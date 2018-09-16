贸易战第二把火 大量在华企业另寻出路

（德国之声中文网）一些企业代表对路透社表示，韩国半导体公司SK海力士、日本的三菱电气以及东芝机械等公司早在今年七月就已开始暗中策划撤厂事宜，而现在计划正在付诸实施。而其他一些厂家，比如台湾电脑企业仁宝电子和韩国的三星电器则已制定了应急措施，以便在中美贸易战进一步恶化的情况下，立即采取行动。由于话题敏感，接受路透社采访的消息源均要求匿名。

美国一旦继续对中国产品加收关税，有关企业完全可以立即撤厂。因为多数大型企业都在多个亚洲国家设有分厂，因此他们可以在不新建工厂的情况下，至少将部分生产转移至其他国家。而台湾和泰国政府则公开鼓励企业离开中国。

今年七月，美国开始对价值五百亿美元的中国产品征收25%的惩罚性关税。而9月24日开始生效的第二轮关税措施则涉及2000亿美元的中国产品，初期税率为10%，年底则会提升至25%。特朗普已经发出威胁称，必要情况下，他会发起针对2670亿美元中国产品的第三轮关税措施，这将涵盖全部中国产品。

这些关税措施将对中国的低成本生产优势构成严重威胁。过去几十年里，由于中国劳动力成本低，又拥有庞大的市场，吸引了大量企业进入中国开设工厂。

生产电脑存储芯片的韩国SK海力士公司正在将某些芯片的生产基地从中国迁回韩国。其竞争对手美国的美光科技（Micron Technology）也在将一些存储芯片的生产从中国移往其他亚洲国家。上述两家企业都将包装和测试芯片的工序留在了中国，而生产则在其他国家完成。动态随机存取存储器（DRAM）用途极其广泛。一位熟悉行业现状的知情者对路透社表示："有一些在中国制造的芯片是出口美国的。SK海力士正计划将这部分芯片的生产转移至韩国，以避免受到美国关税措施的影响。"

不过，这名知情者也强调，SK海力士大部分芯片生产还是会留在中国。因为中国是电脑和智能手机最主要的制造基地，因此，中国当然也是最重要的芯片市场。

东芝机械公司也表示，他们计划今年十月将面向美国市场的塑料成型机的生产，从中国转移至日本或泰国。这种成型机被用于制造塑料部件，比如汽车的防撞杠。东芝一名发言人表示："我们决定将部分生产工序撤离中国，因为关税对我们的影响很大。"

与此同时，三菱电气公司也表示，该公司设在大连为美国市场生产机床的工厂将被转移至日本的名古屋。

台湾电脑制造商仁宝的一名不愿透露姓名的高管人员表示，尽管贸易战迄今为止对该公司的影响非常有限，但公司也在考虑其他的选项。他表示，"设在越南、墨西哥和巴西的工厂可以供我们选择，但这并非容易的事情，因为我们大部分的产生都集中在中国，其他国家暂时无法替代。"

一些小型企业也在研究离开中国的方案。韩国医学器械制造商IM正在考虑，一旦中美贸易战激化，空气净化器等产品的生产将被转往越南或韩国。

一些亚洲国家也希望中美贸易争端能带来经济和战略方面的好处。台湾政府一直在积极鼓励台湾企业离开中国，并在上个月再度承诺将加快"新南向政策"的实施。台湾政府希望鼓励台商将供应链转移到东南亚，以降低台湾对中国大陆的依赖。台湾经济部官员威廉·刘对路透社表示，贸易战对台湾来说"既是挑战，也是机遇。"他表示，台湾出口产品对中国市场有很大依赖性，但同时，台湾公司离开中国也将促进台湾就业岗位的回归。

泰国东部经济走廊项目（EEC）秘书长桑苏班（Kanit Sangsubhan）表示，"贸易战造成的中国技术和资金转移"有可能会给泰国带来好处。EEC项目计划耗资450亿美元，以增强泰国对外来投资的吸引力。上个月，东部经济走廊项目邀请大约800名在华企业代表参观位于泰国东部的工业区，而今年以来，泰国投资促进局已经在中国组织了七场招商引资活动。

达扬 / 王凡 （路透社）