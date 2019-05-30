 贸易战继续 600亿美国产品面临关税 | 经济纵横 | DW | 31.05.2019

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经济纵横

贸易战继续 600亿美国产品面临关税

避孕套、香水、葡萄酒、钢琴均属于中国从6月1日起加征惩罚性关税的原产于美国的进口商品。这是北京在美中贸易战加剧之际走出的最新一步。

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg (imago/C. Ohde)

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自去年7月起，中国对美出口受到特朗普关税政策的影响。关税是否对中国经济造成真正的伤害？中国是否挺得住？ (18.05.2019)

中美两国贸易谈判若确定破裂，美国可能再对价值3000亿美元中国商品增加关税。北京誓言要在这场不断升级的贸易战中「奉陪到底」。特朗普更放话，只要使出这招，贸易战就结束了。 (15.05.2019)

美中贸易争端一波三折，前景不明，中国IT巨头华为成为华盛顿的主要攻击目标，而美国农户则也成为中方打击的首要对象。美国总统特朗普周四宣布，将向受到美中贸易战影响的农民提供新一笔额度为160亿美元的援助。 (24.05.2019)

（德国之声中文网）此举是美中口水战不断、中国威胁大幅减少稀土出口一周来的又一高峰。稀土对美国技术产业具关键意义。此前，美国总统特朗普指令将中国电信大亨华为列入黑名单。

在美中新一轮华盛顿谈判无果而终后，两国双双强化了关税战措施。美方指控中方谈判人员撕毁此前达成的共识。

到目前为止，两国互征惩罚性关税商品总额已达3600亿美元。特朗普行政当局对价值2000亿美元的中国商品加倍征税至25%，从而将征税范围扩展至几乎所有原产自这个亚洲国家的产品。

作为回应，中国宣布从6月1日起对原产自美国的价值600亿的进口商品增收关税，并保留进一步增税空间。

从那以来， 中国正告美国，如想要谈判有成果，就须拿出"严肃"态度。本周，愤怒的中国官员指控华盛顿从事"赤裸裸的经济恐怖主义"。

美国的惩罚性关税已影响中国制造业。根据周五公布的官方统计数据，受影响程度大于预期。

现在，中国从周六起实施反制措施，对5410种美国商品加征关税，从目前的5%增至25%。这些商品中包扩：

Drohender Handelskrieg zwischen USA und China (picture-alliance/newscom/S. Shaver)
  • 美容产品，如香水、眼霜、唇膏
  • 厨房用具，如电炉、微波炉、咖啡机
  • 体育用品，包括网球、羽毛球拍、足球
  • 钢琴和弦乐器
  • 酒精饮料，其中包括利口酒、白酒、葡萄酒、龙兰酒
  • 其它商品，包括避孕套、钻石、工业机器人、轮胎、布料、木材、玩具。

关税并非贸易战中唯一的武器。特朗普行政当局发出政令，禁止美国公司向华为出口产品。该禁购令目前暂延90天实施。

中国官媒本周猜测，北京有可能以停止向美国出口稀土作为反击手段。稀土是制造手机、各种电信设备和军事装备不可或缺的关键材料。

据美国国家地质局提供的数据，2018年，中国稀土产量占全球稀土产量的71%，低于2017年（80%），而10年前占95%。鉴于美国稀土进口总量中的80%来自中国，切断对美出口可增加中国的谈判筹码。

不过， 有分析家表示，中国未必会甩下稀土牌，原因是，一旦打稀土的主意，便大有可能刺激全球转而寻求稀土替代品。

凝炼/洪沙（德新社、法新社）

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