贸易谈判乌云罩顶 特朗普秀习近平来信

(德国之声中文网) 周四，中美贸易代表在华府展開为期两天的談判。美国贸易谈判办公室所公告提高关税的时间点是华盛顿周五凌晨零时一分，刚好落在两天会期的正中央。

周四，当中美贸易代表们展开谈判时，美国总统特朗普宣布他收到中国国家主席习近平的来信。他称赞是封「非常美好的信」，也说他可能和习近平通电话。他引述习近平在信中说道: 「让我们一起合作看看，看我们能否解决什么。」

特朗普说，他相信在这个礼拜之内达成贸易协议的可能性仍然存在，但是他也指控中国有意食言: 「我们一度很靠近最终协议，但是他们突然想要重新协商。我们不能接受。我们不能接受。」

特朗普在同一天的另一个场合中说，对于贸易战过去从未触及、价值3250亿元的中国进口商品课征25%关税的事情，他从「这天」开始文书作业。

中国贸易代表刘鹤抵达美国时，中国官媒新华社报道: 「刘鹤抵达后对媒体表示，我是带着诚意而来，希望在当前特殊形势下，理性、坦诚地与美方交换意见。中方认为，加征关税不是解决问题的办法，对中美双方不利，对世界也不利。」

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刘鹤在华府接受央视采访时，记者问道，美方评论说没有达成协议的话，中国经济将比美国经济受到更多的打击，那么中国怎么看? 刘鹤回答:「现在中国经济和美国经济从某种意义上来说，可以说是一个完整的产业链，大家都会受伤，现在双方在磋商中出了一些问题，不应该伤及无辜，广大人民群众的利益受到损失，我们感到遗憾。所以，希望找到最好的方法来解决。」

周四晚间，白宫透露特朗普与加拿大总理特鲁多通电话。特鲁多办公室发布声明指出，两国元首在电话上讨论了被中国拘留的两名加拿大公民，也表示希望美国豁免对加拿大钢与铝加征的关税。

白宫发布声明表示，特朗普回应特鲁多，在释放两名遭到中国拘留的加拿大公民这件事上，美国与加拿大站在一起。

不得散播恐慌

周日(5月4日)特朗普发推宣布，将在周五凌晨零时1分对中国价值2000亿的商品所征收的关税从10%提高到25%。全球股市应声大跌，其中陆股千股跌停。南华早报引述四名中国媒体业人士指出，媒体被告知不要对贸易战「过度报导」。在报导经济消息时，若要将股市惨跌、人民币贬值与经济疲软与贸易战做连接，也应该「格外谨慎」，以免散播恐慌。南华早报引述不具名人士指出，他们被告知在报道经济波动时，不能在标题中使用「贸易战」的字眼。

针对特朗普的加税消息，中国直到周三深夜才做出回应，表示若美国加征关税，中国誓言采取必要反制措施。

罗法/杨威廉(路透社、美联社等)