贺锦丽让拜登锦上添花

（德国之声中文网）他们曾经是是对手，俩人都想竞争民主党总统候选人的资格。在2019年6月下旬举行的第一次电视辩论中，贺锦丽（Kamala Harris）和拜登（Joe Biden）就针尖对麦芒。加州女参议员贺锦丽批评了前副总统拜登1970年代的政策。当时，拜登是特拉华州的一名参议员。贺锦丽指责拜登当时与部分美国参议员一起，试图阻止黑人和白人学生的融合。当时，贺锦丽是这些孩子中的一个。

拜登解释说，当时他是反对地区制定"巴士政策"（bussing）的。这里所指的是地方政府可以规定，让黑人儿童乘坐校车到白人富裕街区的学校上学。贺锦丽就曾乘坐这样的校车上学。她认为正是她所受到的教育为其成功的职业生涯奠定了基础。她对拜登说："如果我当时在参议院，我将站在完全不同的立场上。"

美国媒体对贺锦丽的攻击进行了广泛的报道。但最终这些攻击仅仅被视为意见分歧而已，并没有妨碍她成为乔·拜登的竞选搭档。而且拜登的这一决定足以表明，他与共和党候选人和现任总统特朗普完全相反，既不害怕批评，也不盲目要求忠诚。

政治上一致

尽管贺锦丽和拜登乍一看并没有太多共同点，但就其政治纲领而言，他们是一个和谐的二人组合。二人的竞选主题都很传统：经济、环境保护、教育和社会正义。与左翼阵营中的激进和进步概念以及保守共和党人中的右翼派别保持足够的距离，无疑将使他们能够赢得民众的广泛支持。

拜登和贺锦丽在初选辩论中唇枪舌剑

早在贺锦丽想竞选总统候选人时，很多民主党人就已希望拜登与她组成搭档。去年5月密苏里州的议员克莱( Lacy Clay)就向 《政治杂志》表示："这将是最理想的！"而且持这种看法的并非克莱一人。一位黑人女性当总统候选人许多人无法想象，但是他们可以接受她作为拜登的辅助力量。正如许多选民对拜登一人竞选并不热心，但现在有贺锦丽的辅佐便增加了信心。

平衡的二人组

两位民主党人竞选搭档受欢迎的原因是77岁的拜登资深而且经验丰富，而印度和牙买加混血的55岁的贺锦丽则体现了政治上常常缺乏的一个另类视角，因为来自少数族群的人担任政治职务的几率远低于美国白人。

这一次二人也体现了各自不同地区的背景。作为一个白人家庭的孩子，拜登在东海岸的宾夕法尼亚州和特拉华州度过了他的童年和青年时期。他的家庭一直为维持其中产阶级地位避免衰落而苦苦挣扎。贺锦丽则是两个移民的女儿，在西海岸加利福尼亚长大。她来自印度的母亲和来自牙买加的父亲在反对越战的示威活动中相识。

拜登和贺锦丽都是学习法律出身。拜登很早就进入政界，29岁成为参议员。贺锦丽首先从事律师职业，后来出任加利福尼亚州总检察长，之后成为参议员。

拜登和贺锦丽相识已久。拜登的儿子博（Beau Biden）曾任特拉华州的总检察长。2011年，他与贺锦丽合作，要求银行对房地产危机担负责任。他对这位自信的加州女性的评价极高。博·拜登于2015年因脑瘤去世。但是他对来自加州的这位自信女人的高度评价影响了父亲拜登，使他做出了将其作为竞选搭档的决定。

贺锦丽证明自己是一位在辩论中反应敏捷的演说家。她今后的任务是支持拜登竞选、应对各路批评。而拜登也对贺锦丽充满信任，或许也将因此为少数族群的未来敞开大门。拜登完全清楚自己这一选择的象征性力量。

在公布其决定的当天，拜登在推特上写道："今天早上，全国的小女孩们从梦中醒来，尤其是那些黑色和褐色的女孩子，在我们的社会中她们常常感觉被忽视和低估。现在她们可能会以一种新的眼光，把自己看作未来可能的作为总统和副总统候选人。"

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