 贸易谈判前夕 中美立场依旧强硬 | 经济纵横 | DW | 24.06.2019

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经济纵横

贸易谈判前夕 中美立场依旧强硬

4天后，习近平将与特朗普在日本大阪G20峰会上碰面。两人同意就贸易争端做「广泛会谈」。但会前谁也不让谁的论调未改。近日中方专家更表示，中国强大的经济韧性，将让中国贸易谈判代表能在G20峰会上对美国采取更强硬的立场。

Symbolbild Handelskrieg USA und China (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

随着贸易战继续，华盛顿反中国言论愈演愈烈，北京的强硬派也提高对美国的指责声浪，说美国意在遏制中国的崛起。

（德国之声中文网）根据许多中国媒体报导，按北京清华大学23日公布最新报告分析，中国2019年GDP成长率将达到6.3％。另外，在贸易战的影响下，全年出口增长恐将停滞，进口则将面临衰退。

清华大学中国经济思想与实践研究院（ACCEPT）在6月23日举办的「中美摩擦下的中国经济」论坛上发布了《中国宏观经济分析与预测报告》。报告指出，中国经济上半年面临下行压力，虽然经济展现了一定韧性，但短期内还需要加大政策支撑力度。

而根据《南华早报》报导，清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵在论坛上表示，中国今年的经济预计将增长6.3％，这在政府目标范围6％至6.5％之内。他说：「贸易战的直接影响是非常有限的，而且是可以控制的」。

李稻葵曾多次发表专论，认为中国经济衰退不在于贸易战造成的影响，而是投资者信心不足。论坛上专家也指出，中国可以通过将其中等收入人口从目前的4亿增加到15年后的8亿来维持经济增长。

李稻葵说，习近平和特朗普都有达成贸易协议的政治意愿，或者至少是临时协议，但他也警告华盛顿需要从上个月的谈判破裂中吸取教训。他说美方的焦点「过分强调法律和惩罚条款」，如果这种谈判方式不变，双方难有共识。

报导中提到，中国美国商会主席斯特拉特福德（Timothy Stratford）认为，最佳方案是让特朗普和习近平表明：「我们是好朋友，会指示我们的谈判代表回去继续协商」。他表示，如果双方能够在10月1日之前达成协议当然很好，但是非常困难。

报导中引用专家发言称，虽然中国立场可以强硬，但专家认为北京不应该轻易采取报复措施，因为最终的目标是要让美国重返谈判桌。

Huawei-Gründer Ren Zhengfei (picture-alliance/dpa/V. Yu)

美国政府对华为祭出禁令，华为也反告美国违宪，并要求美国营运商的Verizon为230多个专利支付许可费，总计金额超过10亿美元。

DW.COM

德国到底是否应撇除华为？美国的反全球化浪潮是否会反而助推中国崛起？周末的德语报刊关注了这些话题。 (22.06.2019)

距离G20峰会还有不到一周时间，白宫消息人士透露美国副总统彭斯推迟了原定24日发表对华政策演讲的计划。据悉相关讲话内容包括对中国人权状况的批评。外界猜测，此举是为了避免特习会之前气氛再度紧张。两国元首此次会晤被视为中美贸易谈判重返轨道的积极信号。 (22.06.2019)

“繁荣美国联盟”周五向特朗普公开致信，支持其对中国产品加征关税。这个反自由贸易的游说组织称，公开信吸引了600余家美国企业以及涵盖了数百万产业工人的众多组织联署。就在一周前，许多大型美国零售商联署致信特朗普，要求停止对中国加征关税。 (22.06.2019)

苹果公司表示，如果美国政府继续对中国加征更多关税，那么这将削减该公司对美国经济做出的贡献，同时也会伤害苹果公司在全球的竞争力。与此同时，苹果已考虑将15%至30%的产能移出中国。 (21.06.2019)

美国持续技术封锁

根据《华尔街日报》引述特朗普政府内部消息，白宫正在研究，要求美国所使用的5G行动设备皆需要在中国境外设计和制造。

据知情人士透露，美国官员正在向电信设备制造商询问是否可以生产和开发美国硬件，其中包括行动基地台的电子产品，路由器和交换机以及使用中国以外的软件。

报导提到，目前还只是早期和非正式咨询阶段。目前行政命令要求，在10月前的150天期限内提出拟议的规则和条例清单。任何提案可能需要数月或数年才能通过。

这些提案可能迫使向美国无线运营商出售设备的大公司，像是芬兰的诺基亚和瑞典爱立信，将主要业务从中国转移到美国，重塑全球行动技术产业链。

美国是全球电信设备及相关服务和基础设施产业最大的市场，年营业额达2500亿美元。不过美国却没有主要的行动设备制造商。

对于美国持续技术封锁，中国官媒《经济日报》发表专文批评，表示「美国以解决贸易逆差为名，实乃通过技术封锁阻碍中国发展」，强调中国有能力突破美国技术封锁，推动经济行稳致远。

夏立民/杨威廉（综合报导）

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