贸易战：进博会上的禁忌话题

许多中国民众明白，上海举行第一届中国国际进口博览会，主要目的是在中美贸易战中向美国发出强烈清晰的信号。但要想让参展大牌企业高管就贸易战置评，不是件容易的事情。
（德国之声中文网）虽然近期出现了稍微缓和的迹象，中美贸易战未来的战况依然前途未卜。为了向世界宣告中国促进改革开放， 进一步扩大进口的决心。中国政府倾一国之力在上海举办第一届中国国际进口博览会。在这个独一无二，从国家层面促进商业进口的展会上,贸易战这个话题好像悬在空中的一把无影剑，每个人都知道它的存在，但却很少有人愿意面对。
像保时捷，宝马，SAP，卡尔·蔡司（Carl Zeiss AG），这样的德国企业，在面对与贸易战有关的问题时，都迅速警惕起来，表示不愿意就任何与政治有关的话题发表评论。这其中的规律是，一家企业在中国生意做的越大，表态起来就越谨慎小心。它们更愿意重复着企业新闻稿的内容，说着符合中国国情的话。
沉默的大多数敢说的极少数
但这其中也有例外，一些德国企业在中国的高管，在面对与贸易战有关的问题时，还是能够给出诚恳的答案。比如德国威能（Vaillant）供热制冷环境技术有限公司的销售总监李林涛，他认为中美贸易战的僵局在两三年内很难有质的改变。目前的僵局"不会因为一次谈话，一次协议的签署有180度的转弯。"虽然李林涛也关注到，习近平即将和特朗普在阿根廷举行的G20峰会上会晤，但根据他的判断，中美两国领导人的会晤也很难让贸易战的紧张局势有所松动。
但同时李林涛也坦言称，中美贸易战对Vaillant这家德国百年老店还是造成了一定的负面影响。除了民用的供暖设备外，该公司的工业用大型锅炉大多来自美国。李林涛坦言，中美贸易战打响后，公司工业锅炉的订单就减少了百分之四五十。
王悦华是德国肖特（SCHOTT）精密材料和设备国际贸易有限公司的市场部经理。该公司是一家德国老牌精密玻璃仪器元件生产商。王悦华向德国之声表示："我觉得特朗普的政策目前看虽然挺玩火的。但其实他也是个生意人，很多东西都是各有利弊的。我个人认为他其实也是在玩一种游戏。但这种游戏中其实大家都是有一个平衡点的。"
贸易战："停不下来的游戏"
在王悦华看来，贸易战是一直存在的。只不过是多少的问题。"你有多少，我怎么玩，怎么平衡这两者之间的关系。"她认为不管特朗普是否在位，还是下次美国的大选会有什么变数。贸易战其实是两个国家之间的一种制衡，背后是政府。中美贸易战在这位女高管看来是个"不会停下的游戏。它肯定会持续。只不过是到什么程度而已。"
随着不断走出国门，王悦华感觉到中国在国际上的地位有所上升。所以她相信中国政府有能力处理贸易战纠纷。包括向美国推出一些自己的对应政策。她微笑着向德国之声表示："我比较有信心中国政府是有能力处理的。而且无论处理的如何，我更有信心的是我们和一些欧洲国家，尤其是和中国合作很多的德国，以及其它欧洲国家和中国政府的合作总量会越来越多。"因为她认为万事"都有一种平衡。中美贸易战打的越激烈，我们和其它国家的合作就会越紧密。"
对中国内需市场的信心
对于德国老牌化工企业朗盛化学（LANXESS）的公共关系经理余婷来说，中美贸易战这个话题太大，结果难以预测。但她也观察到，中美高层之间已经开始通话，逐渐恢复理性。她相信中美两国领导人，特别是美国，会走入更理性的方式，应该能够找到一种解决冲突和摩擦的方式。
如今很多中国民众对中国国内市场消化贸易战负面影响的能力都非常有信心，包括余婷，她认为："现在中国市场本身需求很大，如果我们自己能够把内需照顾好，也就够强了。美国对我们的制约不会像那么多年前那么明显。"
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