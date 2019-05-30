贸易战继续 600亿美国产品面临关税

（德国之声中文网）此举是美中口水战不断、中国威胁大幅减少稀土出口一周来的又一高峰。稀土对美国技术产业具关键意义。此前，美国总统特朗普指令将中国电信大亨华为列入黑名单。

在美中新一轮华盛顿谈判无果而终后，两国双双强化了关税战措施。美方指控中方谈判人员撕毁此前达成的共识。

到目前为止，两国互征惩罚性关税商品总额已达3600亿美元。特朗普行政当局对价值2000亿美元的中国商品加倍征税至25%，从而将征税范围扩展至几乎所有原产自这个亚洲国家的产品。

作为回应，中国宣布从6月1日起对原产自美国的价值600亿的进口商品增收关税，并保留进一步增税空间。

从那以来， 中国正告美国，如想要谈判有成果，就须拿出"严肃"态度。本周，愤怒的中国官员指控华盛顿从事"赤裸裸的经济恐怖主义"。

美国的惩罚性关税已影响中国制造业。根据周五公布的官方统计数据，受影响程度大于预期。

现在，中国从周六起实施反制措施，对5410种美国商品加征关税，从目前的5%增至25%。这些商品中包扩：

美容产品，如香水、眼霜、唇膏

厨房用具，如电炉、微波炉、咖啡机

体育用品，包括网球、羽毛球拍、足球

钢琴和弦乐器

酒精饮料，其中包括利口酒、白酒、葡萄酒、龙兰酒

其它商品，包括避孕套、钻石、工业机器人、轮胎、布料、木材、玩具。

关税并非贸易战中唯一的武器。特朗普行政当局发出政令，禁止美国公司向华为出口产品。该禁购令目前暂延90天实施。

中国官媒本周猜测，北京有可能以停止向美国出口稀土作为反击手段。稀土是制造手机、各种电信设备和军事装备不可或缺的关键材料。

据美国国家地质局提供的数据，2018年，中国稀土产量占全球稀土产量的71%，低于2017年（80%），而10年前占95%。鉴于美国稀土进口总量中的80%来自中国，切断对美出口可增加中国的谈判筹码。

不过， 有分析家表示，中国未必会甩下稀土牌，原因是，一旦打稀土的主意，便大有可能刺激全球转而寻求稀土替代品。

凝炼/洪沙（德新社、法新社）