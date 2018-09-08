贸易战？消费降级？不耽误“剁手”！

（德国之声中文网）每年的"双十一"购物节，都是中国消费者集中展示购买力的时刻。今年的购物狂欢盛宴，不仅有除了阿里巴巴和京东等"巨头"之外更多电商平台参与，而且总交易额也再次刷新纪录。

据中国媒体报道，北京时间11月11日零点刚过去2分5秒的时间，天猫的双十一销售交易总额便已经突破100亿元（人民币）大关，打破了去年3分1秒的用时纪录。在凌晨1点47分26秒，成交总额就突破1000亿，比去年快了7个多小时。

阿里巴巴方面也表示，今年双十一是有史以来规模最大的一次。该集团CEO张勇表示："商业世界和消费生活经历的新高度，在未来都会习以为常"。虽然中美贸易战给整体经济形势蒙上一层阴影，之前一段时间关于"消费降级"的话题也引起热议，但是从数据来看，中国消费者的购买热情并未受到这些负面因素的影响。

官方媒体新华网也在相关报道中指出，今年双十一刷新的一连串纪录，"是18万全球品牌与上亿消费者共振释放的商业势能，展现了中国社会消费升级的汹涌大潮"。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 中国励志故事 1984年，马云在复读了两次后考入杭州师范大学外语系。大学毕业后，他在杭州电子工业学院教英语和国际贸易。1992年，他和朋友成立了海博翻译社，算是初涉商海。赔了几年钱后，该翻译社1995年开始赚钱。也是这一年，马云从学校离职开始正式创业，5月上线了“中国黄页”——这时的中国还上不了因特网。成功经营了两年多后他卖了自己在其中的股份，开始了新一轮创业。1999年，他创办阿里巴巴网站，开拓电子商务。2003年，成立淘宝网。2004年，成立第三方网上支付平台支付宝。2007年，阿里巴巴网络有限公司在香港联交所主板挂牌上市（图）。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 放弃高薪跟马云创业 这个故事广为传颂：1999年，当时瑞典AB投资公司副总裁、耶鲁大学法学博士出身的蔡崇信认识了马云。他原本是代表AB公司去看要不要投资马云，结果到了杭州发现只有一个运行了几个月的网站、小区单元房里挤了一屋子的年轻人。然而在和马云谈了4天后，蔡崇信决定辞掉高额年薪和马云创业。他此后帮阿里巴巴争取到2500万美元的融资，让这个公司发展壮大。如今，蔡崇信是阿里巴巴集团的董事会副主席，身家数十亿美元。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 BABA上市 2014年9月19日，阿里巴巴（代码为"BABA"）在美国纽交所上市，并取得开门红，首日涨幅38.1%。上市当日，阿里巴巴市值达到2314.39亿，成为仅次于谷歌的世界第二大互联网公司。马云当时在美国的NBC电视台上信誓旦旦，"我不会让股东们失望，我会确保他们能够赚钱"。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 “中国梦的追梦人” 这是一个有中国特色的商业童话。人民网2015年8月的一篇文章标题就是“马云和阿里巴巴的故事：中国梦的追梦人”，其中讲到了阿里巴巴梦——一个“中国梦”。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 陪同习近平出访 在2015年秋天的习近平西雅图之行中，包括马云在内的15位中国企业家随行。而这并非马云第一次陪同出访。一些网络评论甚至称，马云的政治头脑比商业头脑更发达。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 有争议的表态 2013年7月，马云在接受《南华早报》采访提到阿里巴巴遭遇的“欺诈门”、“支付宝拆分”等危机时，以六四作为比喻，称“好像邓小平在‘六四’当中，他作为国家最高的决策者，他要稳定，他必须要做这些残酷的决定。这不是一个完美的决定，但这是一个最正确的决定，在当时是最正确的决定”。在该采访中，马云还夸赞中国互联网管制很有水平。这引发了巨大争论，一些民运人士发起联署，要求马云道歉。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 买下《南华早报》 2015年11月，阿里巴巴集团正式宣布与香港南华早报集团达成协议，收购《南华早报》及其集团旗下其他媒体资产。这引发了外界对该报是否会丧失独立性的担忧。有舆论甚至称，这个香港销量最高的英文报刊被“染红”。此后又传出阿里巴巴收购《明报》的消息，不过阿里方面否认了相关传闻。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 要做影响者 在马云的演讲中，他常常提到，阿里巴巴的电子商务平台给很多中国人提供了创业致富的机会。事实也是如此，对于那些成功的淘宝卖家而言，马云改变了他们的人生。对于马云而言，阿里巴巴想做的是影响者。在纽交所上市当天马云对NBC说，“我们想成为像微软、IBM、沃尔玛一样的企业。这些企业改变、重塑了世界。” 图为他和脸书创办人扎克伯格在“中国发展高层论坛2016年会”上。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 向默克尔展示“刷脸支付” 在2015年3月的汉诺威电子科技展（CeBIT）上，马云为到场的德国总理默克尔展示了支付宝的新技术——“刷脸支付”。要知道，工业大国德国在电子支付方面却像是“第三世界国家”。此外，马云还送给默克尔来自淘宝店铺的一张纪念版德国日历页（图）作为礼物，而日期就是这位女总理的出生年月。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 与特朗普谈笑风生 2017年1月初，马云在纽约会见了当时侯任美国总统特朗普。两人讨论的重点是帮助美国小企业从中国消费市场获益，为美国创造100万个就业岗位。会面后，特朗普向媒体表示，他们的“会面很棒”，“Jack（马云英文名）将会和我一起做一些大事”。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 54岁从阿里巴巴退休？ 2018年5月的福布斯十大最具影响力CEO排名榜上，马云位居第六。然而事实上，马云2013年就已经从阿里巴巴集团CEO的职务上退了下来。《纽约时报》近日报道，马云对该报表示，计划9月10日他生日当天辞去集团董事局主席的职务，转而做教育慈善。这位中国“创业教父”说：这不是一个时代的结束，而是一个时代的开始。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 被赚钱耽误的歌手？ 2017年11月，马云与王菲合唱了一首《风清扬》，在中国网络一时间刷屏，更被网友调侃是“被赚钱耽误了的歌手”，马云自己则在微博上调侃与王菲合作是“乡土音配天籁”。或许，未来马云除了发展教育慈善，也打算开拓一下自己的歌唱事业？ 作者: 王凡



双十一购物狂欢节始于阿里巴巴，最早以"光棍节"为噱头，到今年已经是第十次，早已成为覆盖全行业的电商盛事。在2015年，双十一购物节的销售业绩就超过了美国两大购物节--"黑色星期五"和"网络星期一"加在一起的总和。近两年来，欧美电商也乐于在双十一期间"搭顺风车"，以"Singles Day"为主题推出限时促销活动。

据中国证券网援引统计数据报道，除了天猫、京东、苏宁易购等"头部平台"外，今年双十一购物节还吸引了100多家各类电商平台参与，其中包括国美、亚马逊中国，社交电商平台拼多多、小红书等，跨境电商平台速卖通、网易考拉海购等，精品电商平台网易严选、小米有品，生鲜新零售盒马生鲜，以及生活服务平台飞猪、美团、携程等。

忙坏了快递小哥哥

不过今年的双十一购物节，由于商家变出各种花样来搞促销，各种优惠券、预付定金、满减、凑单的游戏规则也引来不少消费者吐槽，有网友更是直呼"智商不够"，"数学不好就别想占便宜"。

而对于环保人士来说，双十一这样的购物狂欢节会产生大量的垃圾，浪费大量的物流包装材料。阿里巴巴及其竞争对手京东曾经呼吁使用可以降解的绿色包装，以减少垃圾，但是环保组织绿色和平对此表示怀疑，因为很多所谓的可降解塑料包装材料必须在高温设备中降解，而且中国只有少数的垃圾处理厂拥有相关的设备。