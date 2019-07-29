贸易谈判上海开锣 中美友善但期望不高

(德国之声中文网) 中美贸易再次面对面协商，美方由贸易代表莱特海泽以及财务长姆努钦出面，与中国副总理刘鹤牵头的代表团谈判。同时，中国代表团也预料会加入商务部长钟山这位白宫认定为鹰派的人物。

这一次的贸易谈判之前，中美各自放出的讯号比起之前都相对低调。一方面放出愿意向对方让步的信号，但另一方面又提醒媒体不要抱持太高期待。

新华网28日发表时评中，又再次提到美国大豆运往中国，以及美方宣布对110项中国输美工业品豁免关税，解释为双方互相释放诚意的行动。但是美国之音报导解释，这批大豆是数月前订购，中国尚未下新单采购美国大豆。

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美国中国商会副主席彭捷宁 (Jake Parker)说，中美贸易谈判停摆已久，这次谈判充其量也只能厘清双方的立场。「商务部长钟山跟刘鹤一样，是第十九届人大代表，所以他的加入也代表了中国方面的与会人士层级提高...他的加入能提供多一个中方高层的声音。」他也认为选择上海作为会议地点也别有深意，回顾着中美两国在签署《上海公报》建立邦交时的深厚友谊。

新加坡公司先锋市场(Vanguard Markets)的管理合伙人因涅斯(Stephen Innes)说，这次的贸易谈判可能会出现「中庸而和缓的妥协方案」，例如中国扩大购买美国农产品或是美国不再提高对中国商品征税。他认为，贸易谈判在这之前停摆多时，现在若达成任何实质的共识都是正面消息。

贸易谈判前夕的关系变化

上周五(7月26日)，特朗普说他认为中国想要把谈判拖延到2020年美国确定新总统之后。同时，特朗普也谴责世界贸易组织(WTO)认定中国为「发展中国家」，被中国批评为「傲慢自私」。

周日(7月28日)，中国外长王毅在访问智力并且接受智利发行量最大的报纸《信使报》采访时，被问及中美贸易战的进展，他的回答持保守态度，说「谈判应该是平等的，体现相互尊重，解决各自的合理关切。」但他也给中国打强心针，说中国拥有庞大的市场，经济发展具有强劲的内生动力和韧性: 「贸易战只会导致双输，对中国进行无限打压是行不通的。」

中美重启贸易谈判刚好碰上香港的「反送中」浪潮。刚好在会议开始的前一天，港澳办针对香港近日动荡召开记者会，表明北京立场乃是「坚决支持林郑与警方执法」。港澳办是中国港澳的最高执政单位，而这次记者会也是香港从1997年主权移交以来，第一次因抗议召开记者会表态。这显示出香港问题已经在各方压力下，被北京摆到较高的层次。

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大约两个多月前，5月时，美国总统特朗普指责中国不守信用，中美贸易谈判就陷入停摆。6月时美国总统特朗普和中国国家主席习近平在G20大阪峰会上见到面，虽然没有实质解决僵局，但是双方都停止对彼此加征惩罚性关税。到目前为止，中美都对彼此施加了惩罚性关税，受影响的交易额高达3600亿美金。

罗法/夏立民 (法新社、德新社)