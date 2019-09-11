贸易磋商“富有成效” 中美双方释放善意

(德国之声中文网) 主持参加本次磋商的分别是美国副贸易代表格里什(Jeffrey Gerrish)以及中国副财政部长廖岷。美国贸易代表办公室当地时间周五夜间(9月20日)发布声明称，此轮磋商中，双方进行了"富有成效的对话"，美方"期待中国代表团参加10月份的高级别会谈"。

而中国商务部周六早间也发表声明，称此次为期两天的副部级磋商中，双方就共同关心的经贸问题开展了"建设性的讨论"，"双方还认真讨论了牵头人10月份在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商的具体安排，双方同意将继续就相关问题保持沟通。"

按照计划，10月份的高级别磋商也将在华盛顿举行。届时领衔双方代表团的将会是美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)、财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)以及中国副总理刘鹤。

具体日期暂未确定

持续了约一年半的中美贸易战已经对两国经济乃至全球经济造成了负面影响。就在本周，经合组织(OECD)下调了全球经济增长预期，2019年的增长率预测值从此前的3.2%下调到2.9%，2020年的增长预期也调降到3.0%。这是2008年全球经济危机以来，经合组织发布的最低增长预期数字。经合组织同时也下调了美中两国的经济增长预期，该组织预测，2019年以及2020年，美国的经济增长率分别为2.4%、2.0%，而中国的数字则为6.1%、5.7%，也都比以往有所下调。

不过近期，中美双方也都释放出了一些缓和的讯号。除了表示继续磋商，双方还都发布了所谓的"排除清单"，即对部分原定要加征关税的商品暂缓征税。就在本周，特朗普总统还宣布，原定10月1日实施的针对2500亿美元中国商品的提高关税计划推迟两周。不过，由于美中双方并没有公布10月高级别磋商的具体日期，因此暂时无法断定特朗普的这一举动是否在为贸易磋商争取时间。

周五的另一则消息一度引发了金融市场的忧虑。原定应在下周继续前往美国蒙大拿州以及内布拉斯加州参观农场的几名中国官员决定提前回国。蒙大拿州农业协会发布的消息，让市场人士担心，中国有可能打消增购美国大豆及猪肉的念头，让贸易争端的前景蒙上了一层阴影。不过，美国农业部长珀杜(Sonny Perdue)同一天表示，中国官员将在下周参观美国农场，为两国之间"建立善意"做出努力。珀杜同时也承认，他"不知道"中国会否在下周购买更多的美国农产品。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)则在接受媒体采访时重申，美国不仅要求中国增加购买农产品，更要促使北京推行全面的经济改革。

文山/任琛/(路透社、美联社)