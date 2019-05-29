 贸易风暴来袭  苹果或能安然无恙 | 经济纵横 | DW | 30.05.2019

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经济纵横

贸易风暴来袭  苹果或能安然无恙

中美贸易战会殃及苹果吗？有专家们认为，鉴于这家美国科技巨头的规模、口碑以及在中国多年的商业关系，应该不会遭到直接的打击报复。

Apple IOS Sicherheitslücke (Getty Images/AFP/P. Parks)

（德国之声中文网）美国对中国科技巨头华为出招后，苹果被视为将是中方主要的报复对象。恩德勒集团技术分析师罗布·恩德勒（Rob Enderle）表示："华为遭到美国打压，苹果很可能成为中国报复的目标……贸易战气氛愈发紧张的情况下，苹果和华为都可能会受到牵连。"

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Google母公司Alphabet因为美国禁令暂停向华为提供安卓(Android)支援，相关服务都将遭到终止。目前旧手机如果是软体更新不受影响，但华为新手机使用者会遇到什么状况? (20.05.2019)

不过分析人士认为，因为这家美国公司与中国有着千丝万缕的联系，牢固的根基会帮助苹果安然度过这场风暴。

中国和美国这两个全球两个最大经济体的摩擦不断升级。华为被卷入到这场纷争的漩涡中心。恩德勒指出，华为和苹果都被视为本土"国宝级"品牌："与被视为国宝的公司打交道并不容易。毫无疑问，风险有可能发展到超出理性的范围。"

但苹果占据了许多有利因素。一些分析人士指出，因为苹果大部分生产都是在中国完成的，这家公司在中国的生产成本上升或直接减产可能造成员工下岗，这样中国自身也会受到影响。

咨询公司"创意策略"（Creative Strategies）分析师米拉内西(Carolina Milanesi)表示，由于美国对华为的态度，中国去年开始抵制苹果产品，但对这家美国公司没有产生实质性影响。任正非最近接受彭博社采访时表示自己反对在抵制苹果产品的做法。

  • Die US-Amerikaner Steve Wozniak und Steve Jobs sitzen an einem Computer 1976

    价值一万亿的「苹果」

    最初

    不管是对果粉还是对苹果公司来说，1976年4月1日是一个值得纪念的日子。这一天是苹果公司官方成立的的时间，然而其注册时间是在几个月后的1977年1月3日。图片上两位长发飘飘的小伙儿是创始人之一 史蒂夫·乔布斯 (Steve Jobs) 和史蒂夫·沃兹尼亚克 (Steve Wozniak) 。不过，苹果公司最初的创始还有第三人罗纳德·韦恩（ Ronald Wayne）。三人联合开发和销售个人计算机。

  • Die US-Amerikaner Steve Wozniak und Steve Jobs sitzen an einem Computer 1978

    价值一万亿的「苹果」

    更名

    42年前这家创立于私人车库的小公司注册时称为“苹果电脑公司（Apple Computer Inc. ）”。直到2007年才更名为“苹果公司（Apple Inc.）”。图片是1978年工作时的乔布斯和沃兹尼亚克。

  • Der Apple II im New Yorker Museum Of The Moving Image

    价值一万亿的「苹果」

    个人电脑革命

    图片是纽约博物馆收藏的一台苹果Apple II。由沃兹尼亚克（Steve Wozniak）发明，于1976年4月推出。被认为是苹果的首款突破性产品，助长了个人电脑革命。

  • Steve Jobs Launch des ersten Apple Macintosh 1984

    价值一万亿的「苹果」

    1984

    1984年1月22日，苹果公司通过被誉为美国广告平台的“超级碗”大赛推出了Macintosh计算机。

  • Steven P Jobs und Apple Präsident John Sculley 1984 präsentieren Lisa II Staff Computer

    价值一万亿的「苹果」

    首次辞职

    1985年，在与时任 CEO约翰·斯库利 (John Sculley) 的权力斗争之后，乔布斯从苹果辞职并成立了NeXT，不久后收购Pixar动画电影公司。图片是1984年年轻帅气的乔布斯和·斯库利推出Apple Lisa 2。

  • Steve Jobs mit Apple iPhone

    价值一万亿的「苹果」

    智能手机

    2007年1月9日Macworld会议上，乔布斯向世界介绍了一款“具有革命意义的手机”也就是第一代iPhone。在乔布斯的带领下，苹果公司此前还推出了数字音频播放器iPod，以及后来的智能平板电脑iPad系列。

  • Elternhaus von Steve Jobs in Los Altos

    价值一万亿的「苹果」

    乔布斯的家啥样？

    图片是乔布斯年轻时期位于美国洛斯阿尔托斯（Los Altos ）的故居，是乔布斯和沃兹·沃兹尼亚克这两个当时才20多岁的年轻人在乔布斯家的车库里捣鼓出来第一台计算机的地方。

  • Apple-Gründer Jobs gestorben Flash-Galerie

    价值一万亿的「苹果」

    不可取代的传奇

    2011年10月5日，病魔缠身多年的56岁的乔布斯去世，这个消息来得并不算突然。他已经与一种罕见的胰腺癌抗争了多年，2004年接受手术，2009年作了肝移植。美国总统奥巴马也表示了吊唁，他说，乔布斯是美国最伟大的发明家之一，“他有足够的勇气逆潮流而行，他有足够清醒的头脑，相信自己能够改变世界，他也有足够的天才来实现这一梦想”。

  • Apple - Keynote September 2015

    价值一万亿的「苹果」

    继续辉煌

    乔布斯去世后，蒂姆·库克（Tim Cook）接任，推出Apple Watch、iPad Pro 等产仅。库克接受访问时说:「股票价格是一个结果，本身不是成就......对我来说，关键在于产品和人。」

  • Apple Store Logo (Getty Images/E. Thayer)

    价值一万亿的「苹果」

    苹果市值破万亿

    2018年8月2日，苹果股价衝破207.04美元，成为美国第一家市值突破一万亿美元的上市公司。日前苹果才公布新一季财报，获利达115亿美元，比起去年同期增加32%，营收也增加17%，达到533亿美元，也是历年同期新高。

  • Apple Music Logo (Getty Images/J. Sullivan)

    价值一万亿的「苹果」

    Apple Music

    Apple Music免费试用和付费用户加起来达到5千万人，在美国超越Spotify，成为美国最大音乐串流服务公司。在加拿大和日本的用户也相当多。

  • Symboldbild Apple Pay mit Fingerabdruck (picture-alliance/J. Arriens)

    价值一万亿的「苹果」

    Apple Pay

    苹果2014年在美国推出电子支付Apple Pay。到了2018年已经有超过20个国家开放使用。根据报导，2020年Apple Pay更可望拿下半数手机支付市场。

  • China Schlangen vor Apple-Stores vor Verkaufsstart von iPhone X (picture alliance/AP/dpa/K. Cheung)

    价值一万亿的「苹果」

    购买iPhone排队潮

    2017和2018，iPhone的销量一季大约4100万支。但是因为单价提高，iPhone带来的收入也增加了。价钱提高并没有影响买气，iPhone X开卖时，全球各地还是涌入许多果粉排队抢购。


米拉内西说："说到底，从经济角度来说苹果在中国功劳不小……我觉得中国不会拉黑苹果来报复美国。"

苹果官网显示，这家美国公司在中国创造了500万个就业机会，其中300万个与承包商和投资相关。

福雷斯特研究公司(Forrester Research)分析师弗兰克·吉列特(Frank Gillett) 认为："中国政府更愿意攻击特朗普的支持基础："打击一家总部位于加州的公司大概不会给他们带来什么影响，更有效的做法是针对农业和日常用品。"

苹果成为全球市值最高的公司之一，与台湾富士康、台湾和硕等亚洲供应商和制造商建立了牢固的关系。

分析人士指出，苹果首席执行官库克2011年接替乔布斯执掌公司之前，曾负责公司的供应链物流。恩德勒认为，许多美国公司正在想办法撤出中国："熟悉物流的库克必定深谙此道。"

 

文木 / 王凡（法新社）

 

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价值一万亿的「苹果」

1997年苹果公司曾濒临倒闭，乔布斯的回归不仅拯救了苹果，还实现了苹果的上市。虽然他在2011年过世，但接任的库克没有让大家失望。2018年苹果市值衝上1万亿，创下美国企业历史记录。 (03.08.2018)  

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