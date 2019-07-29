贸易谈判上海开锣 特朗普：中方总变卦

(德国之声中文网) 中美贸易再次面对面协商，美方由贸易代表莱特希泽以及财政部长姆努钦出面，与中国副总理刘鹤牵头的代表团谈判。同时，被白宫看作是鹰派人物的中国商务部长钟山预计也会加入谈判。

这一次的贸易谈判之前，中美各自放出的讯号比起之前都相对低调。一方面放出愿意向对方让步的信号，但另一方面又提醒媒体不要抱持太高期待。

特朗普：没有迹象显示中方购买我们的农产品

特朗普周二（7月30日）发推特说：“中国正在经历27年以来最糟糕的一年，本应该是现在开始购买我们的农产品，然而没有迹象显示他们这样做。这就是中国的问题，他们就是不推进。在过去3年里，我们的经济规模变得比中国经济大得多。”

这位美国总统还表示，其团队正在和中方团队进行谈判，但是“他们（中方）最后总是为了自己的好处而更改协议”。

他同时写道：“或许他们确实应等到我们大选后，看看是不是会选上‘瞌睡乔’（特朗普给拜登取的绰号），这样他们就可以达成一个伟大的协议，继续敲诈美国，就像过去30年里一样……然而，如果并且当我赢了，他们拿到的协议将比我们现在谈判的这个要苛刻的多，或者根本没有协议。我们拥有所有王牌，我们以前的那些领导人完全没意识到这一点！”。

新华网28日发表时评中，又再次提到美国大豆运往中国，以及美方宣布对110项中国输美工业品豁免关税，解释为双方互相释放诚意的行动。但是美媒报导解释称，这批大豆是数月前订购，中国尚未下新单采购美国大豆。

延伸阅读: 中国官媒聚焦大豆 中美谈判能多乐观?

周日(7月28日)，中国外长王毅在访问智力并且接受智利发行量最大的报纸《信使报》采访时，被问及中美贸易战的进展，他的回答持保守态度，说「谈判应该是平等的，体现相互尊重，解决各自的合理关切。」但他也给中国打强心针，说中国拥有庞大的市场，经济发展具有强劲的内生动力和韧性: 「贸易战只会导致双输，对中国进行无限打压是行不通的。」

“上海作为会议地点别有深意”

美国中国商会副主席彭捷宁 (Jake Parker)对法新社表示，中美贸易谈判停摆已久，这次谈判充其量也只能厘清双方的立场。「商务部长钟山跟刘鹤一样，是第十九届人大代表，所以他的加入也代表了中国方面的与会人士层级提高...他的加入能提供多一个中方高层的声音。」

他也认为选择上海作为会议地点也别有深意，回顾着中美两国在签署《上海公报》建立邦交时的深厚友谊。

新加坡公司先锋市场(Vanguard Markets)的管理合伙人因涅斯(Stephen Innes)告诉法新社，这次的贸易谈判可能会出现「中庸而和缓的妥协方案」，例如中国扩大购买美国农产品或是美国不再提高对中国商品征税。他认为，贸易谈判在这之前停摆多时，现在若达成任何实质的共识都是正面消息。

周五(7月26日)，特朗普说他认为中国想要把谈判拖延到2020年美国确定新总统之后。同时，特朗普也谴责世界贸易组织(WTO)认定中国为「发展中国家」，被中国批评为「傲慢自私」。

大约两个多月前，5月时，美国总统特朗普指责中国不守信用，中美贸易谈判就陷入停摆。6月时美国总统特朗普和中国国家主席习近平在G20大阪峰会上见到面，虽然没有实质解决僵局，但是双方都停止对彼此加征惩罚性关税。到目前为止，中美都对彼此施加了惩罚性关税，受影响的交易额高达3600亿美金。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 莱特希泽（Robert Lighthizer） 1947年出生，法学出身，1970年代在华盛顿当律师，先在律师事务所，后在美国参议院为共和党人作法律顾问。1983年起在里根政府任美国贸易副代表。之后30年当经济律师，为美国海外企业提供税务与贸易咨询。莱特希泽对世贸组织和多边协议持批评态度，并多年抨击中国政府的经济路线。特朗普就职后，莱特希泽任美国贸易代表。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 库德洛（Larry Kudlow） 71岁，此前在纽约的联邦储备银行任职，在里根政府任白宫经济顾问。库德洛对特朗普中国政策的影响力估计并非决定性的。库德洛被认为是自由贸易的捍卫者，并且显然难以与强硬派莱特希泽和纳瓦罗抗衡。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 纳瓦罗（Peter Navaro） 1949年出生，经济学者，哈佛大学博士，曾在加州大学任教。特朗普任下，纳瓦罗出任新成立的白宫国家贸易委员会主席。被认为是对中国的尖锐批评者，曾撰写《致命中国》（Death by China）以及《即将到来的中国战争》（The Coming China Wars）。支持对中国进口产品征收惩罚性关税，并以此作为对华强势政策的中心部分。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 白邦瑞（Michael Pillsbury） 被特朗普称之为中国问题权威专家。任华盛顿保守派智库胡德森研究所中国战略中心负责人。自尼克松任下担任多个政府职务，与中国打交道。里根和老布什任下，为五角大楼担任顾问。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 姆努钦（Steven Mnuchin） 美国财长，被称为“全球化支持者”和“华尔街派”，被认为不再拥有决定性的影响力。曾任职高盛投资银行，支持自由贸易。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 刘鹤 中方代表团最为人所知的面孔，被认为是习近平最信任的经济政策顾问。1952年出生，经济学者，曾在北京的人民大学及美国的哈佛大学就读。自1980年年代，其重点是宏观经济和工业领域的发展。曾在国家计划委员会负责产业政策。1990年代初起参与制订五年计划。多年在中共中央委员会财经小组任职。2017年起任中央政治局委员。2018年被任命为国务院副总理。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 易纲 1958年出生，任中国央行行长。曾在北京大学就读，在美国伊利诺伊大学获博士学位。2018年3月出任央行行长前，负责中国外汇储备的管理等。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 宁吉喆 1965年出生，2015年出任国家发改委副主任，2016年起兼任中国国家统计局局长。 作者: Thomas Kohlmann



罗法/王凡/夏立民 (法新社、德新社等)