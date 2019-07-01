 ″贸易战的实质是争夺科技霸主″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2019

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时政风云

"贸易战的实质是争夺科技霸主"

G20峰会期间，美中贸易战出现缓和局面：特朗普说中国将增加购买美国农产品，习近平说中国真诚希望继续谈判。但一些专家则担心，美中贸易战停火期难以持续。

USA China l Handelsstreit l Aufbau Handelskonferenz in Peking (Reuters/M. Schiefelbein)

达成长期有效的贸易战停火协议谈何容易！

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特朗普和习近平见面，对中美而言最值得高兴的进展便是重启贸易谈判。至于被美国列入黑名单的中国大厂华为，虽因此获得一线生机，却没有获得全面解救。美国官员库德洛再次强调，美国仍然顾忌国安风险。 (30.06.2019)

此次G20峰会即将在日本大阪落幕。万众瞩目的中美国家元首会晤还是带来了一点点好消息。此外，在气候保护的问题上，各国或将达成协议，推出峰会的联合声明。有关华为，特朗普做出了出人意料的表态。 (30.06.2019)

（德国之声中文网）美国总统特朗普和中国国家主席习近平在20国峰会期间举行的双边会晤中，同意重开今年5月初破裂的贸易谈判。特朗普做出的妥协包括不对中国产品增收新的关税，并放松对华为购买美国高科技产品的限制。中方则同意增加购买美国农产品并重返谈判桌。但何时重开谈判还没有设定时间表，已经祭出的惩罚性关税将继续有效，即便谈判重新开始。

特朗普在会晤习近平之后发推特写道，与习的会晤"比预期的要好很多"。此前，他曾威胁说，如果同习近平的会谈失败，将继续对中国3000亿出口到美国的产品征收新的关税。

今年5月，美国联邦商务部将华为写进"实体名单"，不准美国企业将产品出售给上了黑名单的公司，除非有该部的特许。美国政府当时说，华为给美国国家安全构成风险，并游说其他盟友国家建设5G网络时排除华为产品。

但习特会之后，特朗普周六对记者说，他不认为这么做（禁售）对美国供货商是公平的，"我们现在允许他们出售，因为那不是国家安全问题"。美国总统还表示，今后数天里，商务部将审核是否将华为撤下"实体名单"。

中方立刻对此表态。中国外交部G20峰会特使王小龙说，"如果美国说到做到，我们当然表示欢迎。"

半导体业界拍手称赞

美国半导体芯片制造商也对这一新动向拍手称赞。美国半导体业联合会主席纽弗（John Neuffer）在一份书面声明中称，"重开谈判以及暂缓证收新关税让我们深受鼓舞。我们希望知道总统有关华为的表述上有更多的细节。"

安联公司首席经济顾问埃尔艾利安（Mohamed El-Erian）说，"休战不会自动转变成持续性地消除贸易紧张，特别是现在所发生的已经扩展到了经济领域之外，包括国家安全领域，既有短期性的，也有长期性的。"

USA Senator Marco Rubio (picture alliance/dpa/newscom/E. Schaff)

卢比奥："灾难性的错误"

谁来主宰未来科技？

消除美中之间的紧张关系并非轻而易举。有关暂时解禁华为的议题，美国共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）发推称，任何修改对华为的禁令都将是"灾难性的错误"，必须以立法形式重新获得对华为的限制。目前对华为的禁购限令源于特朗普基于国家安全风险而下达的行政令。

全球解决倡议组织（The Global Solutions Initiative，GSI）总干事斯诺尔（Dennis Snower）在接受德国之声采访时也表示，美中之间的冲突并不是简单的贸易冲突，这一冲突的实质是"由谁来主宰科技"。他说，中国在数字化领域已有一个强有力的地位，它掌握了大量了公民信息，进步十分迅速。这种力量的不断加强，对美国构成威胁。因此，"谁掌握未来数字科技"的问题是美中冲突的焦点。

持续性的协议

在美中关系持续恶化的背景下，一些包括美国前外交官以及军官在内的亚洲问题专家，纷纷告诫特朗普总统重新审核对华政策，不要将中国视作"敌人"。路透社上周六（6月29日）得到的一封公开信警告道，这一做法实际上伤害美国的国家利益以及全球经济。

虽然分析家对重开谈判基本报以支持的态度，但问题是，美中双方是否具备求同存异、战胜万难的能力，以达成一个持续性的双方都能认可的协定。

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