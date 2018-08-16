贸易谈判无突破 中国出招减震盪

(德国之声中文网) 中美贸易谈判在週四(8/23)结束。连两日的协商没有重大进展。双方第二波价值160亿商品关税战也已经开打。至今双方互课关税商品价值已达500亿美元。

中国商务部在週五 (8/24) 表示，这次副部级的经贸磋商中美「进行了建设性、坦诚的交流」。双方将就下一步安排保持接触。

白宫发言人华特斯 (Lindsey Walters) 说：「我们和中国两日的讨论已经做结。我们针对如何达成公平、平衡和互惠的经贸关係交换意见。」她表示协商提及中国的建设性议题，像是智慧财产权和技术转移政策等等。

这次参与第四轮谈判的美国财政部副部长马尔珀斯和中国商务部副部长王受文会将结果报告给各自的部长。各界好奇，中美下一步还会有什麽动作？

早前，一位特朗普政府官员就预测谈判很难有具体成果，因为中国并未回应美国关注的智慧财产权和企业补助等议题。他表示﹕「协商要有成果，中国必须针对我们提出的基本问题做表示。目前还没有，但我们会继续要求。」

然而谈判低调结束后，并未如外界预测有联合声明等具体成果。

中﹕避损外企利益 出招助劳工

而在同一天(8/23)，中国财政部长刘昆接受路透社访问。他重申，如果美国继续开僻关税战场，中国会持续反击自卫，但是会避免伤害在中国经商的企业——包括外国企业。「当我们实施关税措施时，会尽量不损害在华外企的利益，我们的目标是尽力避免影响他们。」

美国部分进口中国的货品本来就要缴纳重税，被问到中国会否考虑再向这些商品下手，刘昆说﹕「我们会精准地反应。当然，中美向对方出口的商品价值不相等，我们会依照这个情况採取关税措施。」但他没有进一步阐释细节。

中国财政部长刘昆

刘昆评估，美国徵税轻微影响了中国经济增长，若关税战持续冲击会更明显。「我会把更多注意力放在就业情况的冲击，毕竟贸易磨擦令部分企业受影响、出口下降，生产也会削减。」

中国政府计划主动出招增加财政支出，支援受影响的劳工和失业人士。「我们会在财政政策作好充足准备，协助失业劳工寻找新工作，以及确保他们的基本社会保障。」

中国城市失业率由4.8%上升至六月的5.1%，政府目标把全年数字保持在5.5%以下。

另外他预计，今年首三季度，地方政府用以支持基建投资的发债额度将突破1兆人民币 (1.45亿美元)。2018年减税幅度预料突破1.1兆人民币 (1.6亿美元)，超越政府原来估算。

下一个价值2000亿美元的战场

美国正在针对下一波对中国开徵的价值2000亿美元商品关税举行听证会。出席企业代表都表示关税将对美国人民日常生活造成影响。

中国官媒，包括《人民日报》和《环球网》，近日不断宣传美国加徵关税对于美国商人和消费者的负担，表示「维护健康稳定的中美经贸关係符合双方利益」。中国方面鲜少提及关税对于中国的冲击。

根据路透社报导，中国国家统计局统计，机器人产量年增率从5月35.1%跌到7月6.3%。中国国家发展和改革委员会说，这无关贸易。但分析师却表示，这显然与关税有关。

分析师指出，工业机械和机器人零件直接遭课关税，以及国内製造商在贸易谈判期间延后生产，才会导致这个结果。

分析师说，如果美国进一步对总值2000亿美元的中国消费商品加徵关税，中国机器人製造商情况恐恶化，因为生产这些消费产品创造了製造机器人的需求。

夏立民/罗法/李芊 (路透社、法新社)