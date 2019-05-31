 贸易战阴影下 IMF下调中国经济增长预期 | 经济纵横 | DW | 05.06.2019

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经济纵横

贸易战阴影下 IMF下调中国经济增长预期

受到美中贸易战的影响，国际货币基金组织小幅下调了对中国经济增长的预期。同时中国的服务业增长也出现滑坡。

China verzeichnet Rückgang beim Außenhandel (AP)

国际货币基金认为，未来两年内中国的景气步伐将继续放缓

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中国高官张汉晖周四表示，美国“蓄意挑起贸易纠纷的行为，是赤裸裸的经济恐怖主义、经济沙文主义和经济霸凌主义”。路透社评论说，北京的言辞越来越强烈，这表明“中美贸易战没有很快结束的迹象”。 (30.05.2019)

4月份，社会消费品零售总额同比增长7.2%， 是自2003年5月以来最慢增速，低于3月份的8.7％和预测的8.6％。分析师预估，中国今年的增长率将被拖低到6.1％，接近30年来的最低点。 (15.05.2019)

自去年7月起，中国对美出口受到特朗普关税政策的影响。关税是否对中国经济造成真正的伤害？中国是否挺得住？ (18.05.2019)

（德国之声中文网）根据国际货币基金组织的最新预测，中国今年的GDP增长幅度将为6.2%。该组织之前的预测为6.3%。至于2020年和2021年的发展趋势，国际货币基金认为，中国的景气步伐将继续放缓，经济增长率将降至6%。

该组织副总裁利普顿（David Lipton）本周三表示，在贸易紧张局势有可能继续激化的背景下，中国经济的"短期前景尤其不确定"。

中美贸易争端日前再度升级。美国总统特朗普指责中国没有履行此前的承诺，并启动新一轮关税制裁。北京随后实施了相应的反制措施。关税战对中国的冲击，发生在中国经济已经处于增速放缓的背景下。

过去一个月，中国的服务业产值增长幅度也有所放缓。本周三公布的5月财新服务业采购经理人指数（PMI）为52.7点，为今年2月以来的最低，4月份PMI为54.5点。业界普遍将50点作为衡量经济扩张或衰退的临界点。财新的报告分析称，出口的明显减少是服务业增长放慢的一个重要原因。

  • USA China Gespräche im Handelskonflikt Robert Lighthizer (picture-alliance/dpa/A. Harnik)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    莱特希泽（Robert Lighthizer）

    1947年出生，法学出身，1970年代在华盛顿当律师，先在律师事务所，后在美国参议院为共和党人作法律顾问。1983年起在里根政府任美国贸易副代表。之后30年当经济律师，为美国海外企业提供税务与贸易咨询。莱特希泽对世贸组织和多边协议持批评态度，并多年抨击中国政府的经济路线。特朗普就职后，莱特希泽任美国贸易代表。

  • White House Pressekonferenz Larry Kudlow Wirtschaftsberater Trump (Reuters/K. Lamarque)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    库德洛（Larry Kudlow）

    71岁，此前在纽约的联邦储备银行任职，在里根政府任白宫经济顾问。库德洛对特朗普中国政策的影响力估计并非决定性的。库德洛被认为是自由贸易的捍卫者，并且显然难以与强硬派莱特希泽和纳瓦罗抗衡。

  • USA Peter Navarro Professor Universität von Kalifornien (Imago/Zumapress)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    纳瓦罗（Peter Navaro）

    1949年出生，经济学者，哈佛大学博士，曾在加州大学任教。特朗普任下，纳瓦罗出任新成立的白宫国家贸易委员会主席。被认为是对中国的尖锐批评者，曾撰写《致命中国》（Death by China）以及《即将到来的中国战争》（The Coming China Wars）。支持对中国进口产品征收惩罚性关税，并以此作为对华强势政策的中心部分。

  • USA Michael Pillsbury, Zentrum für chinesische Strategie, Hudson Institute, Washington (Imago/ZUMA Press)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    白邦瑞（Michael Pillsbury）

    被特朗普称之为中国问题权威专家。任华盛顿保守派智库胡德森研究所中国战略中心负责人。自尼克松任下担任多个政府职务，与中国打交道。里根和老布什任下，为五角大楼担任顾问。

  • Venezuela Reaktionen auf die US Sanktionen gegen PDVSA Steven Mnuchin (Reuters/J. Young)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    姆努钦（Steven Mnuchin）

    美国财长，被称为“全球化支持者”和“华尔街派”，被认为不再拥有决定性的影响力。曾任职高盛投资银行，支持自由贸易。

  • Deutschland Hamburg Summit: China meets Europe | Liu He (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    刘鹤

    中方代表团最为人所知的面孔，被认为是习近平最信任的经济政策顾问。1952年出生，经济学者，曾在北京的人民大学及美国的哈佛大学就读。自1980年年代，其重点是宏观经济和工业领域的发展。曾在国家计划委员会负责产业政策。1990年代初起参与制订五年计划。多年在中共中央委员会财经小组任职。2017年起任中央政治局委员。2018年被任命为国务院副总理。

  • USA China Gespräche im Handelskonflikt Yi Gang (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    易纲

    1958年出生，任中国央行行长。曾在北京大学就读，在美国伊利诺伊大学获博士学位。2018年3月出任央行行长前，负责中国外汇储备的管理等。

  • Ning Jizhe, Direktor des Nationalen Statistikamtes China (picture-alliance/dpa)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    宁吉喆

    1965年出生，2015年出任国家发改委副主任，2016年起兼任中国国家统计局局长。

    作者: Thomas Kohlmann


 

叶宣/苗子（路透社）

 

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贸易冲突：特朗普、习近平的谋士都有谁？ (16.05.2019)  

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