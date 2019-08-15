贸易战火未息 特朗普先为习近平划策

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周四(8月15) 提出一个缓解香港紧张局势的建议。他敦促中国国家主席习近平与抗议者会面。

他再一次提到希望看到中国「人道地解决问题」。特朗普在新泽西州摩里斯镇告诉记者说:「我很担心。我不想看到暴力镇压。」他说:「如果他（习近平）与抗议者，一群有代表性的抗议者 ，坐下来。我打赌他会在15分钟内解决这个问题。...我知道这不像他会做的事，但我认为这不是一个坏主意。」

针对美国总统特朗普连续发推特评论香港，中国外交部重申「香港事务纯属中国内政」。中国外交部发言人华春莹强调，特朗普曾表示中方需要自己解决，「希望美方说到做到」。

美中贸易战况

美国总统特朗普周四表示，美中贸易谈判「富有成效」，9月双方将举行会谈。他说:「9月，据我所知将有会谈。但我认为比9月更重要的是，双方正透过电话沟通，是非常有成效的谈话。」

特朗普表示，他不认为北京会针对美国所施行的新关税进行报复，一再重复中国非常希望达成贸易协议。他说:「我认为贸易战打的愈久我们就愈强。但我觉得应该很快会结束。」

这听起来与特朗普2016年的竞选策略相似，主打经济和对中国的强硬立场。正在寻求2020年总统连任的他强调，任何协议都必须符合美国的要求。

中国方面，中国财政部关税税则委员会在15日晚上发布声明表示，华盛顿的关税违反了特朗普与中国国家主席习近平6月在日本举行的峰会达成的共识，也就是透过谈判解决争端，因此中方将「不得不采取必要反制的措施」。中国外交部也表达相同立场。

夏立民/罗法 (路透社等)