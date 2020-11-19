贸易领域的“战狼”：中国露出獠牙

（德国之声中文网）在签署了RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）这个庞大的地区性自由贸易协议之后，中国国家主席习近平已经将中国称作是自由贸易政策的冠军，是推动全球经济增长的先驱者。

在总统特朗普 “美国优先”政策的指导下，美国退出了多个全球贸易协议，而中国则顺势将自己打造成为自由贸易的领头羊角色。

作为世界上将近三分之二国家的最大贸易伙伴，中国释放的自由贸易信号得到了不错的反响，尤其是在新冠疫情的阴影笼罩之下，世界上很多国家都渴望能为自己的经济注入动力。

但是这些自由贸易谈判背后的另一面，则是中国面对那些它认为在挑战自己利益的国家，立场变得愈加强硬起来。

在这种日益强硬的外交路线中起代表作用的，就是所谓的“战狼外交”。为了维护国家利益，中国的外交官如今已经不再避讳采取咄咄逼人的态度，并且常常是以对抗的方式去应对摩擦。

澳大利亚不再是朋友

就在习近平为自由贸易摇旗呐喊的同时，中国正在采取贸易保护主义措施，惩罚澳大利亚，就是因为堪培拉政府发出呼吁，要求对新冠病毒的起源进行调查。

“中国在向澳大利亚传递一个信号：我们是大国；你是小国”，研究中国市场的分析师、《红色资本主义》（Red Capitalism）一书的合著者侯伟（Fraser Howie）接受德国之声采访时指出，“中国变得更加坚定自信了，因为它感觉自己受到了攻击。”

作为澳大利亚最重要的贸易伙伴，中国对其采取了一系列保护主义措施，比如贸易制裁、投资限制、旅游禁令以及抵制等。北京已经对澳大利亚七种关键领域的产品实施了禁运，包括葡萄酒、大麦、木材、棉花和澳洲龙虾等。

这些制裁措施涉及的商品总价值高达60亿美元。澳大利亚出口产品原本三分之一左右都是运往中国的。根据2018-2019财年的总量估算，中国市场对于澳大利亚来说意味着1050亿美元的交易额。

关键在于，中国列入黑名单的七种产品领域，并不包括铁矿和天然气。侯伟分析指出：“中国是澳大利亚产品最大的买家，同时也是距离澳洲最近的大国。中国的一些铁矿加工厂就是按照澳大利亚铁矿石等级规范建造的。这是一种相互依赖的情况。中国人想要澳大利亚的东西。（如果不在澳洲买）他们要去哪里找牛肉和铁矿石？”

北京的“抱怨清单”

本月早些时候，中国政府列出了一份对澳大利亚的不满清单，其中有14项在北京眼里的“罪状”。比如堪培拉政府颁发的华为禁令，对于新冠病毒起源调查的呼吁，还有就中国在新疆和香港侵害人权行为发声，都被北京视为是“粗暴干涉内政”和“充当反华急先锋”。

墨尔本蒙纳士大学的中国问题研究学者凯大熊（Kevin Carrico）认为，当开放的社会在经济上与强大但是政治封闭的社会紧密联系在一起时，贸易冲突几乎是不可避免的。“很多人可能会说，澳大利亚应该采取‘务实’一点的态度，迎合中国的要求以拯救自己的经济。但这并不像他们所描述的那样‘务实’。因为迎合一个独裁政权的要求，只会带来更多的压制和更多的被迫妥协”，他对德国之声表示，“唯一务实的做法就是，明确地拒绝与一个企图以敌意对待澳大利亚经济的独裁政权进行谈判。”

五眼联盟

和美国、英国、新西兰和加拿大一样，澳大利亚是“五眼联盟”的成员，这个联盟是冷战期间的产物，主旨在于分享有关当时的苏联和东方阵营的情报资源。而近年来，这一联盟将关注焦点转向了中国，此前曾经敦促北京收回撤销香港几名民主派人士的立法会议员资格的决定，遭到了北京的回击。中国外交部发言人赵立坚甚至还威胁道，“不管他们（五眼联盟）长'五只眼'还是'十只眼'，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎！”

当德国考虑将华为排除在5G网络建设之外的时候，中国驻德国大使吴恳就警告过德国此举可能会有“严重后果”，并指出中国市场对于德国汽车制造商的重要性。

侯伟敦促欧洲人“关注和支持”澳大利亚，尤其是在欧盟并非处在一个步调统一的状态。他警告道：“中国可能会对欧洲采取分化策略。德国是对中国表现得最为尊敬的国家，尽管中国想要从德国得到的产品比任何其它欧洲国家都多。欧洲必须要清楚这一点。”

“战狼”不得人心

澳大利亚战略政策研究所（ASPI）的学者汉森（Fergus Hanson）认为，中国并没有在澳大利亚获得友谊，而且由于中共开始表现得日益“咄咄逼人”，其在澳民众舆论中的形象也“急转直下”。

虽然澳大利亚经济界已经感受到中国惩罚措施所带来的阵痛，但是现在也支持政府的做法。澳大利亚德宝酒庄（Tahbilk Wines）的CEO帕博利克（Alister Purbrick）表示，澳大利亚政府的做法“从国家主权的角度来看”是正确的。他对澳媒体表示，“我们不能忍受霸凌”。

越来越多的国家开始站出来反对中国“战狼外交”，明确表示对于新疆再教育营和限制香港自由的反对。甚至有越来越多的声音呼吁地址2022年北京冬奥会。随着拜登当选为美国下届总统，人们普遍预期美国将会重新在全球贸易政策领域担当领军角色。

“战狼外交”在澳大利亚和其它地方失去的人心，总有一天会对北京自身产生影响。

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