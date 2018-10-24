贸易战拖了美国经济的后腿

（德国之声中文网）美国商务部的数据显示，美国与中国之间的贸易冲突给夏季的美国经济造成负面影响。从7月份至9月份的趋势来看，今年美国经济增长率将在3.5%左右。

今年年初，人们还曾预测美国GDP今年可增长4.2%。美国人曾显现出极大的消费热情: 消费支出增加4%，几乎是近4年来的最高增幅。然而特朗普挑起的与中国的关税冲突导致美国大豆出口减少，从而拖了经济发展的后腿。

列支敦士登VP银行经济学家吉策尔（Thomas Gitzel ）认为，美国经济增长的鼎盛时期已过。他说："这是美国咎由自取。是白宫挑起的贸易纠纷遏制了全球投资意愿，影响了出口。"

巴伐利亚银行的宏观经济学家冯贝格（ Christiane von Berg ）认为，今年夏季生效、针对500亿美元中国商品征收的惩罚性关税并没有达到特朗普预期的效果。反而导致出口下降3.5%,同时进口增加9.1%。

除了大豆出口疲软之外，今年夏季美国石油出口量也下降。贸易逆差令美国的经济增长总共损失了大约1.8个百分点。经济学家冯贝格说，自1985年以来美国再没有过这样的负面影响。"白宫的贸易政策是自乱阵脚。"

美国农产品出口受到了很大冲击

建筑业的牵制

妨碍美国夏季经济发展的另一个因素是建筑业。在美国南部导致水灾的飓风"佛罗伦萨"也使经济增长率受到影响。当地建筑业今年9月的降幅之大前所未见，而利率和物价的双重上涨也抑制了需求。

不过特朗普总统减税15亿美元的计划成为促进经济发展的一个额外的动力。经济学家冯贝格预计，"税务改革将能够拉动个人消费。但是这个效果明年将减弱。"与此同时，美联储还试图通过提息来防止经济过热。

列支敦士登VP银行经济学家吉策尔认为，现在美国经济增速放缓也有积极的一面。他说："平稳的增长可以避免经济过热。因此美联储不会偏离其适当提息的方针。"

李京慧/文山/(路透社)