贸易战正酣 特朗普取消蓬佩奥访朝行程

（德国之声中文网）美国总统特朗普周五突然宣布，取消国务卿蓬佩奥访问朝鲜的行程，这也是他首次公开承认自己敦促朝鲜实现无核化的努力遇到挫折。

按照一贯的风格，特朗普这次仍然是选择在社交平台推特上发布该决定。他首先指出要求蓬佩奥暂时不去访朝的主要原因是朝鲜半岛无核化没有取得"足够的进展"。

此外，中美之间正在进行的贸易战也是另一个重要背景。特朗普指责中国如今对于朝鲜无核化所做出的贡献不如以前了。他希望蓬佩奥国务卿等到中美贸易关系理顺之后再去朝鲜访问。与此同时他还向朝鲜领导人金正恩"送去最诚挚的问候和敬意"，并表示期待与金再次见面。

路透社分析认为，这是自6月12日美朝领导人会晤之后特朗普首次在朝鲜问题上发生语调转变。之前他一直宣称自己取得了历史性的成功，朝鲜的核威胁不复存在，尽管外界一直质疑平壤是否真正有意愿放弃核武器。

虽然承认朝鲜无核化缺乏实质进展，但是特朗普仍然为再次会见金正恩敞开大门。国务卿蓬佩奥原计划近期访问朝鲜，并有意让美国新任朝鲜政策特别代表斯蒂芬·比根（Stephen Biegun）随行。今年以来，蓬佩奥已经先后三次前往朝鲜。

对于蓬佩奥取消此次访问计划的问题，朝鲜驻联合国代表团官员拒绝发表评论。

自从6月美朝两国领导人在新加坡会晤之后，双边谈判陷入僵局。蓬佩奥一直敦促朝鲜做出实质性的举动来推进放弃核武器的进程，但是平壤则要求华盛顿必须要首先做出让步。

据美联社报道，韩国外交部发表声明称，对美国决定取消国务卿访朝计划感到"遗憾"，但也同时指出，对于美韩同盟来说，最重要的是致力于在半岛无核化问题上取得"实质性进展"。

前美国国防部亚太安全事务第一副助理部长凯莉·玛格萨门（Kelly Magsamen）认为，特朗普正在削弱自己面对金正恩的谈判杠杆。

"你可以因为进展不顺而取消国务卿的访问计划，但是不要再说你多么渴望与金正恩见面，也不要说中国给你造成了多大的困扰"，她在推特上写道。

不过也有分析人士认为，也许特朗普此举是一个谈判策略。今年5月，特朗普曾经宣布，由于平壤方面"公开的敌意"，自己考虑取消美朝峰会，但是在八天之后就又推翻了这一论调。

雨涵/任琛（路透社、美联社）