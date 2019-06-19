贸易谈判前夕 中美立场依旧强硬

（德国之声中文网）根据许多中国媒体报导，按北京清华大学23日公布最新报告分析，中国2019年GDP成长率将达到6.3％。另外，在贸易战的影响下，全年出口增长恐将停滞，进口则将面临衰退。

清华大学中国经济思想与实践研究院（ACCEPT）在6月23日举办的「中美摩擦下的中国经济」论坛上发布了《中国宏观经济分析与预测报告》。报告指出，中国经济上半年面临下行压力，虽然经济展现了一定韧性，但短期内还需要加大政策支撑力度。

而根据《南华早报》报导，清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵在论坛上表示，中国今年的经济预计将增长6.3％，这在政府目标范围6％至6.5％之内。他说：「贸易战的直接影响是非常有限的，而且是可以控制的」。

李稻葵曾多次发表专论，认为中国经济衰退不在于贸易战造成的影响，而是投资者信心不足。论坛上专家也指出，中国可以通过将其中等收入人口从目前的4亿增加到15年后的8亿来维持经济增长。

李稻葵说，习近平和特朗普都有达成贸易协议的政治意愿，或者至少是临时协议，但他也警告华盛顿需要从上个月的谈判破裂中吸取教训。他说美方的焦点「过分强调法律和惩罚条款」，如果这种谈判方式不变，双方难有共识。

报导中提到，中国美国商会主席斯特拉特福德（Timothy Stratford）认为，最佳方案是让特朗普和习近平表明：「我们是好朋友，会指示我们的谈判代表回去继续协商」。他表示，如果双方能够在10月1日之前达成协议当然很好，但是非常困难。

报导中引用专家发言称，虽然中国立场可以强硬，但专家认为北京不应该轻易采取报复措施，因为最终的目标是要让美国重返谈判桌。

美国持续技术封锁

根据《华尔街日报》引述特朗普政府内部消息，白宫正在研究，要求美国所使用的5G行动设备皆需要在中国境外设计和制造。

据知情人士透露，美国官员正在向电信设备制造商询问是否可以生产和开发美国硬件，其中包括行动基地台的电子产品，路由器和交换机以及使用中国以外的软件。

报导提到，目前还只是早期和非正式咨询阶段。目前行政命令要求，在10月前的150天期限内提出拟议的规则和条例清单。任何提案可能需要数月或数年才能通过。

这些提案可能迫使向美国无线运营商出售设备的大公司，像是芬兰的诺基亚和瑞典爱立信，将主要业务从中国转移到美国，重塑全球行动技术产业链。

美国是全球电信设备及相关服务和基础设施产业最大的市场，年营业额达2500亿美元。不过美国却没有主要的行动设备制造商。

对于美国持续技术封锁，中国官媒《经济日报》发表专文批评，表示「美国以解决贸易逆差为名，实乃通过技术封锁阻碍中国发展」，强调中国有能力突破美国技术封锁，推动经济行稳致远。

夏立民/杨威廉（综合报导）