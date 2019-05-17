贸易谈判陷僵局 中方向美连发警告

（德国之声中文网）在中美贸易谈判陷入僵局之际，中国国务委员兼外交部长王毅与美国国务卿蓬佩奥在相互通电的过程中就相关议题交换了意见。据中国外交部5月18日公布的消息，王毅在通电中向蓬佩奥表示，美方近段时间在多个方面采取损害中方利益的言行，包括通过政治手段打压中国企业的正常经营。中方对此坚决反对。他并敦促美方"不要走得太远了"，应当尽快改弦更张，避免中美关系受到进一步损害。

王毅指出："中美作为两个大国，合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确的选择……中方一贯主张并愿意通过谈判磋商解决经贸分歧，但谈判应当是平等的。在任何谈判中，中方都必须维护国家的正当利益，响应人民的普遍呼声，捍卫国际关系基本准则。"

中国外交部在双方通话后，比较详细的公开了中方的立场。包括中国当局对"近来美涉台消极言行"的坚决反对，以及中方针对"蓬佩奥通报"伊朗最新发展形势的意见。与此相对照的是，美国国务院在官方的网页中，只用一段话确认了两国外长级人物通电的消息，表示两人就中美双边关系和美方关心的伊朗问题进行了讨论，没有公布任何其它细节。

"长臂管辖"和美国对伊朗的担忧

在伊朗问题上，刚刚于周五在北京与伊朗外长扎里夫举行过会晤的王毅表示"希望各方保持克制，谨慎行事，避免紧张升级"，并重申了反对美国"长臂管辖"的原则立场。5月初，美国国务卿蓬佩奥临时取消和德国总理默克尔见面的行程，拜访伊拉克首都巴格达，与伊拉克首相及其他高层官员见了面，表达因为伊朗"动作频频"，发动攻击的威胁"十分明显"，所以美国对伊拉克主权抱持担忧。

最近几天，华盛顿与德黑兰之间的紧张关系加剧，引发外界担忧美国和伊朗的潜在冲突。本周伊始，海湾地区的部分商船遭到袭击后，美国撤出了驻伊拉克首都巴格达的部分使馆官员。

在当前形势下，中美贸易谈判的未来走向也并不十分清晰。路透社报道称，在中美贸易纠纷的进程中，中国如今采用了更为激进的口吻。路透社注意到，中国官方近日最新表态称，除非美国改变方向，否则恢复两国磋商也毫无意义。

外交部发言人陆慷也于当天主持例行记者会时就这一问题表示："磋商如果要有意义，就必须要有诚意。考虑到美方在此前中美经贸磋商中的一些做法，我们认为应当要遵循两点，一是必须要有原则，必须相互尊重、平等互利；二是要守信用。"到目前为止，中美双方都未公布进行下一轮贸易磋商的具体时间和安排，也没有确认习近平和特朗普是否会于6月28号在日本开幕G20国领导人峰会上举行专门会谈。

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 我们赢了 特朗普如今的策略是：老子赢定了，你怎么跟老子谈吧。在发出了一系列相关的表态后，他最新发推猜测中国会有怎样的反应：“中国将向他们的系统注入资金，并且可能一如既往降低利率，以弥补他们商界承受的损失。他们一定、肯定将会失败。如果美联储也这样加入‘比赛’，那一切都完了。我们赢了！ 无论如何，中国都想要达成协议！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 被“遗忘”的人 为了反驳许多人对美国农产品出口中国的担忧，特朗普发推文称：“现在正在发生的事情，会让我们伟大爱国的农民成为最大受益者之一。希望中国能尊重我们，继续购买我们最优质的农产品。但如果不是，你们的国家将在中国大量购买的基础上补偿你们的损失...这笔钱将会来自美国允许中国和其他人与我们做生意而产生的巨额关税。农民们多年来一直被‘遗忘’。现在是轮到他们的时候了！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 萝卜加大棒 ……是特朗普发推的一贯风格。他也一直不忘强调和习近平的“交情”。表示：“如果时机成熟，我们将与中国达成协议。 我对习主席的尊重和友谊是无限的，但正如我之前多次告诉过他的那样，这份协议对于美国来说必须是非常好的，不然它就没有任何意义。 自从世贸组织荒谬的单方面形成以来，我们必须被允许夺回我们在贸易中失去的大片阵地......... 一切都会发生，而且比人们想象的要快得多！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 并不是每个人都能完全看懂 ……特朗普的每条推文。比如这条：“我们明天就可以和中国达成协议，在它们的公司开始离开、丢掉美国业务之前。但是上一次我们马上就要达成协议的时候，他们想要重新谈。这可没门！我们现在的处境比任何能达成的协议都要好。我们会拿到数十亿美元的收入，让工作岗位重回它们原本就属于的地方——美国。其它国家已经在和我们谈，因为它们不想落入如此境地。它们必须是美国行动的一部分。这原本是我们的领导人多年间前就该做的事情。请慢慢享用！”—— 明天就可以达成协议？特朗普你是认真的吗？

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 特朗普做了家庭作业 ……至少一部分作业。谈及美国在谈判中的优势，他发推表示：“中国从我们这里购买产品比我们从他们那里购买的产品少了近5000亿美元，因此我们处于一个很好的位置。如果您在美国本土生产，就没有关税。您也可以从非关税国家，而不是中国那里购买产品。许多公司正在离开中国...这样它们对于美国买家来说会更有竞争力。 我们现在是一个比中国更大的经济体，并且自2016年大选以来经济规模大幅增加。我们是每个人都想拿一把，占便宜的‘存钱罐’。不会再这样了！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ “中国不应该报复！” 特朗普说中国需要为全部关税买单，美国主流媒体纷纷表示怀疑。5月10日对华新一轮关税生效当天他发推文称：“美国消费者没有理由支付今天对中国生效的关税。 最近有证据表明，美国只支付了4%，而中国支付了21%，因为中共对产品的补贴程度如此之高。 此外，关税可以完全被避免，如果你从未征关税的国家购买，或者你在美国境内购买产品（这是最好的方法）。 这是零关税。 许多受关税影响的公司将离开中国前往越南和其他亚洲国家。 这就是为什么中国如此想要达成交易的原因！将不会有任何人留在中国与他们做生意。 对中国非常不利，对美国非常好！ 但是中国多年来一直肆无忌惮地利用美国以至他们领先太多（我们以前的总统没有做好本质工作）。 因此，中国不应该报复- 否则情况只会变得更糟！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ “瞌睡虫拜登” 特朗普觉得受挫的中国如今可能在采取拖延战术，发推表示：“我觉得，中国意识到他们在最近的谈判中遭到如此严重的打击，以至于他们可能会等待2020年的选举，看看他们是否能够幸运的等来民主党人的胜利。如果真是这样，他们会继续敲诈美国每年5000亿美元...唯一的问题是，他们知道我会赢（美国历史上最好的经济和就业数字，还有更多），如果必须在我的第二个任期谈判，这笔交易对于他们来说远会更糟。对他们来说现在采取行动是明智的，但我确实喜欢收下巨额的关税！”在特朗普眼中，民主党人的候选人——美国前副总统，只是“瞌睡虫拜登”（Sleepy Joe Biden）。

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 特朗普坚信 ……他与中国打交道的方式是正确的。他推文道：“记住，是他们打破了与我们的交易，并试图重新谈判。 我们将从中国获得数百亿美元的关税。 产品买家可以在美国自行制造（理想状况），也可以从非关税国家进口...然后，中国可能不再消费我们伟大爱国农民（农业）的产品，但我们将花费（同等或更多）的款项来购买他们的农产品——这只是收到的总关税的一小部分，然后再将食物分发给全世界其他国家的饥民！ 非常棒！” 作者: 任琛



任琛/洪沙（路透社/美联社）