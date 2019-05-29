贸易风暴来袭  苹果或能安然无恙

（德国之声中文网）美国对中国科技巨头华为出招后，苹果被视为将是中方主要的报复对象。恩德勒集团技术分析师罗布·恩德勒（Rob Enderle）表示："华为遭到美国打压，苹果很可能成为中国报复的目标……贸易战气氛愈发紧张的情况下，苹果和华为都可能会受到牵连。"

不过分析人士认为，因为这家美国公司与中国有着千丝万缕的联系，牢固的根基会帮助苹果安然度过这场风暴。

中国和美国这两个全球两个最大经济体的摩擦不断升级。华为被卷入到这场纷争的漩涡中心。恩德勒指出，华为和苹果都被视为本土"国宝级"品牌："与被视为国宝的公司打交道并不容易。毫无疑问，风险有可能发展到超出理性的范围。"

但苹果占据了许多有利因素。一些分析人士指出，因为苹果大部分生产都是在中国完成的，这家公司在中国的生产成本上升或直接减产可能造成员工下岗，这样中国自身也会受到影响。

咨询公司"创意策略"（Creative Strategies）分析师米拉内西(Carolina Milanesi)表示，由于美国对华为的态度，中国去年开始抵制苹果产品，但对这家美国公司没有产生实质性影响。任正非最近接受彭博社采访时表示自己反对在抵制苹果产品的做法。

价值一万亿的「苹果」 最初 不管是对果粉还是对苹果公司来说，1976年4月1日是一个值得纪念的日子。这一天是苹果公司官方成立的的时间，然而其注册时间是在几个月后的1977年1月3日。图片上两位长发飘飘的小伙儿是创始人之一 史蒂夫·乔布斯 (Steve Jobs) 和史蒂夫·沃兹尼亚克 (Steve Wozniak) 。不过，苹果公司最初的创始还有第三人罗纳德·韦恩（ Ronald Wayne）。三人联合开发和销售个人计算机。

价值一万亿的「苹果」 更名 42年前这家创立于私人车库的小公司注册时称为“苹果电脑公司（Apple Computer Inc. ）”。直到2007年才更名为“苹果公司（Apple Inc.）”。图片是1978年工作时的乔布斯和沃兹尼亚克。

价值一万亿的「苹果」 个人电脑革命 图片是纽约博物馆收藏的一台苹果Apple II。由沃兹尼亚克（Steve Wozniak）发明，于1976年4月推出。被认为是苹果的首款突破性产品，助长了个人电脑革命。

价值一万亿的「苹果」 1984 1984年1月22日，苹果公司通过被誉为美国广告平台的“超级碗”大赛推出了Macintosh计算机。

价值一万亿的「苹果」 首次辞职 1985年，在与时任 CEO约翰·斯库利 (John Sculley) 的权力斗争之后，乔布斯从苹果辞职并成立了NeXT，不久后收购Pixar动画电影公司。图片是1984年年轻帅气的乔布斯和·斯库利推出Apple Lisa 2。

价值一万亿的「苹果」 智能手机 2007年1月9日Macworld会议上，乔布斯向世界介绍了一款“具有革命意义的手机”也就是第一代iPhone。在乔布斯的带领下，苹果公司此前还推出了数字音频播放器iPod，以及后来的智能平板电脑iPad系列。

价值一万亿的「苹果」 乔布斯的家啥样？ 图片是乔布斯年轻时期位于美国洛斯阿尔托斯（Los Altos ）的故居，是乔布斯和沃兹·沃兹尼亚克这两个当时才20多岁的年轻人在乔布斯家的车库里捣鼓出来第一台计算机的地方。

价值一万亿的「苹果」 不可取代的传奇 2011年10月5日，病魔缠身多年的56岁的乔布斯去世，这个消息来得并不算突然。他已经与一种罕见的胰腺癌抗争了多年，2004年接受手术，2009年作了肝移植。美国总统奥巴马也表示了吊唁，他说，乔布斯是美国最伟大的发明家之一，“他有足够的勇气逆潮流而行，他有足够清醒的头脑，相信自己能够改变世界，他也有足够的天才来实现这一梦想”。

价值一万亿的「苹果」 继续辉煌 乔布斯去世后，蒂姆·库克（Tim Cook）接任，推出Apple Watch、iPad Pro 等产仅。库克接受访问时说:「股票价格是一个结果，本身不是成就......对我来说，关键在于产品和人。」

价值一万亿的「苹果」 苹果市值破万亿 2018年8月2日，苹果股价衝破207.04美元，成为美国第一家市值突破一万亿美元的上市公司。日前苹果才公布新一季财报，获利达115亿美元，比起去年同期增加32%，营收也增加17%，达到533亿美元，也是历年同期新高。

价值一万亿的「苹果」 Apple Music Apple Music免费试用和付费用户加起来达到5千万人，在美国超越Spotify，成为美国最大音乐串流服务公司。在加拿大和日本的用户也相当多。

价值一万亿的「苹果」 Apple Pay 苹果2014年在美国推出电子支付Apple Pay。到了2018年已经有超过20个国家开放使用。根据报导，2020年Apple Pay更可望拿下半数手机支付市场。

价值一万亿的「苹果」 购买iPhone排队潮 2017和2018，iPhone的销量一季大约4100万支。但是因为单价提高，iPhone带来的收入也增加了。价钱提高并没有影响买气，iPhone X开卖时，全球各地还是涌入许多果粉排队抢购。



米拉内西说："说到底，从经济角度来说苹果在中国功劳不小……我觉得中国不会拉黑苹果来报复美国。"

苹果官网显示，这家美国公司在中国创造了500万个就业机会，其中300万个与承包商和投资相关。

福雷斯特研究公司(Forrester Research)分析师弗兰克·吉列特(Frank Gillett) 认为："中国政府更愿意攻击特朗普的支持基础："打击一家总部位于加州的公司大概不会给他们带来什么影响，更有效的做法是针对农业和日常用品。"

苹果成为全球市值最高的公司之一，与台湾富士康、台湾和硕等亚洲供应商和制造商建立了牢固的关系。

分析人士指出，苹果首席执行官库克2011年接替乔布斯执掌公司之前，曾负责公司的供应链物流。恩德勒认为，许多美国公司正在想办法撤出中国："熟悉物流的库克必定深谙此道。"

文木 / 王凡（法新社）