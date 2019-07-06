贸易战致行业疲软 库卡中国订单量锐减

(德国之声中文网) 库卡表示，盈利疲软的主要原因是订单量减少。今年3月到6月间，公司的新增订单额减少了5%，下滑到了9.14亿欧元。其中，来自中国的订单量下滑尤其严重，与去年相比减少了一半，仅为1.392亿美元。公司的第二季度营收总额为8.02亿欧元，也比去年同期下滑了6%。

库卡董事长默嫩(Peter Mohnen)表示，全球宏观经济降温、中美贸易战、英国退欧增加了市场上的不安情绪，库卡的客户在做投资决定时，采取了更为谨慎的策略。企业财报也进一步指出，全球经济降温对汽车业产生了不利影响，在中国的汽车业制造商对工业机器人的需求量今年上半年下滑了约10%。

库卡2019年度的营业额目标为33亿欧元，与2018年的32亿欧元相比小幅上升。公司的全年税前利润率目标值为3.5%，不过今年上半年的利润率仅为3%。

库卡裁员计划进行中

2018财年，库卡没能实现自己制订的目标。公司董事会因此在今年初出台了紧缩方案，计划在2019年减少在奥格斯堡公司总部的350个全职岗位。今年5月，一度还有传言称，库卡将会把总部从奥格斯堡迁移去中国。美的集团副总裁、库卡监事会主席顾炎民则驳斥了这一传言。

库卡职工委员会主席科尔伯(Armin Kolb)本周在接受地方媒体《奥格斯堡汇报》采访时透露，目前，裁员350人的计划已经完成过半。他强调，约4000名总部员工中，尚没有人"遭到单方面解雇"，有一部分职工退休，还有一部分则是"领取补偿金的自愿离职"。

科尔伯还透露，许多库卡员工都对企业的未来感到忧虑，尤其是美的收购时承诺的"7年内保证库卡独立运作、保障奥格斯堡生产基地及就业岗位"条款在2023年到期之后，公司将会如何发展？

位于德国南部奥格斯堡的库卡公司是工业机器人领域世界领先的企业。除汽车制造外，其产品还广泛用于包括飞机制造在内的其他工业领域。2017年初，美的以46亿欧元的高价将其持有的库卡股份提高到将近95%。库卡收购案曾在德国引起媒体、经济和政界的极大关注和争论，时任德国经济部长加布里尔也曾对这一收购表但担忧和质疑。批评者担心，中国投资者将获得库卡的关键技术和敏感的客户资料。美的收购库卡，由此成为中国资本进军德国高科技产业的标志性事件。