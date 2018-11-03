贸易战让特朗普“票仓”动摇了吗？

（德国之声中文网）对霍加尔而言，过去的一年十分不易。他一边在地里收获大豆，一边说道，过去的一年可能是他从2007年独立经营以来最艰难的一年。特朗普总统挑起的对华贸易战让这位农场主深受其苦。美国的其他农场主们的境况也与他类似。然而，中期选举在即（11月6日），农场主霍加尔依旧支持特朗普的政策。

特朗普已对总额超过2500亿美元的中国进口商品课征惩罚性关税或特别关税，指责中国在贸易上行为不公。中国采取反制措施，对总值600亿美元的商品征收特别关税。众多农产品大受影响--农场主霍加尔的大豆亦在其中。

这是一个秋日。天朗气清，凉意袭人，斑驳的树木正失去第一批叶子。霍加尔的农田散布于宾夕法尼亚州的西南部。他和妻子及5个孩子生活在农庄。当地有数不清这样的农庄。

中国提高进口关税导致美国农产品售价大降。今年5月初以来，大豆价格一路下跌，落至10年来最低。35岁的霍加尔叹口气说："眼下，我的大豆收入减少了20%到30%。"

他指出，在对华措施之外，特朗普同时实施的对从各国进口的钢、铝征税也让他和其他农场主伤透脑筋。作为征税的结果，农业机械价格明显上涨。

霍加尔表示，这一年，不仅关税是个问题，"今年，宾夕法尼亚州平均降雨量远远超过正常年景" 。此外，他亟需找到愿干农活的合适人手。他说，他能雇两三人，但找不到愿来农场的劳动力。

尽管这样：农场主霍加尔并未老羞成怒，亦不怨天尤人。他心平气和，解释这一年何以是一个巨大挑战。他听上去很有信心，时不时还开个玩笑，眼角透出一丝笑意。他说，不会轻易放弃乐观态度，很快一切都会好起来的。

美国农民被视为是特朗普的关键“票仓”。为支持农民度过这一艰困年份，7月份，美国政府许诺提供120亿美元资助金。当局收购当事农庄的产品、提供补贴。根据霍加尔提供的数字，目前，每公斤大豆，他可从国家那里拿到2.5美分补贴。他认为，补贴费本该高一些，但这样也很好了。他说，很幸运，除大豆外，他还种植、销售料草、谷子等其它作物，"多少"还能平衡一些损失。

宾夕法尼亚是特朗普在2016年总统选举中出人意外获得多数的若干州之一。费城或匹茨堡等的都市选民票数难以抵消笃信基督的乡村选民的票数。霍加尔一家都属于福音教自由教会，为门诺派教徒。他表示，在他的日常生活和劳作中，上帝扮演着重要角色。

在周二的中期选举中，各选区保守的共和党人和自由色彩更浓厚些的民主党候选人之间的竞争又将难分高下。谈及特朗普的贸易政策，两党的地区候选人均极谨慎。他们知道，尽管个人利益受损，很多选民依旧力挺特朗普。

农场主霍加尔就认为，虽然个人有难，但提高关税是必要的："眼下，它们损害了我的钱袋，但我想，在远景上，我们所有人都会受益。 "他相信，只要遐以时日，一切都会得到弥补，"要不了多久，我的主顾就不再只是一个，而是来自当地的20个。"不过，这位农场主无法解释，对华贸易战何以能扩大他的地方主顾群。

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霍加尔希望能以自己的农庄为当地社区作出贡献。在农庄的网页上有这么一句话："我们要当托付于我们的这片土地的富于责任感的管理者"。对他来说，家乡感很重要，相反，他对与中国人做生意持批评态度。他说："中国人的产品质量低劣；我们的一些伦理标准，他们根本就不遵守。现在，他们得到了他们该得到的东西。"

像农场主霍加尔这样的表态促使地方各候选人对贸易冲突作出尽可能温和的评价。宾夕法尼亚州第7区的民主党议员怀尔德（Susan Wild）甚至也在接受哥伦比亚广播公司的采访时表示，对关税政策，她个人将持"开放"态度。她说，她确认，有必要让中国对其贸易行为"承担责任"。或许，正是出于这一原因，民主党人在宾夕法尼亚的民调支持率目前不差。

包括中期选举在内，霍加尔一直投共和党人的票。2016年的总统选举中，他投了特朗普一票。这位农场主一边走下收割机，一边说道，他还会再次投票给特朗普："我不赞同特朗普做的很多事情，比如，特朗普私人生活中的一部分。但是，特朗普有某种我很赞赏的生意头脑"。

凝炼/乐然（德新社）