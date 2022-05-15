费舍尔挑战斯帕斯基50年：国际象棋史上的一场冷战

（德国之声中文网）鲍比·费舍尔在哪儿？那是1972年7月1日，雷克雅未克国家剧院内气氛紧张不安。 "世纪之战 "即将打响，大厅内已坐满观者。然而，有一座位仍空空如也：美国的挑战者罗伯特（鲍比）·费舍尔（Bobby Fischer）竟大驾未到。另有一人亦不知去向：古德蒙杜尔·索拉林松（Gudmundur Thorarinsson）--冰岛国际象棋联合会的年轻会长。现年82岁的索拉林松还记得当时的情景："我和费舍尔的律师一直谈判到最后一刻--涉及钱和其它各种细节问题。"

一切均属徒劳：这位来自纽约、以行为乖张出名的国际象棋大师不做出任何承诺。索拉林森回忆道："开幕式上，我迟到了15分钟，未能准备演讲稿，也不知该在台上说什么。" 就在离讲坛只剩一米之处，他拿定了主意。这位冰岛人未取消比赛，而是毅然宣布正式启动赛事。索拉林森："假如我们冰岛人当时取消比赛的话，真不知道国际象棋界接下去会有怎样的发展？"

绅士与天才的较量

事实证明，索拉林森的临时决定是正确的："我知道费舍尔为这场冠军赛付出了一生的努力"。毕竟，此前，一位美国赞助人在短时间内将奖金增加到在当时惊人的15万美元之后，费舍尔终于登机飞到了雷克雅未克。随着他的到来，这个沉睡的冰岛首都一下子进入了世界媒体的聚光灯。索拉林森："全世界都对棋盘上的这场东西对决表现出浓厚兴趣"。

棋盘的一方，是既古怪又绝顶聪明的纽约人费舍尔；另一方，是自信而擅长交际的俄罗斯卫冕冠军斯帕斯基（ Boris Spassky ）。"当时只有16岁的国际象棋天才、后成为特级大师的冰岛人赫尔吉·奥拉弗森（ Helgi Olafson ）回忆说："当时，大多数冰岛人都希望讨人喜欢的绅士斯帕斯基获胜。"

然而，让人瞠目结舌的是费舍尔。这位前国际象棋神童让世界紧张了整整一个夏天。迟至7月11日，他才终于坐到了棋盘前，出战首轮--不敌斯帕斯基。第二回合，这位美国人竟不到场。他抱怨受到噪音和光线干扰，怀疑是苏联团队做了手脚，因拒绝比赛，他第二轮不战而败。好一桩丑闻：世界象棋冠军赛刚刚开始，便已近夭折。

德国出版商出手相救

赛事终因一位德国人而获救--主裁施密德（ Lothar Schmid ）。他本人是国际象棋大师，并是班贝格卡尔·梅出版社（ Karl-May-Verlag ）老板。他找到了一个解决方案：从现在起，比赛在通常摆一张乒乓球桌的后屋举行。索拉林森回忆说："施密德是一名优秀裁判。" 第三轮比赛的开始充满传奇色彩：施密德断然要求两人入座，并喊道："现在，下棋！"

费舍尔下棋了。第三轮比赛给整场赛事带来转折。或许受到来回折腾的影响，斯帕斯基出了错，意外败阵。谁能想到，从此，费舍尔掌握了棋盘上的指挥权。

奥拉夫松回忆道："斯帕斯基一直以国际象棋大局为重，因此，尽管费舍尔行止乖张， 他仍继续下棋。" 这位冰岛人表示，当时和现在一样，大家都只谈论鲍比·费舍尔，这让他遗憾："我们忘记了斯帕斯基是一位多么伟大的棋手和运动员"。然而，这一切通通无济于事。8月31日，这一刻来到了：赢得第21轮后，费舍尔以12.5-8.5的大比分占据了无可动摇的领先地位。人们震惊了：苏联在国际象棋领域长达数十年的统治地位被打破了。在雷克雅未克，美国虽未赢得冷战，却在棋盘上胜出。

费舍尔神话

但1972年世界国际象棋冠军挑战赛上的这一故事并未随着闭幕式的举行而结束。这场赛事在全球引发国际象棋热潮。奥拉夫松说道："突然间，国际象棋成了一件人人都感兴趣的事情，你甚至可用它赚钱--即使你不是苏联人。" 不仅在冰岛，世界各地都出现了一代年轻的国际象棋大师。若干年后，是次 "世纪之战 "真正成为神话。虽凯旋返回美国，但不久后，这位新晋世界冠军又出了新谜题：鲍比·费舍尔在哪里？

这位美国人退居二线，世界冠军卫冕赛事不成。世界棋联无意满足他的要求清单。最终，1975年，年轻的俄罗斯人阿纳托利·卡尔波夫（ Anatoli Karpow ）不战而获冠军头衔。此后，很长一段时间里都没有任何有关国际象棋选手费舍尔的消息，直至1992年。 当时，波斯尼亚战争方殷，费舍尔却偏在塞尔维亚与斯帕斯基对局，虽不正式，却有利可图。是役，费舍尔再度显示出他的水平，再度击败了老对手。然而，这场赛事决定了这位美国人的未来生活进程：鉴于塞尔维亚受美国经济制裁，美国当局对他展开调查。

"人道主义行动"

奥拉弗森就此指出："费舍尔感觉受到了迫害。事实也的确是这样。" 在棋迷的支持下，越来越多疑的费舍尔从此满世界逛。在这一过程中，他的行为越来越出格。他宣扬阴谋论，发表反犹、反美言论。2005年，费舍尔人生陷入低谷：这位健康状况不佳的前世界冠军在日本蹲班房，等待被驱逐出境。

不过，在冰岛，这位前冠军未被人们遗忘。奥拉弗森回忆说："显然，得有所动作了。" 一个再度由世界杯组织者索拉林森为首的委员会问世了，其目标：将鲍比·费舍尔带到冰岛。奥拉夫森表示，"这是一个纯粹的人道主义行动"。该委员会成功说服了冰岛外交部长给予费舍尔冰岛公民身份，并最终分别同美、日达成协议，允许他前往冰岛。2005年3月，这一刻来到了：蓬头垢面的费舍尔回到了雷克雅未克，这个他曾取得伟大胜利的地方。

末站雷克雅未克

奥拉弗森在这位前世界冠军在世的最后几年支持过他，并写了一本关于这段时期的书。他回忆说："重回冰岛时，他已是一个破碎的人。我一开始就向费舍尔说明，我对他的疯狂故事不感兴趣。" 奥拉弗森说，那些年里，他和这位国际象棋冠军相处融洽。他说，"当在29岁时突然中断下棋时，他只是没有象棋的鲍比·费舍尔，一个没有真正生活的人。在冰岛的最后几年，他至少找到了一些平静。"

2008年，这位美国人的健康状况急剧恶化。然而，直到最后，他都不信医术，拒绝治疗自己的肾病。在很多人眼里，鲍比·费舍尔是史上最好的国际象棋选手。奥拉弗森告诉说，费舍尔在雷克雅未克最后居住的寓所内全然保持着他逝世前不久离开时的样子。

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