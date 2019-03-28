贸易谈判第九轮 特朗普刘鹤再相逢

(德国之声中文网) 美国时间周三 (4月3日) 是中美贸易代表团的第9次见面。上周美国代表前往北京进行会谈，本周则是由中国副总理刘鹤率代表团前往华府。

在第一天谈判结束后，白宫公布总统特朗普将于周四下午4点半，在椭圆形办公室会见刘鹤。今年二月，两人也曾于同一地点会面。

白宫经济顾问库德洛 (Larry Kudlow) 周三表示，原订三天的谈判可能会延长。库德洛表示﹕「我们正在讨论以往从未触及的议题，包括执行问题。」

他说谈判有良好进展，但重提美国对中国的各种指控，包括盗窃知识产权、强迫在华美企转移技术、黑客攻击、关税和非关税贸易壁垒，并强调﹕「我们仍未走到那步，希望这个星期会收窄距离。 」他强调，重要的是中方代表首次表示知悉这些问题，因为过去他们始终否认。

路透社引述消息人士指，最终协议会包括﹕中国承诺增加采购美国的能源、制造业和农产品，并在六年内即最迟2025年达标。有美国官员早前也透露，相关采购额或会超过一兆美元，现时仍在讨论当中。

至于美国控告中国通讯巨头华为的行动，库德洛则称没有放上贸易谈判议程。

两大棘手点

对于上周的谈判，美国财政部长姆努钦给的评价是「具有建设性」。而对于本周的谈判，美方谈判团当中的美国商会国际事务组长(Myron Brilliant) 表示: 「我们受到谈判的气氛鼓舞。」他认为双方已有九成准备签订合约，但是他也强调，剩下一成将是「最艰难、最棘手的部份」。

中美贸易谈判的争议点在于﹕

特朗普希望在先前对价值500亿美金的商品所加征的关税当中，保留25%的关税以约束北京，但是北京希望取消所有关税。 美国要求双方必须建立某种机制以确保协议中的承诺得以落实，并埋怨中国多次疏于信守前几次谈判中所作下的承诺。

专家认为，不论谈判团达成了什么共识，都不太可能终结中美之间长期的对峙关系，毕竟美国多数的市场开放资本流通，但是中国在共产党领导下却是被密切控制的。前任美国财政部分析师亚当斯 (Christopher Adams) 说，「还有很多议题会依然会继续存在，因为他们根植在中国与美国系统性的差异当中。 」

美国不捧场一带一路

与此同时，美国国务院宣布，美国不会派遣高级官员参与中国主办的第二届「一带一路」高峰会。

该峰会预计四月于北京举行，中国外交高层杨洁篪4月6日说，近40名外国领导人将参加峰会。他认为对该峰会的批评「怀有偏见」。

美国国务院发言人表示，美国将会致力于维持稳定与法治秩序，将持续关切该计划的账务不透明、行政效率低落、以及蔑视国际惯例的缺失，美方已经多次要求中国改善。

李芊/罗法/杨威廉 (美联社、路透社)