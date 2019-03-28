贸易谈判第九轮 这里握手那里分

(德国之声中文网) 周三(4月3日)是中美贸易代表团的第9次见面。 上周，美国代表前往北京进行会谈，本周则是由中国副总理刘鹤率代表团前往华府。

对于上周的谈判，美国财政部长姆努钦给的评价是「具有建设性」，而对于本周的谈判，美方谈判团当中的美国商会国际事务组长(Myron Brilliant)表示: 「我们受到谈判的气氛鼓舞。 」

他说，他认为双方有九成准备签订合约，但是他也强调，另外的一成将是「最艰难的部份，最棘手的部份」。

几个争议点在于，第一，特朗普希望在先前对价值500亿美金的商品所加征的关税当中，保留25%的关税以约束北京，但是北京希望取消所有关税。

第二，美国要求双方必须要建立某种机制以确保协议中的承诺得以落实，并埋怨中国多次疏于信守前几次谈判中所作下的承诺。

专家认为，不论谈判团达成了什么共识，都不太可能终结中美之间长期的对峙关系，毕竟美国多数的市场是开放资本流通的，但是中国在共产党的领导下却是被密切控制的。 前任美国财政部分析师亚当斯(Christopher Adams)说，「还有很多议题会依然会继续存在，因为他们根植在中国与美国系统性的差异当中。 」

美国不捧场一带一路

与此同时，美国国务院宣布，美国不会派遣高级官员参与中国主办的第二届一带一路高峰会。

该峰会预计四月于北京举行，中国最高外交官杨洁篪6日说,近40名外国领导人将参加峰会。 他认为对该峰会的批评是「怀有偏见的」。

美国国务院发言人表示，美国将会致力于维持稳定与法治秩序，将持续关切该计划的账务不透明、行政效率低落、以及蔑视国际惯例的缺失。 美方已经多次要求中国改善。

罗法/杨威廉(美联社、路透社)