贸易战：特朗普称或推迟最后期限

（德国之声中文网）全球最大两个经济体之间的贸易谈判倍受关注，而美方目前对谈判进展表示乐观。据法新社报道，美国总统特朗普周五在华盛顿表示，旨在达成贸易协议的美中谈判目前进展"极好"，而且他还表示可能会延长原定3月1日起对中国商品加征关税的期限。两国的贸易谈判代表下周将在华盛顿继续进行谈判，目前双方都作出了反馈积极。

特朗普在周五的白宫新闻发布会上说，如果能够看到双方很快就能达成协议或者是朝着正确的方向前进，他可能会延长"休战"的期限。美国现在比以往任何时候都更接近与中国"达成一项真正贸易协议"的目标。特朗普还强调，关税已经让中国感受到了"强烈的痛楚"。如果真的能够达成协议，他将会"很荣幸地"作出取消惩罚关税的决定。但是谈判会是"非常复杂"的，特朗普补充道。

白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）在周五的一项声明中还表示，美中双方将会"在3月1日期限到来之前继续就所有重大议题的谈判进行努力"，但是目前"还有很多工作要做"。

首次提及谅解备忘录

这位发言人还透露，双方一致同意将作出的所有承诺都写进一份谅解备忘录。据白宫人士透露，中国副总理刘鹤和美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）将会分别带领两国代表团进行下周在华盛顿的谈判。

莱特希泽此前在与中国国家主席习近平会谈时表示，双方还需要在"一些非常艰难的问题上"取得进展。据华盛顿方面透露，谈判的中心议题包括中国经济的一些结构性问题，比如强迫外国企业技术转让、知识产权保护不足、数据窃取，还有关于农业、服务业和非关税贸易壁垒以及汇率等。

此前特朗普曾经威胁，如果在3月1日不能达成贸易协议的话，就会对价值2000亿美元的中国商品加征关税，税率从现在的10%提高到25%。不过近来他也多次释放出可能会延长这一期限的信号。

代表美国在华企业的美中贸易全国委员会（U.S.-China Business Council）对于两国政府将取得的共识写入谅解备忘录并且休战期限可能后延的消息表示欢迎。会长艾伦（Craig Allen）对路透社表示，看起来双方取得的进展已经使得推迟期限成为可能。"谅解备忘录可能不会包含所有细节内容，但是如果它能如实反映最终的图景……那将是向前迈出的巨大一步。"

中国官方媒体也就中美贸易谈判的进展作出积极总结。《环球时报》的社评直接在标题中写道：中美贸易磋商渐近"冲刺速度"。文章也提到了这是中美第一次对外公开提及谅解备忘录文本，显示出双方谈判"与以往不同的进展程度"。文章同时也强调，中美之间的问题会层出不穷，"解决了旧的新的还会有，若能说到做到，按时按质解决问题"，就能"对双方和整个国际社会都将形成正面示范和鼓舞"。

还有难关要攻克

据路透社援引美方数名知情人士报道称，双方谈判在重要议题上还"僵持不下"。在关系到结构议题和具体实施的问题上，双方立场还存在较大差异。还有一位知情人士甚至透露，之前有关特朗普考虑推迟加征关税期限的消息见报之后，白宫方面"十分恼火"。

尽管中美是否能够达成"休战"协议，目前还存在诸多变数，但本周贸易谈判传出的积极进展信号就足以给金融市场注入信心，周五全球各地股市收盘时皆呈上扬之势。证券公司Brokerhaus National Securities的首席金融分析师霍根（Art Hogan）指出，目前市场寄希望于中美尽快解决关税贸易争端。

雨涵/王凡（法新社、路透社等）