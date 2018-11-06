贸易战：进博会上的禁忌话题

（德国之声中文网）虽然近期出现了稍微缓和的迹象，中美贸易战未来的战况依然前途未卜。为了向世界宣告中国促进改革开放， 进一步扩大进口的决心。中国政府倾一国之力在上海举办第一届中国国际进口博览会。在这个独一无二，从国家层面促进商业进口的展会上,贸易战这个话题好像悬在空中的一把无影剑，每个人都知道它的存在，但却很少有人愿意面对。

像保时捷，宝马，SAP，卡尔·蔡司（Carl Zeiss AG），这样的德国企业，在面对与贸易战有关的问题时，都迅速警惕起来，表示不愿意就任何与政治有关的话题发表评论。这其中的规律是，一家企业在中国生意做的越大，表态起来就越谨慎小心。它们更愿意重复着企业新闻稿的内容，说着符合中国国情的话。

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沉默的大多数敢说的极少数

但这其中也有例外，一些德国企业在中国的高管，在面对与贸易战有关的问题时，还是能够给出诚恳的答案。比如德国威能（Vaillant）供热制冷环境技术有限公司的销售总监李林涛，他认为中美贸易战的僵局在两三年内很难有质的改变。目前的僵局"不会因为一次谈话，一次协议的签署有180度的转弯。"虽然李林涛也关注到，习近平即将和特朗普在阿根廷举行的G20峰会上会晤，但根据他的判断，中美两国领导人的会晤也很难让贸易战的紧张局势有所松动。

但同时李林涛也坦言称，中美贸易战对Vaillant这家德国百年老店还是造成了一定的负面影响。除了民用的供暖设备外，该公司的工业用大型锅炉大多来自美国。李林涛坦言，中美贸易战打响后，公司工业锅炉的订单就减少了百分之四五十。

进博会开幕 习近平再强调开放 我们来看看进口 这是第一个在国家层面上只关注进口贸易的商品贸易博览会。进口博览会的举办地点：上海国家会展中心，展出面积相当于38个足球场。

进博会开幕 习近平再强调开放 要把开放“进行到底” 习近平在进博会开幕式上发表主旨演讲时承诺：“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”习近平在2017年5月的一带一路高峰论坛上就提出了中国每年要举办国际进口博览会的建议。

进博会开幕 习近平再强调开放 中国也在“买买买” 在中美贸易战愈演愈烈，似乎僵局无解的背景下，北京高调推出了首届进口博览会，意在展示中国其实也是一个进口大国。

进博会开幕 习近平再强调开放 国际来宾 出席开幕活动的国际组织高层人物包括国际货币基金组织（IMF）总干事拉加德（Christine Lagarde）。

进博会开幕 习近平再强调开放 邻国政要汇聚 西方世界对此次进博会的反应被媒体评论为“政冷经热”，其表现之一是，欧美国家高层官员缺席。中国的近邻中，倒不乏政府和国家级领导人出席：俄罗斯总理梅德韦杰夫（中）、越南总理阮春福（左）和巴基斯坦总理伊姆兰·汗（右）。

进博会开幕 习近平再强调开放 政界回避 企业积极 进博会也是对一直抱怨中国进口顺差太大的美国的一种宣示。虽然美国没有派政府高层代表赴会，但美国企业不甘落后，通用汽车、通用电气、福特、微软、特斯拉和沃尔玛都在上海亮相。图为特斯拉的Model 3电动车。

进博会开幕 习近平再强调开放 与机器人对阵 参展的有来自全球130个国家的3000多家企业，5000多种首次登陆中国市场的产品。图为日本自动化设备制造商欧姆龙的展台上，工作人员在和机器人打乒乓球。

进博会开幕 习近平再强调开放 比尔·盖茨现身 微软创始人比尔·盖茨也出现在进博会开幕式上。就连在中国仍处于被屏蔽状态的脸书和谷歌，也在参展方之列。

进博会开幕 习近平再强调开放 贸易战“世上最蠢” 进博会期间，阿里巴巴董事局主席马云在参加一个论坛会议时表示，贸易战是“世上最愚蠢的事情”，他认为20年后不会有贸易问题，“没有人能阻止贸易”。

进博会开幕 习近平再强调开放 足下生辉 中国是消费品和奢侈品的进口大国。图为博览会上展出的英国设计师Jimmy Choo品牌的镶嵌近万颗钻石的女鞋，价值430万美元。

进博会开幕 习近平再强调开放 新闻中心 不仅各国经济界对进博会兴趣高涨，媒体也纷至沓来。图为博览会场的新闻中心。从组织、安保级别来讲，这次上海国际进口博览会的级别堪比当年的奥运会和世博会。

进博会开幕 习近平再强调开放 首日封 中国邮政为进博会特别推出了纪念首日封。进博会的吉祥物是名叫“进宝”的熊猫。 作者: 叶宣



王悦华是德国肖特（SCHOTT）精密材料和设备国际贸易有限公司的市场部经理。该公司是一家德国老牌精密玻璃仪器元件生产商。王悦华向德国之声表示："我觉得特朗普的政策目前看虽然挺玩火的。但其实他也是个生意人，很多东西都是各有利弊的。我个人认为他其实也是在玩一种游戏。但这种游戏中其实大家都是有一个平衡点的。"

贸易战："停不下来的游戏"

在王悦华看来，贸易战是一直存在的。只不过是多少的问题。"你有多少，我怎么玩，怎么平衡这两者之间的关系。"她认为不管特朗普是否在位，还是下次美国的大选会有什么变数。贸易战其实是两个国家之间的一种制衡，背后是政府。中美贸易战在这位女高管看来是个"不会停下的游戏。它肯定会持续。只不过是到什么程度而已。"

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随着不断走出国门，王悦华感觉到中国在国际上的地位有所上升。所以她相信中国政府有能力处理贸易战纠纷。包括向美国推出一些自己的对应政策。她微笑着向德国之声表示："我比较有信心中国政府是有能力处理的。而且无论处理的如何，我更有信心的是我们和一些欧洲国家，尤其是和中国合作很多的德国，以及其它欧洲国家和中国政府的合作总量会越来越多。"因为她认为万事"都有一种平衡。中美贸易战打的越激烈，我们和其它国家的合作就会越紧密。"

对中国内需市场的信心

对于德国老牌化工企业朗盛化学（LANXESS）的公共关系经理余婷来说，中美贸易战这个话题太大，结果难以预测。但她也观察到，中美高层之间已经开始通话，逐渐恢复理性。她相信中美两国领导人，特别是美国，会走入更理性的方式，应该能够找到一种解决冲突和摩擦的方式。

如今很多中国民众对中国国内市场消化贸易战负面影响的能力都非常有信心，包括余婷，她认为："现在中国市场本身需求很大，如果我们自己能够把内需照顾好，也就够强了。美国对我们的制约不会像那么多年前那么明显。"



