贸易、科技、安全--美中交恶的风险

（德国之声中文网）美中关系急剧恶化：周一（7月27日），美国驻成都领馆被关闭，作为上周对美国关闭中国驻休斯顿领馆的报复。



美联社评述说，随着美国大选白热化，美中关系预计还将继续下行。而这带来哪些风险？



贸易



2018年爆发的关税战中，两国均蒙受很大损失。如果谈判不能终结这场争议，将使疫情下衰弱的世界经济雪上加霜。



美国是中国最大的单一出口市场，即便在总统特朗普对中国产品征收惩罚性关税后仍是如此。而中国是美国出口产品的第三号市场，此外也是美国在华企业产品与服务的巨大市场，从通用汽车到汉堡王。



去年，中国购买美国农产品、半导体等下降了11.4%，但仍超过1000亿美元。美中贸易全国委员会称，对中国的出口在美国创造的就业岗位不到100万个，比2017年巅峰时期减少了10%。





中国是艾奥瓦等美国农业大州最大的出口市场，而在北京暂停进口大豆、加征猪肉等产品关税后，相关出口受到打击。



这曾让巴西和阿根廷的大豆出口出现短暂的跃升，不过，今年1月签署美中第一阶段贸易协定后，中国恢复购买更低价格的美国大豆。



但如果双方不能解决贸易上的广泛分歧，将对两国出口业以及向中国工厂提供原材料和零配件的其它亚洲经济体带来冲击。



科技



美中电信、电脑、医疗等科技制造商及其市场紧密交织。苹果、戴尔、惠普等依赖于中国工厂组装其大部分智能手机、电脑和其它消费电子产品。这些工厂则需要美国、日本、台湾和欧洲的芯片等元件。





特朗普政府限制限制中国科技巨头华为获取美国的元件和技术。而与此同时，中国是苹果等美国科技品牌最大的市场之一，在智能手机、医疗设备等技术领域日益与美国品牌形成竞争。



美国也经常是中国高附加值产品的最主要市场。北京呼吁出口业开辟其它市场，但亚洲甚至欧洲市场很难替代美国的需求。



安全



长期以来，美国是太平洋占有主导地位的军事力量。中国如今则拥有两艘可运作的航母以及对美国在该地区舰船、基地构成威胁的导弹库。





两国间军事紧张的焦点是在南中国海。2018年，一艘中国驱逐舰与一艘美国驱逐舰逼近、几乎相撞。



而在2001年，一架中国战斗机在南中国海国际空域与一架美国海军侦察机相撞，成为一起重大外交事件。



而台湾则是另一个潜在的着火点。北京从未放弃武统台湾，而美国则在台湾关系法之下，特朗普政府任内也批准对台军售。



上周，台湾外交部长称，中国军机抵近台湾的活动几乎每天都在发生。



本月早些时候，华盛顿正式宣布，不承认中国在南中国海的大部分海事诉求。



苗子/乐然（据美联社）



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