贸易战涟漪再起 中美女主播越洋激辩在即

（德国之声中文网）刘欣和翠西·里根（Trish Regan）在社交媒体隔空舌战后，约定举行一场罕见的电视辩论。福克斯商业频道（Fox Business）是特朗普最喜欢的一个新闻平台。

中国国际电视台CGTN英语节目主持人刘欣在《欣视点》公开反驳了翠西·里根在节目中针对中国的观点。

在里根指责中国每年从美国窃取高达6000亿美元的知识产权后，刘欣指责里根鼓吹经济战争言论 。里根马上在节目中回应"中国正在发起一场针对美国的全面信息战，最新目标是我本人！"她也在推特上对刘欣发出挑战要来一场"关于#trade的诚实辩论"。

刘欣回应说，我不想玩扔泥巴的游戏。她答应进行辩论，这场约辩将在美国时间周三晚间20：00举行（北京时间周四早晨）。

在本周二举行的例行记者会上，中国外交部发言人陆慷甚至也针对这场"中美女主播约辩"表了态："我和大家一样很关心，希望大家都看一看。"

目前并不清楚中国观众是否能观看直播。

曾经的选美小姐与曾经的演讲冠军

福克斯频道网站资料显示，今年46岁的翠西·里根是外交关系委员会成员，她毕业于哥伦比亚大学，获得历史学士学位文凭。据美媒报道，里根曾在1993年赢得赢得新罕布什尔州小姐，并代表该州参加了1994年美国小姐的竞选。她在福克斯担任主播前，还曾在CBS、CNBC、彭博电视任职。

根据中国媒体报道，央视主播刘欣毕业于南京大学外语学院，获得英语语言文学士。她曾在1995年参加中国首届大学英语演讲，并在比赛中夺冠。1996年，她再次获得世界英语联合会举办的世界英语演讲比赛冠军。她1997年加入央视，担任编译、记者和主播。

网民也在辩论

中美两位女主播的你来我往受到中国网民关注，刘欣1996年在伦敦参加演讲的视频片断也被广泛转发。

网友对这场辩论发出不同评论。一名推特用户说："如果中国不实时同步直播，不删减，就没有必要与为政府背书的记者进行辩论。 否则，经过编辑的版本，只会是共产党宣布胜利。"

也有微博网友对网络管制提出质疑："解释一下为什么官方媒体能上推特，普通民众却不能上？"

文木/王凡/凝炼 （法新社等）