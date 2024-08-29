“费用可以五五分”——澳总理与美官员闲聊意外被拍

（德国之声中文网）"我们有了重大突破，这将带来巨大变化"，澳大利亚总理阿尔巴尼斯手拿一杯咖啡，对美国资深外交官、常务副国务卿库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）这样说道。坎贝尔回答道，"太棒了。我和凯文（陆克文）讨论过这个问题，你知道，我们本来也打算这么做的，但他跟我们说不要，所以我们就没有这样做。我们把车道让给你们，你们去吧！"阿尔巴尼斯于是开玩笑似的笑着说："如果你们愿意，费用我们可以五五分。只花你们一点钱。"

本周四（8月28日），新西兰广播电台记者在太平洋岛国论坛峰会上拍到了这段阿尔巴尼斯与坎贝尔私下聊天的视频。

太平洋岛国论坛峰会当天批准通过了由澳大利亚出资四亿澳元（约合2.71亿美元)建立多国太平洋警察部队的太平洋警务倡议（Pacific Policing Initiative）。

澳大利亚一直试图将该计划描绘成一个由太平洋岛国发起的倡议。因此，阿尔巴尼和坎贝尔的这段录像很可能将助长中国经常提出的指控，即澳大利亚在该地区按照美国的意愿行事，而且两国都专注于对抗北京日益增长的影响力。

争夺地缘政治影响力

周四晚些时候，当被记者问及是不是说了不该说的，阿尔巴尼斯愤怒地表示："我知道这个私人对话视频。坎贝尔是我的朋友，我们正在聊天。"他说，""有人，你知道，不管是谁做了这件事，他们都应该考虑一下自己的新闻职业道德。这是一次私人谈话。这是一次愉快的谈话，也是一次友好的谈话，就是这样。如果试图从中解读出些什么，说实话，那一定是没事干了。"他还称，美国没有分担四亿澳元费用的计划。"这（该倡议）是太平洋地区主导的，由警察部长们领导的，他们已经就此事开会一年了。"

中国的太平洋盟友--尤其是瓦努阿图和所罗门群岛--曾表示担心，这项警务倡议旨在从地缘政治上排挤北京。

中国曾试图在2022年和该地区国家达成一项区域性安全协议，但未能成功。此后，中国一直在为一些资源不足的太平洋岛国的警察部队提供武术训练和中国制造的车辆。

虽然参加太平洋岛国论坛的所有成员原则上都认可该协议，但各国领导人可以决定他们参与的程度，甚至是否参与。

（法新社）

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