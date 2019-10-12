贸易战要结束了？11月智利见分晓

（德国之声中文网）中方首席谈判代表、政府副总理刘鹤周六（10月19日）称，双方在诸多领域取得实质性进展，美中可在平等和相互尊重的基础上妥善解决彼此核心关切，签署所达成协议的基础已然奠定。美国时间周五，美国总统特朗普表示，他认为，至11月16-17日亚太经济合作组织（(APEC）智利峰会召开，将能签署协议。

特朗普和中国主席习近平均将出席峰会。特朗普在华盛顿的一次记者会上表示，美中之间的合作很顺利。一星期前，在与刘鹤会晤后，特朗普宣布美中在贸易争端中取得了一致。他称，双方所达成的部分协议涉及知识产权、货币和金融服务。

一年多来，美中这两个全球最大经济体互征特别关税，严重拖累世界经济。德国出口商近来也已感受到了贸易争端的后果。

前景仍"十分光明"

刘鹤是在中国东部城市南昌举行的2019年世界虚拟现实产业大会发言时对美中能签署部分协议做乐观表态的。他指出，停止贸易战升级将惠及中美双方和整个世界，是生产者和消费者的共同期盼。

在贸易战严重影响制造业、打击投资人信心的背景下，今年第三季度，中国经济增长6.0%，为近30年来最低值。

刘鹤周六表示，中国将加大对关键技术的投资，改善经济结构，经济发展前景仍"十分光明"。刘鹤称，"我们不担心短期经济波动，完全有信心、有能力确保宏观经济大局稳定。"

国际货币基金组织本周四表示，华盛顿和北京上周达成的部分贸易协议有助于减轻两国过去15个月互征特别关税对全球经济造成的伤害。该组织新任总干事格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）称，随着美中结束贸易紧张，全球经济增长受到的影响将由0.8%降至0.6%。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 莱特希泽（Robert Lighthizer） 1947年出生，法学出身，1970年代在华盛顿当律师，先在律师事务所，后在美国参议院为共和党人作法律顾问。1983年起在里根政府任美国贸易副代表。之后30年当经济律师，为美国海外企业提供税务与贸易咨询。莱特希泽对世贸组织和多边协议持批评态度，并多年抨击中国政府的经济路线。特朗普就职后，莱特希泽任美国贸易代表。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 库德洛（Larry Kudlow） 71岁，此前在纽约的联邦储备银行任职，在里根政府任白宫经济顾问。库德洛对特朗普中国政策的影响力估计并非决定性的。库德洛被认为是自由贸易的捍卫者，并且显然难以与强硬派莱特希泽和纳瓦罗抗衡。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 纳瓦罗（Peter Navaro） 1949年出生，经济学者，哈佛大学博士，曾在加州大学任教。特朗普任下，纳瓦罗出任新成立的白宫国家贸易委员会主席。被认为是对中国的尖锐批评者，曾撰写《致命中国》（Death by China）以及《即将到来的中国战争》（The Coming China Wars）。支持对中国进口产品征收惩罚性关税，并以此作为对华强势政策的中心部分。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 白邦瑞（Michael Pillsbury） 被特朗普称之为中国问题权威专家。任华盛顿保守派智库胡德森研究所中国战略中心负责人。自尼克松任下担任多个政府职务，与中国打交道。里根和老布什任下，为五角大楼担任顾问。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 姆努钦（Steven Mnuchin） 美国财长，被称为“全球化支持者”和“华尔街派”，被认为不再拥有决定性的影响力。曾任职高盛投资银行，支持自由贸易。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 刘鹤 中方代表团最为人所知的面孔，被认为是习近平最信任的经济政策顾问。1952年出生，经济学者，曾在北京的人民大学及美国的哈佛大学就读。自1980年年代，其重点是宏观经济和工业领域的发展。曾在国家计划委员会负责产业政策。1990年代初起参与制订五年计划。多年在中共中央委员会财经小组任职。2017年起任中央政治局委员。2018年被任命为国务院副总理。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 易纲 1958年出生，任中国央行行长。曾在北京大学就读，在美国伊利诺伊大学获博士学位。2018年3月出任央行行长前，负责中国外汇储备的管理等。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 宁吉喆 1965年出生，2015年出任国家发改委副主任，2016年起兼任中国国家统计局局长。 作者: Thomas Kohlmann



凝炼/任琛（路透社）