，并且能够在即将驶向危险的时候叫停，那么这样的行驶就是愉快的。"

换句话说，这场游戏中有两股力量：资本主义压倒一切的、不可渗透的力量，还有那些以驯服资本主义为己任的人。

坐在一辆失控的汽车上已经是足够糟糕的事情了，如果又没有一个理性的人坐在驾驶座上，你可能就只好听天由命了。

如今这个世界最可怕的事情就是，这个体系是由一股看不见的力量所饲养。也就是说，出于所有的意图和目的，这辆失控的汽车是完全自动的。

在互联网时代，没有任何两个人所接收到的信息组合是完全一样的。这些根本差异降低了公共讨论的标准和可能性。连广告都是量身定做的，个体根本无法联合起来采取某种行动。

企业运营结构不透明，旨在促进员工之间的微妙竞争。 这使得工人运动难以实现。

我们每天都在使用的东西当中，有很多都是供应链的产物，这些供应链错综复杂，几乎是无法重新创建的。所有尝试理解这一切的努力，都会给我们带来罪恶感和疲惫感，顺从妥协往往看起来是唯一的反应方式。

资本主义引起的无知并非新鲜事物，但是它现在肯定正在进入全盛时期。就在我们把更多的时间花费在工作上，而用来思考的时间越来越少，我们对于简单化信息的需求达到了顶峰。

连萧伯纳也在1928年得出了一个愤世嫉俗的--有些人或许会说是具有先见之明的--结论，那就是在一个失控的资本主义体系中，注定要担任执政工作的是这些人：

"……他们一无所知且不会思考……他们有时候会成为最佳统治者，就像最好的铁路信号员往往都是那些没有足够的责任感因此也不会被吓到的人。"

这个信号是强大的。资本主义是一种如此可怕的力量，只有无知者才能够具备承受它的气质。

尽管这种疯狂症也是有药可治的。其中最有效的解药就是时间。

浪漫的空间

在萧伯纳的时代，矿工还在为每日工作时间从八小时减少到七小时而斗争。而如今呢，我们正处在一场更大氛围的心理战斗之中。我们能够把手机调到飞行模式，然后放心地睡觉吗？如果错过了什么重要的通知怎么办，会不会被永远困在公司等级阶梯的底层呢？

萧伯纳将休闲时间描述成"留给罗曼蒂克和无限可能"的空间，而工作时间则是"冷酷而枯燥的现实的领地"。

对于我们当中的幸运儿来说，这场全球疫情让工作世界的辛劳乏味暂时得到一些缓解。一些人抓住这个机会，去给这辆失控汽车踩刹车，并且感慨自己距离从悬崖边缘坠落只有一步之遥。

而另外一些人则走上街头，要求获得重新坐上驾驶席的权利。

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