贺锦丽搭档沃尔兹对华立场软还是硬?

贺锦丽6日宣布邀请明尼苏达州州长沃尔兹担任她的竞选搭档。分析认为，贺锦丽此举是为了吸引美国中西部及农村地区的选票。不过沃尔兹在中国任教的背景，以及他过去在中国议题上的表态也格外引发关注。

（德国之声中文网）美国副总统贺锦丽的竞选搭档、民主党副总统候选人沃尔兹（Tim Walz）在1989年曾经前往中国广东省北部佛山市的一所中学任教1年。这个经验也让他成为自2007年，曾担任美国驻北京大使的布什（George H. W. Bush）以来，第一位具有在中国生活经验的美国正、副总统候选人。

他在2019年接受《国会山报》（The Hill）采訪时表示，当时中国正要开始发展，“中国就要来了（China was coming），这就是我去的原因”。

从中国返回美国后，沃尔兹和他的妻子格温（Gwen Walz）成立了一家专门为美国高中生安排夏季前往中国旅行的公司。

根据《彭博社》报道，沃尔兹从中国返美后曾经表示，如果中国有适当的领导，“他们能取得的成就是没有限制的”。他也曾主张，美国未必一定要与中国建立敌对关系，并说美方需要要对中国在南海的作为保持坚定立场，“但我们可以在很多领域开展合作”。

如今在美中竞争关系加剧的背景之下，沃尔兹的对华政策究竟是鹰派还是鸽派也成为各方讨论重点。

沃尔兹的中国立场

沃尔兹过去出席美国国会听证会时曾主张，随著中国自由市场经济发展，未来将看到中国对社会生活和人权的管控更加开放。但随著中国近年来的人权纪录持续恶化，他也在美国众议院共同发起了多项关于中国的立法，包括 2017 年《香港人权与民主法案》。

沃尔兹任职美国众议员期间，也担任美国国会及行政当局中国委员会（CECC）成员，该单位职能为“监察中国法治发展和人权”，并在2018年会见西藏精神领袖达赖喇嘛。当时沃尔兹在社群平台上发文表示，他与达赖喇嘛共进了一场“为他生命带来改变”的午餐。

贺锦丽与沃尔兹6日在宾州举行竞选活动 图像来源: Joe Lamberti/AP/dpa/picture alliance

此外，他也曾发起谴责中国对1989年天安门事件的相关内容进行审查的决议，并对法轮功学员在中国的待遇表示担忧等多项决议。

《彭博社》分析，沃尔兹的对华立场似乎与拜登政府基本相符。但一位不愿透露姓名的中国官员表示，沃尔兹的态度不太可能影响美国的对华政策，因为美国政界当前对中国的强硬立场一致。

《南华早报》则引述企业对华风险研究公司Strategy Risks执行长菲什（Isaac Stone Fish）的说法，将沃尔兹与中国的联系形容为美国政治中的“双面刃”。

菲什主张：“一方面，选民和官员可以在中国等极其重要的问题上，与拥有专业知识的人建立联系......另一方面，那些与北京有联系的人，可能会受到反对党的攻击。”

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沃尔兹如何出线？

美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）8月6日首度与竞选搭档、明尼苏达州州长沃尔兹在宾州费城的竞选活动亮相。

贺锦丽在介绍沃尔兹时，称他为“让人们有归属感，并激励他们实现远大梦想的人”。

沃尔兹则在演说中批评特朗普“把我们的经济推入了谷底......在唐纳德·特朗普的领导下，暴力犯罪猖獗。这还没有算上他自己犯下的罪行。”

此前，贺锦丽在社群平台X上发文：“我很骄傲的宣布，我已邀请蒂姆·沃尔兹成为我的竞选搭档。作为州长、教练、教师和退伍军人，他为像他这样的劳工家庭做出了贡献。”

沃尔兹也在X上发文回应称，能被贺锦丽选为的竞选搭档是“一生的荣幸”。

现年60岁的沃尔兹在进入政坛前曾经从军，退伍后担任教师及足球教练，并在2007年至2019年间，代表明尼苏达州选区进入美国众议院，并担任退伍军人事务委员会的资深成员，并在2018年当选明尼苏达州州长。

虽然沃尔兹的政治生涯并无太过于活跃或突出的事迹，但他在任职州长期间，进行了多项务实及进步政策，包含保护堕胎权、娱乐性大麻合法化以及为所有儿童提供免费学校餐食。

美利坚大学（American University）政治学者特雷维桑（Filippo Trevisan）向DW表示，贺锦丽的竞选团队选择沃尔兹是为了接触到美国农村地区的选民，“他（沃尔兹）在全国范圍内的知名度不是很高，但他的背景使他能够在某些选民面前展现可信度。”

此举似乎与特朗普找来万斯担任副手，试图争取“锈带”（Rust Belt）地区选民支持的做法相同。

特雷维桑指出：沃尔兹批评特朗普和万斯不了解中产阶级，而沃尔兹的出身正是中产阶级。

（路透社、国会山报、彭博社、南华早报等，德国之声记者Carla Bleiker+对此文有贡献）

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