 费用降三分之一 马、中同意恢复铁路项目 | 经济纵横 | DW | 12.04.2019

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经济纵横

费用降三分之一 马、中同意恢复铁路项目

马来西亚和中国周五（4月12日）同意恢复价值上百亿美元的东海岸铁路（East Coast Rail Line）项目。此前数月的谈判使两国关系受到压力。不过，谈判的结果是，项目的费用将降低三分之一。

Mahathir Mohamad besucht China (Reuters)

马来西亚总理马哈蒂尔

（德国之声中文网）马来西亚和中国同意，总长688公里的东海岸铁路项目费用将从最初的160亿美元降至107亿美元。马来西亚总理马哈蒂尔的办公室发表了相关声明。

去年5月出人意外胜选的马哈蒂尔上任后即承诺，将重新谈判或者取消其前任纳吉布批准的与中国的这一合作项目。马哈蒂尔称该项目"不公平"。

马哈蒂尔办公室的声明称，东海岸铁路"费用的降低定将使马来西亚受益，并减轻国家财政负担"。该办公室表示，下周一将公布更多细节。

今年1月，路透社曾引述消息人士报道称，中国交通建设集团表示愿意将东海岸铁路的费用削减近一半。

2017年确定的该项目将马来西亚东海岸（南中国海沿岸）与西面繁忙的水路要道--马六甲海峡连接起来。在缺乏透明度的情况下，项目成本飙升，令马来西亚面临高额债务风险。

苗子/凝炼（路透社）

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