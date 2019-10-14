贸易战让中国压力山大 令全球经济疲软

（德国之声中文网）中国国务院总理李克强在西安召开的一次经济形势座谈会上说，要增强紧迫感和责任感，抓好发展第一要务。《南华早报》评论指出，李克强讲话发出的信号是，贸易战背景下，北京对超预期经济放缓的忧虑越发明显地表现出来。
在这次有5个省主要负责人参加的会议上，李克强说，当前经济下行压力加大，实体经济困难突出。因此，需要"培育新的有效投资和消费需求，顶住经济下行压力。"他要求地方政府，"继续做好促就业、稳物价、保民生工作，确保完成全年主要目标任务。"参加这次座谈会的省份是陕西、江苏、河南、湖北和广东省。
在今年3月的人大会议上，李克强所做的政府工作报告设定了以下主要目标：GDP增长维持6%-6.5%的水平，城镇新增就业1100万以上，失业率维持在5.5%，居民消费价格涨幅在3%左右，居民收入增长与经济增长保持同步。
《南华早报》的文章认为，李克强的本次讲话是北京政府第一次对今年能否完成既定目标表达忧虑，同以往政府声明相比，中国总理周一的讲话含有更多悲观的色彩。
本周五（10月18日）将公布第三季度中国经济发展数据。人们预计，同今年第二季度6.2%的增速相比将继续放缓，而今年第一季度的增长率为6.4%，高于预期。
中国中原银行首席经济学家王军对第一财经表示，第三季度社会消费品销售继续回落，固定资产投资也在下滑，制造业投资逐级走低，而外贸出口因贸易战影响徘徊在低位。因此，他预计三季度经济下行趋势暂时难以扭转，GDP会惯性下滑至6.1%。
“猪年吃不起猪”，猪肉价格猛增成为老百姓当今吐槽的话题
猪肉价格同比涨69.3%
周二，中国国家统计局公布数字显示，9月中国居民消费价格同一年前相比上涨3%。值得注意的是，其中猪肉价格同比上涨69.3%。今年8月，猪肉同比价格已上涨了46.7%。
在过去的9个月里，由于猪肉价格上涨的推动，居民消费价格同比涨幅为2.5%。
今年9月中国工业生产者出厂价格同比下降1.2%，但环比上升了0.1%。经济学家认为，该数据显示经济活力衰落，国内需求疲软。
国际货币基金组织: 全球经济增长放缓
在华盛顿召开的国际货币基金组织（IMF）与世界银行的秋季年会期间，IMF因中美贸易战向下调整了今年度全球经济增长预期。今年7月，IMF还认为今年全球会取得3.2%的增长率，但周二（10月15日）该数字已修改成3%。
2008年全球金融危机爆发以来，3%的增长率是最低的。世界货币基金组织预测明年的增长率为3.4%，也比之前3.6%的预估要低。
李鱼/洪沙（德新社，路透社等）
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“二师兄”身价倍增为哪般？
“二师兄”身价不凡
无论在中国还是在欧洲，猪从来就是富裕的象征。究其原因，一种解释是，有钱人才能吃得起猪肉。这不，2019年正好是农历猪年，而在这一年里，猪肉价格可谓一路飙升，要想吃猪肉，就别吝惜钱包。据中国国家统计局公布的数据，8月居民消费价格指数（CPI)上涨2.8%，为20个月来最高，其中中国猪肉价格同比上升近5成（46.7%)，畜肉类价格同比上涨30.9%。
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猪肉——重要的民生指标
中国是世界最大的生猪养殖和消费国。中国人平均每年消费7亿头猪。中国的肉食结构中，猪肉占比超过六成。正因如此，猪肉价格成为重要的民生指标。在食品价格中，猪肉占比10%，在整个CPI中占比超过3%。据估计，中国的猪肉行业对国民经济的贡献为1280亿美元。
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“重大政治任务”
据中国媒体报道，中国副总理胡春华在稳定生猪生产保障市场供应的一次电话会议上表示，保障猪肉供应事关民生，事关大局。英国《金融时报》报道，胡春华称增加猪肉产量是一项“重大的政治任务” ，保障猪肉供应是党中央的“军令状”，猪肉价格上涨将“影响庆祝新中国成立70周年的欢乐祥和氛围” 。他提出的措施包括“立即清理超出法律法规规定范围的各类生猪禁养限养规定”以及加大对养殖场户的政策支持力度。
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谈猪瘟色变
猪肉价格如此上涨为哪般？去年8月，非洲猪瘟在临近俄罗斯边界的一个中国养猪场爆发，之后在短短几个月里迅速扩大到31个省。官方称，截至今年7月初，全国扑杀生猪116万余头。但舆论认为，可能多达2亿头猪患病死亡或被扑杀。一开始，地方政府对养殖户进行一定补偿。但随着疫情扩散，许多地方频频出现对疑似疫情不愿确认的情况，导致养殖户恐慌性抛售生猪，又进一步加剧疫情蔓延。
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生猪存栏大幅下降
疫情蔓延是传统养猪大户纷纷退出养猪业的一个重要原因，但并非全部原因。随着中美贸易战愈演愈烈，进口美国大豆价格猛涨，导致猪饲料价格攀升，越来越多养殖户选择退出养猪业，生猪存栏量大幅下降。据农业和农村部发布的“400个监测县生猪存栏信息”，今年8月生猪存栏量比去年同期下降38.7%，可繁殖母猪存栏同比下降37.4%。
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政策错误？
2016年，出于环保、提高产效等原因，中国超过20个省份都划定了生猪禁养区，并启动了猪场拆迁行动，直接减少了生猪存栏3600万头。2017年关闭的禁养区进一步增加，母猪存栏进一步下降。在非洲猪瘟爆发前，共有15万个小型养猪场被关闭。这些措施今天在专家看来正是导致目前猪肉价格上涨的开端。有消息说，中国曾从俄罗斯等非洲猪瘟爆发地大量进口猪肉，中国政府对此予以否认。
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猪肉外交战和贸易战筹码
因华为前财务长孟晚舟案导致双边关系紧张，中国于六月起停止从加拿大进口猪肉。从今年9月1日起，中国还对美国进口猪肉额外征收10%的关税，使关税总税率高达72%。不过，10多天后，中国就宣布拟将对大豆猪肉等农产品从加征关税名单中排除。美国是世界上仅次于中国的第二大生猪养殖国。
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德国猪肉也上涨——因为中国
德国农业部长戈洛克内尔今年6月访华期间，中方表达了恳请德国扩大对中国猪肉出口的愿望并发出了重新从德国进口牛肉的信号。这无疑是令德国肉农高兴的消息。德国9月的生猪价格平均每公斤1.80欧元，而3月份时每公斤才1.40欧元。
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猪肉“保卫战”还是少吃猪肉？
据中国农业农村部信息中心公布的“最新国内猪肉批发价格波动情况”，全国猪肉批发价格今年9月为34.87元/公斤，去年同期19.95元/公斤。价格猛涨导致中国网民纷纷吐槽，感叹吃不起肉。《生命时报》近日一篇文章则呼吁少吃猪肉，标题是——全国“猪肉价格地图”出炉！少吃猪肉，钱包和身体都会感激你。文中援引医生的话说，“其实不管猪肉贵不贵，大家都应该改善一下现有的饮食结构，少吃些猪肉，多吃些白肉。”不过问题来了，涨价的可不只是猪肉，其它肉类也在涨，而鲜果8月同比涨幅高达24%。
作者: 乐然