贸易顺差预测: 今年德国全球第一 中国跌出前三

今年，德国贸易顺差将达到2650亿欧元，预计连续第三年贸易顺差全球第一。然而在美国总统特朗普的关税威胁下，这一数字显得有点麻烦。与此同时，针对中国的预测也值得关注。
（德国之声中文网）根据德国Ifo经济研究所的一项预测，鉴于出口强势，今年德国将连续第三年获得全球最大外贸盈余。设址慕尼黑的这家研究所为路透社所做的一项计算结果显示，今年，德国外贸盈余将是2650亿欧元（2990亿美元）。
政治上颇敏感
该研究所专家格里默（Christian Grimme）称，日本以较大差距位居第二，外贸盈余为2000亿美元；荷兰排名第三，盈余1100亿美元，"这样，美国再度成为外贸逆差最大的国家，额度近4200亿美元"。
这一数字在政治上颇具敏感性。因为，美国总统特朗普一再指控德国以美国经济为代价获取巨额外贸顺差，他因此威胁要对汽车这一德国最重要拳头出口产品提征更高关税。
相关的批评也来自国际货币基金组织和欧委会。欧委会认为，一国外贸出超率若超过国内生产总值的6％，就可能危及稳定，因为，与顺差的国家相对的是那些因有赤字而不得不举债的国家。
德国经济界不以为然
在德国经济界看来，高额顺差本身并非问题。德国工商大会对外经济部主任特赖伊尔（Volker Treier）表示，高额顺差"表明了德国企业的效率及其产品的吸引力，而且是在目前国际困难环境之下"。他称，"指责德国以其产品淹没世界，这只是表面上有理"，而实际上，德国企业以直接投资的形式将资本盈余用在了全球就业位子的增建上。
特莱伊尔指出，经由德国投资而产生的海外就业位子最多的国家分别是中国（约100万）和美国（超过85万）。他强调指出，若计划以国家大规模干预的方式人为降低外贸顺差，只会给这样的增加就业徒增困难。
盈余不是目的
德国联邦政府称，获取高额外贸盈余不是它所要追求的政治目标。联邦经济部一名发言人指出，外贸顺差在很大程度上取决于人们无法施加影响的多种因素。
她表示，尽管如此，联邦政府仍试图通过增强内需，达到降低盈余的目的。
目前的巨额盈余首先来自商品贸易。格里默说，今年，出口货物总值将超过进口货物总值2650亿欧元，而"上半年出口的主要推动因素是来自欧元区其它国家、其它欧盟成员国以及美国的需求"。
格里默称，在海外投资的财产进项也是产生巨额盈余的一大因素，该进项有可能达到630亿欧元。他指出，一旦债权无法收回，比如，某国无力偿还利息，长期的高额盈余就可能不保。
此外，该机构预测，目前与美国面临贸易战的出口大国中国将在2018年跌出贸易顺差国家前三甲。
中国之所以不能名列前三，研究人员们认为，这同该国今年上半年在商品交易中顺差明显降低有关。格里默指出，中国进口强势增长，反之，出口弱化，"尤其是对美国和欧洲的出口减少"，此外，境外资产的进项也有所减小。
凝炼／李鱼（德广联）