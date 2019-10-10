 贸易谈判进展乐观 中美初步协议有谱 | 经济纵横 | DW | 11.10.2019

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经济纵横

贸易谈判进展乐观 中美初步协议有谱

中美贸易谈判代表周四 (10月10日) 展开超过两个月来首次部长级贸易谈判，而商业团体一致认为，中美有望能舒缓贸易战的紧张程度，并暂时防止美国下周对中国进口商品征收关税。

USA und China verhandeln neues Handelsabkommen (picture-alliance/dpa/AP/J. L. Magana)

（德国之声中文网）美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 与贸易谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 11日与中国副总理刘鹤与其他中国官员在白宫进行了长约7小时的贸易谈判。 美国总统特朗普在双方结束首日会谈后，向媒体表示首日谈判非常顺利，并表示他计划周五 (10月11日) 在白宫接见刘鹤。 外界将这个消息视为中美贸易谈判的正面发展。

 

路透社报导，白宫官员表示双方首日对谈过程比原本想象的还顺利很多。 刘鹤在搭车离开白宫前，面带微笑地向媒体挥手致意，但他并没有回答任何媒体的问题。 一名美国商会官员周四告诉媒体，中国与美国有望针对货币与智能产权保护等议题达成初步协议。

美国商会的国际事务部长布瑞安特 (Myron Brilliant) 告诉记者，中美贸易谈判代表正试图找寻达成最终协议的可能途径，他们希望将进展着重在市场准入与争议性较小的智能产权议题。 他说：「我认为双方本周甚至能在货币议题上达成协议，而这个可能的协议也可能阻止美国在10月15日向更多的中国进口商品征收新的关税。 」

当媒体问特朗普他是否已准备好与中国签署临时协议时，他并未回答该问题。 此前，特朗普曾表示他不希望签署临时协议。

中方戒急用忍

美国商务部本周一以打压新疆维吾尔人为由，将28间中国机构列入实体列表，而华盛顿同时也对一些中国官员进行签证限制。 这些决策也连带影响了中美贸易谈判的氛围，但中国官媒却报导中国官员仍愿意在这样紧张的氛围下，与美国进行谈判。 刘鹤周四 (10月10日) 向中国官媒新华社表示：「中方带着极大诚意而来，愿意与美方在贸易平衡、市场准入与投资保护等方面共同合作。 」

美国农业部周四则表示中国向美国私人进口商进口了39.8万公吨的大豆，而这显示中国持续向美国释出善意。

USA und China verhandeln neues Handelsabkommen (picture-alliance/Xinhua/L. Jie)

虽然对谈前因美国政府对中国进行的一连串制裁而导致气氛僵化，但在中国与美国的贸易谈判代表在进行完首日会谈后，皆对外表示对谈判感到相当乐观。

在本轮谈判开始前，中美两国在智能产权保护、终结网络盗窃、强迫技术转移、企业补助与市场准入这些议题上仍有极大的歧见。 外界认为双方在本轮谈判应该不会针对这些核心议题进行过多讨论，而是将这些议题保留到之后的谈判。

美国商会的布里恩特表示，中美双方主要讨论的议题包含版权与商标的保障，而非信息流动、计算机原始码及商业信息的保障。 此外，中美商会会长艾伦 (Craig Allen) 则说中国应该会同意停止货币操纵，而美国也会愿意让中国在双边贸易中获得一些利益。

艾伦说：「如果中美能在货币议题上达成协议，这将会让美国更愿意签署一个临时协议。 」

杨威廉/夏立民 (路透社、美联社)

 

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