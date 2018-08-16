贸易顺差预测: 今年德国全球第一 中国跌出前三

（德国之声中文网）根据德国Ifo经济研究所的一项预测，鉴于出口强势，今年德国将连续第三年获得全球最大外贸盈余。设址慕尼黑的这家研究所为路透社所做的一项计算结果显示，今年，德国外贸盈余将是2650亿欧元（2990亿美元）。

政治上颇敏感

该研究所专家格里默（Christian Grimme）称，日本以较大差距位居第二，外贸盈余为2000亿美元；荷兰排名第三，盈余1100亿美元，"这样，美国再度成为外贸逆差最大的国家，额度近4200亿美元"。

这一数字在政治上颇具敏感性。因为，美国总统特朗普一再指控德国以美国经济为代价获取巨额外贸顺差，他因此威胁要对汽车这一德国最重要拳头出口产品提征更高关税。

相关的批评也来自国际货币基金组织和欧委会。欧委会认为，一国外贸出超率若超过国内生产总值的6％，就可能危及稳定，因为，与顺差的国家相对的是那些因有赤字而不得不举债的国家。

德国经济界不以为然

在德国经济界看来，高额顺差本身并非问题。德国工商大会对外经济部主任特赖伊尔（Volker Treier）表示，高额顺差"表明了德国企业的效率及其产品的吸引力，而且是在目前国际困难环境之下"。他称，"指责德国以其产品淹没世界，这只是表面上有理"，而实际上，德国企业以直接投资的形式将资本盈余用在了全球就业位子的增建上。

特莱伊尔指出，经由德国投资而产生的海外就业位子最多的国家分别是中国（约100万）和美国（超过85万）。他强调指出，若计划以国家大规模干预的方式人为降低外贸顺差，只会给这样的增加就业徒增困难。

盈余不是目的

德国联邦政府称，获取高额外贸盈余不是它所要追求的政治目标。联邦经济部一名发言人指出，外贸顺差在很大程度上取决于人们无法施加影响的多种因素。

她表示，尽管如此，联邦政府仍试图通过增强内需，达到降低盈余的目的。

目前的巨额盈余首先来自商品贸易。格里默说，今年，出口货物总值将超过进口货物总值2650亿欧元，而"上半年出口的主要推动因素是来自欧元区其它国家、其它欧盟成员国以及美国的需求"。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。 作者: 苗子



格里默称，在海外投资的财产进项也是产生巨额盈余的一大因素，该进项有可能达到630亿欧元。他指出，一旦债权无法收回，比如，某国无力偿还利息，长期的高额盈余就可能不保。

此外，该机构预测，目前与美国面临贸易战的出口大国中国将在2018年跌出贸易顺差国家前三甲。

中国之所以不能名列前三，研究人员们认为，这同该国今年上半年在商品交易中顺差明显降低有关。格里默指出，中国进口强势增长，反之，出口弱化，"尤其是对美国和欧洲的出口减少"，此外，境外资产的进项也有所减小。

凝炼／李鱼（德广联）