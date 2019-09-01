 贸易谈判在即 中国制造业PMI略有回升 | 经济纵横 | DW | 30.09.2019

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经济纵横

贸易谈判在即 中国制造业PMI略有回升

与华盛顿旨在停止一场关税战的谈判前夕，中国制造业景气度9月略有改善。但分析指出，这恐怕并不意味着下行的趋势得到扭转。

China Arbeiterin in einer Fabrik (Getty Images/AFP)

（德国之声中文网）周一（9月30日），由一个工业联合会和一家财经杂志进行的调查均显示出改善迹象，尽管幅度很小。

中国物流与采购联合会称， 其采购经理指数从8月的49.5上升至49.8。最高100分的该指数，如果在50以下则显示生产活动萎缩。财新杂志的指数则从50.4增加至51.4。

由于国内、国际经济增速减弱，以及美国增加关税，对中国产品的需求受损。

下周，中美谈判代表将在华盛顿会晤，但没有迹象显示能够就终结争议取得进展。这场贸易争议已经威胁世界经济增长转向衰退。

花旗集团经济师在一份报告中称："我们并不期待会出现有意义的突破。即便达成停火，损失也已经部分造成了，因为商业的不确定性上升了。"

制造业疲弱也对中国领导人要提高经济增速构成额外压力。不过，中国领导人拒绝按照美国的要求，取消在科技产业进行由国家主导的研发计划。华盛顿和其它贸易伙伴国称，此举违背了北京开放市场的承诺。

中国物流与采购联合会称，9月的数据是一次反弹，称企业信心有所增强。不过，预测认为，长期来看，中国的经济活动可能会下降。

建筑业的热潮正在降温，中国监管者也希望减少依赖债务来刺激经济，因此不大可能会放松贷款管制。北京也在避免像欧美那样通过降息来刺激经济活动。

宏观经济研究机构Capital Economics在一份报告中称："这不大可能标志着扭转趋势的开始。不单全球需求会进一步走弱，而且房地产建筑业早已要进行的回调也正在发生。"

苗子/叶宣（美联社）

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