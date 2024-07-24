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贺锦丽民调微幅领先特朗普 两人谁会赢？

2024年7月24日

拜登退选后，贺锦丽迅速凝聚民主党内多数代表的支持，取得正式提名可说胜券在握；最新民调更显示，她对上特朗普有些微优势。两人政策虽各有不同，但面对中国，有专家认为他们都会采取更强硬的立场。

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拜登退选后，特朗普接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时曾称，贺锦丽比拜登“更容易打败”。（资料照）
拜登退选后，特朗普接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时曾称，贺锦丽比拜登“更容易打败”。（资料照）图像来源: Evan Vucci/AP/dpa/picture alliance | Shawn Thew/Pool EPA/AP/picture alliance

（德国之声中文网）美国总统拜登退出2024年总统大选之后，路透社週三（7月24日）公布本週最新民调，显示美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）以2个百分点的微幅优势，领先美国前总统特朗普，两人分别有44%和42%的支持。相较之下，上週的民调是拜登以2个百分点落后特朗普。

本週民调中，约有80%的民主党支持者看好拜登，91%看好贺锦丽。四分之三的民主党选民同意，民主党及其支持者现在应力挺贺锦丽；只有四分之一希望有多位可能的候选人出来争取党内提名。

大约56%的选民认同贺锦丽“思维清晰，能应付挑战”；49%的选民对特朗普持此一评价；拜登则只有22%。

拜登的年纪、健康状况与认知能力是他遭受广泛质疑的主要原因；6月底，81岁的拜登在电视辩论对上78岁的特朗普时表现不佳，随后面臨党内要求他退选的“逼宫”声浪，最后他在上週末宣布改支持59岁的贺锦丽出马

贺锦丽能够打败特朗普吗？

7月初至今，贺锦丽与特朗普在路透社民调之中彼此拉锯，双方互有领先，但领先的幅度皆落在3个百分点的误差范圍内。美国全国民调虽是透露民众投票取向的重要信号，但在选举人团的选制之下，最后常常是由少数几个摇摆州左右选举结果。

亲特朗普的民调机构淡化了贺锦丽支持率上升的趋势，主张这是因为媒体大篇幅报道她要角逐总统，才带来暂时的民调上升。共和党阵营的民调员法比奇欧（Tony Fabrizio）在一份分发给媒体的备忘录内写道：“接下来几天内可能会开始浮现这样的（支持）上涨，并持续一阵子。”

贺锦丽在民主党内“势不可挡”

民主党将于8月19日至22日在芝加哥举办全国代表大会，正式决定由谁代表民主党参选。自拜登退选后，目前仍无其他人选公开出面与贺锦丽竞争。

现阶段，前众院议长佩洛西（Nancy Pelosi）、现任众院少数党领袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）、参院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）等党内重要人士皆替贺锦丽背书。民主党籍的州长和议员亦陆续表态支持贺锦丽，其中有些人是潜在的副手人选，例如宾州州长夏皮罗（Josh Shapiro），以及亚利桑那参议员凯利（Mark Kelly）。

图为贺锦丽7月23日在威斯康辛出席造势活动。
图为贺锦丽7月23日在威斯康辛出席造势活动。图像来源: Kevin Mohatt/REUTERS

美联社的统计显示，贺锦丽已获超过3千位民主党代表支持，超过取得正式提名的门槛。眼看大选只剩下100多天，这样的趋势显示，民主党尝试抛开过去数週来围绕著拜登是否退选而产生的内讧，转而迅速凝聚对贺锦丽的支持。

贺锦丽的竞选团队称，她宣布角逐总统之后的24小时内，就有超过88.8万人捐款支持，总计募得约8100万美元的资金，创下纪录。从週日（21日）到现在，她已得到超过1亿美元的捐款。

贺锦丽原先就是拜登的竞选搭档，因此“顺理成章”接手了拜登剩余的9千多万美元选举经费。不过，特朗普阵营週二（23日）向美国联邦选举委员会提出抗议，认为此举是违法的。据《纽约时报》报道，特朗普方的主张在法律上能否站得住脚，专家意见不一；目前不清楚选举委员会将做出什么决定。

贺锦丽vs.特朗普：对中国立场如何？

週二（23日），特朗普在一场媒体通话会上说，他“绝对”会想跟贺锦丽辩论，而且有意举行不只一场。此前，两党已约定好的两场辩论订在在6月与9月，分别由美国有线电视新闻网（CNN）和美国广播公司（ABC）转播。不过，特朗普23日说他“不喜欢”ABC，暗示他希望找其他媒体主办。

6月27日，特朗普与拜登举行电视辩论。（资料照）
6月27日，特朗普与拜登举行电视辩论。（资料照）图像来源: Will Lanzoni/CNN/ZUMA Press Wire//picture alliance

贺锦丽23日现身重要摇摆州威斯康辛，这是第一场以贺锦丽为主的大选造势活动。威州过去数十年来倾向民主党，但投票结果普遍都显示共和党与民主党只差1或2个百分点；2016年，拿下威州的是特朗普。

贺锦丽在威州抨击特朗普可能“让美国走回头路”。“我们是想生活在一个自由、同理、法治的国家，还是充满混乱、恐惧和仇恨的国家？”她也批评特朗普倾向反堕胎权的立场。

两人对中国的政策亦是关注重点。香港大学当代中国与世界研究中心主任李成22日接受《南华早报》访问，他认为不论最后由贺锦丽或特朗普胜选，美中之间都不太可能直接爆发冲突，但两人都会在选战中对北京采取更强硬的立场。

在李成看来，盡管美国国内存在广泛的反中情绪，但与中国爆发战争并不会凝聚美国，而且若在选战时过于批评中国，可能适得其反。

特朗普枪击、换拜声浪：华裔选民怎么看？

有观察指出，跟中国有关的议题在今年的选举内不像过去一样占据焦点。盡管如此，特朗普及其副手万斯（J.D. Vance）的“美国优先”政策背后，仍把中国视为美国重大的“威胁”。

万斯在共和党大会上便批评华府政客让“廉价的中国产品和外国劳工”泛滥美国，认为应“阻止中国共产党踩在美国公民的背上，建立他们自己的中产阶级”。

特朗普则把中国描绘成大量美国就业机会消失的元凶，还说若其他国家希望在美国销售产品，就要在美国制造，“若他们不同意，那我们就对每辆车施加大约100%到200%的关税，让它们在美国卖不了”。

特朗普竞选搭档万斯其人

至于贺锦丽对中国的态度，部分专家认为她应会延续拜登的政策。美国网媒POLITICO分析指出，她身为美国副总统，跟其他现任政府官员一样，都公开支持“去风险”等对中政策；在她2020年大选期间与时任副总统彭斯（Mike Pence）辩论时，则曾质疑特朗普“输掉贸易战”、认为关税伤害美国经济。

贺锦丽也对维吾尔人权、香港民主等议题积极发声。关于台湾，她曾于2022年9月表示，美国将继续维持长期以来的政策，支持台湾自卫。

特朗普和拜登都多次被问及“美国是否保卫台湾”：拜登不只一次表态美国会出手，与美国的“战略模糊”政策有所差异；特朗普在7月中旬刊出的彭博社访问中则引发争议，当时他把美国对台湾形容为“保险公司”，认为台湾应该付钱换取防卫。

（路透社、美联社等）

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