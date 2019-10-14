贸易战让中国压力山大 令全球经济疲软

（德国之声中文网）中国国务院总理李克强在西安召开的一次经济形势座谈会上说，要增强紧迫感和责任感，抓好发展第一要务。《南华早报》评论指出，李克强讲话发出的信号是，贸易战背景下，北京对超预期经济放缓的忧虑越发明显地表现出来。

在这次有5个省主要负责人参加的会议上，李克强说，当前经济下行压力加大，实体经济困难突出。因此，需要"培育新的有效投资和消费需求，顶住经济下行压力。"他要求地方政府，"继续做好促就业、稳物价、保民生工作，确保完成全年主要目标任务。"参加这次座谈会的省份是陕西、江苏、河南、湖北和广东省。

在今年3月的人大会议上，李克强所做的政府工作报告设定了以下主要目标：GDP增长维持6%-6.5%的水平，城镇新增就业1100万以上，失业率维持在5.5%，居民消费价格涨幅在3%左右，居民收入增长与经济增长保持同步。

《南华早报》的文章认为，李克强的本次讲话是北京政府第一次对今年能否完成既定目标表达忧虑，同以往政府声明相比，中国总理周一的讲话含有更多悲观的色彩。

本周五（10月18日）将公布第三季度中国经济发展数据。人们预计，同今年第二季度6.2%的增速相比将继续放缓，而今年第一季度的增长率为6.4%，高于预期。

中国中原银行首席经济学家王军对第一财经表示，第三季度社会消费品销售继续回落，固定资产投资也在下滑，制造业投资逐级走低，而外贸出口因贸易战影响徘徊在低位。因此，他预计三季度经济下行趋势暂时难以扭转，GDP会惯性下滑至6.1%。

猪肉价格同比涨69.3%

周二，中国国家统计局公布数字显示，9月中国居民消费价格同一年前相比上涨3%。值得注意的是，其中猪肉价格同比上涨69.3%。今年8月，猪肉同比价格已上涨了46.7%。

在过去的9个月里，由于猪肉价格上涨的推动，居民消费价格同比涨幅为2.5%。

今年9月中国工业生产者出厂价格同比下降1.2%，但环比上升了0.1%。经济学家认为，该数据显示经济活力衰落，国内需求疲软。

国际货币基金组织: 全球经济增长放缓

在华盛顿召开的国际货币基金组织（IMF）与世界银行的秋季年会期间，IMF因中美贸易战向下调整了今年度全球经济增长预期。今年7月，IMF还认为今年全球会取得3.2%的增长率，但周二（10月15日）该数字已修改成3%。

2008年全球金融危机爆发以来，3%的增长率是最低的。世界货币基金组织预测明年的增长率为3.4%，也比之前3.6%的预估要低。

李鱼/洪沙（德新社，路透社等）