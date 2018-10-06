 贸易战的最新口实？中国对美贸易顺差创新高 | 经济纵横 | DW | 06.10.2018

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经济纵横

贸易战的最新口实？中国对美贸易顺差创新高

美中贸易冲突方兴未艾之际，中国对美国的外贸顺差继续攀升，再创新纪录。该数字有可能为美国总统特朗普的对华惩罚关税政策起推波助澜的作用。

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg (imago/C. Ohde)

中国对美贸易顺差创新高

（德国之声中文网）据美国商务部当地时间周五（10月5日）公布的统计数字，今年8月，在与美国的商品及服务贸易中，中国顺差386亿美元（335亿欧元），为历史上月度最高值。其中，仅商品一项，顺差即达344亿美元。

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特朗普周二宣布对更多中国产品施加关税，但这种强硬手段也可能迫使中国政府祭出民族主义大旗，从而使事态更加复杂化，至少法兰克福汇报的评论员这样认为。 (20.09.2018)

在中美贸易战面临全面升级的关键时刻，来自中国的最新统计数字却显示，中美贸易顺差创下了历史新高。就在一天前，特朗普威胁说，要对全部中国出口美国的商品加征关税。而北京方面威胁的反制措施也同样规模空前。 (08.09.2018)

美商务部通报说，今年8月，美国外贸总逆差为532亿美元；美国出口环比下降0.8%，进口--尤其是汽车和手机--增加了0.6%。这样，今天头8个月贸易赤字总额为约3910亿美元，比去年同期增加8.6%。

相关数字有可能为美国总统特朗普的政策起推波助澜的作用。他的惩罚性关税政策的理由之一就是美方在对华贸易中的巨大逆差。他视这一逆差是一种不公平贸易关系的表现。根据美方提供的数字，去年美国对华贸易赤字为3750亿美元。

与此同时，美国商务部称，今年8月，美国与墨西哥和加拿大的贸易赤字亦创纪录。

  • USA Washington - Robert Lighthizer nach Amtseinführung (Reuters/K. Lamarque)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    301调查

    此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

  • China Nationaler Volkskongress Liu He (Reuters/J. Lee)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    为摩擦降温

    两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

  • Symbolbild Stahl (AFP/Getty Images)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    钢铝关税

    3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。

  • USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China (Reuters/J. Ernst)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    500亿清单

    3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit (picture-alliance/dpa)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    美国大豆

    作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

  • China Boao-Forum (picture-alliance/Xinhua/Li Xueren)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    博鳌论坛

    4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

  • Spanien ZTE auf dem Mobile World Congress in Barcelona (Getty Images/AFP/L. Gene)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    中兴，中兴

    4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。

  • Stellvertretender Ministerpräsident der Volksrepublik China Liu He (picture-alliance/Xinhua News Agency)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    刘鹤再度赴美

    5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

  • USA Steven Mnuchin, Finanzminister (Reuters/A.P. Bernstein)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    暂停互相加征关税

    谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

  • USA Washington Donald Trump auf dem Weg nach Nashville (picture-alliance/MediaPunch/CNP/C. Kleponis)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    500亿+投资限制

    5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

  • China | Chinas Stellvertrender Minsterpräsident He trifft US-Handelsminister Ross (Reuters)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    700亿换暂停关税？

    6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。

  • Symbobild Made in China 2025 (Reuters/Stringer)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    500亿，“中国制造2025”

    6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。

  • China US-Produkte im Supermarkt (picture alliance/AP Photo/Andy Wong)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    中国宣布对等措施

    6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。

  • USA Kabinetttreffen mit Trump | Immigration (Reuters/L. Millis)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    威胁2000亿

    6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。

  • US-Kongress Washington Außenansicht US-Fahne (dpa)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    改变限制投资计划；7月6日在即

    6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。

    作者: 苗子(综合报道)


凝炼/王凡（法新社）

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301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

美中“贸易战”将在7月6日迎来一个关键的日子。两国此前都将各自加征数百亿美元关税的生效日期定在了这一天。这一路是怎么走过来的？德国之声带您详细回顾。 (05.07.2018)  

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