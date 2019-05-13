贸易战打到现在 中国百姓怎么说？

（德国之声中文网）中美贸易战如今已经进入了关键阶段。上周一（5月6日），在大多数中国人还不知道怎么回事的时候，美国总统特朗普的一条向中国进口产品大幅度增收关税的推特让中国股市经历了历史上相当惨痛的一天。如今中方首席谈判代表刘鹤在美国放下一番中国"在重大原则问题上绝不能让步……中国不怕，中华民族也不怕"的表态后，中美贸易战再度前途难料。
而就在此轮贸易谈判无果而终、中美对峙再次陷入僵局之际，中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣发表了一篇题为"中国有三张王牌打赢贸易战"的文章，核心论点为：贸易问题上中国其实不怕美国。
中国的三张"王牌"
金灿荣指出，贸易战中，中国还有三张牌可以跟美国打，两张"小王"，一张"大王"。第一张"小王"是彻底禁止对美国出口稀土。因为所有芯片都需要有色金属，有色金属的原料是稀土，中国的稀土产量占世界95%，是垄断性的。
而美国国债，则是金灿荣教授眼中的另一张"小王"牌。原因很简单"中国持有2万亿美国国债，得个机会（在美国国债上做文章）就不得了。"
最后的一张"大王"则是美国公司在中国的市场。金灿荣分析称，美国在华公司进来得早，刚刚改革开放就进来了，除了赚钱还占了很多市场，去年美国公司在中国市场赚的钱是3800多亿美元，比美国对华贸易赚得还多，而中国公司在美国市场就赚200多亿美元，差得很远。他指出："如果中国提出市场均等，我没有在你那儿卖那么多，你也别在我这卖那么多了。"这位学者认为："这三张王牌一点也不夸张。"
而就在刘鹤说出"中国不怕，中华民族也不怕"前不久，自称"中华战士，忠义为铭。对祖国充满敬意，为正义视死如归"的中国"海洋安全与合作研究院院长"戴旭也在社交媒体上表示："美国突然传出特朗普要在周五对中国商品加税25%。看了消息，不仅哑然失笑：特朗普这种下三滥的小流氓手段，早在《交易的艺术》中就用过不知多少回了。几十年来一点进步都没有！这种手段只对胆小鬼才有用。我拭目以待，看他敢不敢加！他内心比谁都想达成协议！签不成协议，特朗普就可能连任不了，他根本就不敢赌！！！！！不信可以看！"
延伸阅读：中美贸易战：北京已经无牌可打？
对于中美贸易战 中国民众更多的只有选择“吃瓜看戏”（资料图片）
民众的看法
而说起对如今中美贸易战的看法，许多中国民众都不敢像上面两位那样大胆表态，因为许多人认为这是"敏感"话题，普通人不便予以评论。一位不愿意透露身份，化名为"打倒美帝"的中国民众向德国之声表示：中国人当然不怕贸易战, 因为压根儿就没报道前因后果以及具体内容。而在他看来，刘鹤口中的"原则问题"就是一切都可以接受, 但是不能写入法律不能让"屁民"知道的内容。他说："有戴将军, 金教授压惊, 怎么会害怕呢? 三大王牌还没出手呢"。
在中国北方的一个二线海滨城市经营民宿生意的王玉（化名）也并不担心中美贸易战冲突升级带来的负面后果。他指出，外贸在1990、2000年代很重要。但中国现在更多的是进口，同时低端加工业可以正好趁这个机会实现转型或者升级。曾经在澳大利亚和美国留学的他表示：贸易战只要不把房地产的泡沫挤破，中国经济不会出大问题。
共产党的政治利益和老百姓的利益相互矛盾
王玉回国后一直想方设法通过德国之声、BBC、美国之音等境外华文媒体了解天下大事。他认为，刘鹤口中所说的"原则问题"应该是和主权有关的问题。因为"任何类似治外法权的条款，在中国都会引起不可预测的政治风险，削弱中国当权者的执政合法性。"他认为在眼下的中美贸易战中"共产党的政治利益其实是和人民的利益相互矛盾的。"他预测，无论条款是什么，只要中美双方能签合同，"两国股市都会大涨"。但这轮中美贸易战中，王玉认为"中国的自由派其实是支持特朗普的对华政策的。"
立足在华建筑行业的企业家任宁宁则认为：中国的立场一直很明确，愿意达成协议，但绝不在原则问题上让步，坚决拒绝将核心利益挂牌出售。在他看来，这就是中国的真实态度。这位从改革开放初期就从澳大利亚归国发展的华侨商人坚信，如果美方"就是要玩过山车式的惊险游戏，被转晕的一定是他们自己。"
目前在德国科隆大学生物系深造的张嘉俊也持类似的乐观态度，认为大多数中国人并不害怕中美贸易战。因为"中国人民有过签订许多不平等条约的历史，也有过许多抗争到底取得胜利的历史。"他分析称，相比打贸易战引起的全球供应链重塑，以及随之而来的挑战与机遇，"绝大多数中国人更担心中国与美国签订不平等条约所付出的代价。"
至于刘鹤提及的"原则问题"，张嘉俊认为它应该包括美方在文本中要求中方对知识产权保护等方面的立法做出具体承诺。但他认为："这事实上是对中国全国人大立法权的侵犯，中方当然不能接受。"此次特朗普宣布加税，在他看来仍然是其惯用的"极限施压"的谈判艺术。
谁的"原则"？谁是"代价"？
但张嘉俊的同学，同样是在科隆大学学习经济的王增磊就没有这样乐观了。他认为，面对中美贸易战，中国"当然怕"，因为"美国毕竟还是在各方面都压制中国的，无论经济还是科技。尤其出口的中小企业就很怕，本来我们这么多年的经济成长和出口导向型的政策就息息相关。但是话说回来，怕有什么用！打不打的主动权在美国，美国要打，中国只有接招，要告诉自己不怕，才是积极应战的第一步。"
但在"原则问题上"，王增磊的态度一致，他认为中美之间的原则问题可能是需要技术转让的问题。"这个问题中国确实不能退步，既然外资进入中国，想要这块市场，就要有所付出，转让技术就是一种付出。不能什么好处都让你占了"。在这位中国学生看来，用市场换技术，是中国的原则。
曾经活跃于德国中国学生会，如今在国内下海从商的蔺松对贸易战当下的走势也属于持乐观态度的一方。他说认为，中国人不怕打贸易战，因为"在一穷二白的时候都没有怕过，更何况现在。"他认为，中美贸易战最后会以"双赢"的局面收场，不会"打热战"。但他也强调"中国人不介意一战"。
而对于在中国影视圈从业多年，实现中产生活的三木（化名）来说，曾经微信号被封的经历已经让他不敢再轻易谈论国家大事。但他还是表示，其实"真实的心里话就是心里有一万只草泥马"，现在的他和他的许多朋友都是属于"贫贱不能移"的状态，没有积累够足够的财富移居海外。当如今中国政府做出"不惜一切代价"的表态时，他知道自己就是那个"代价"。
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大国较量 中美贸易战大事记
301调查
此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。
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为摩擦降温
2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。
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钢铝关税
2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。
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500亿清单
3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。
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美国大豆
作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。
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博鳌论坛
2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。
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中兴，中兴
4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。
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刘鹤再度赴美
2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。
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暂停互相加征关税
谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。
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500亿+投资限制
5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。
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特朗普再度加码至两千亿
2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。
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中国立即回击
中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”
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习近平呼吁“自力更生”
2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”
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中美关系全面降温
贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。
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美国商界质疑特朗普的关税政策
越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”
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峰回路转 柳暗花明？
2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?
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华为事件 全球震荡
但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。
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再度延长谈判
不过，历经3个月的反复谈判拉锯后，中美两国在2月底依然没有就贸易争端达成妥协。不过，参与谈判的中国副总理刘鹤、美国总统特朗普都表示，谈判在多个方面都取得了“重大进展”，但是仍有不少工作需要完成。因此，双方决定再次延长谈判，美方也表示推迟原定3月1日对部分中国商品提升关税的期限。
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《外商投资法》出台
2019年3月召开的全国人大会议上，最受外界关注的就是《外商投资法》出台。该法案从第一次提出草案到最终表决通过，仅仅历时3个月。这部法律保护在华外资企业不受不公平贸易手段、强制技术转让、窃取知识产权行为的伤害，回应了美国方面的诉求。但是，欧美商界对新法的实施依然满腹狐疑。
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谈判进展依然缓慢
2019年3月初，有消息传出称，特朗普与习近平将在3月底会晤，美中两国将正式就贸易争端签署协议。但是很快又有消息称，“签约峰会”至少要延期到4月底。4月初，中方谈判代表刘鹤再赴美国与特朗普会谈。美方则对某些特定议题的磋商进度感到不满意。
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5月中旬见分晓?
2019年5月1日，美国财长姆努钦透露，与中方的谈判“富有成效”；中国副总理刘鹤即将再次飞赴美国，参加“可能是最后一轮的谈判”。美国媒体披露称，双方已经十分接近达成共识，协议很有可能在5月10日前出炉。路透社则从知情人士处获悉，双方最后的分歧点在于协议是否包含强制执行机制，以及美方何时取消对华附加关税。
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特朗普突然宣布加关税
2019年5月5日，就在各界都以为中美贸易争端即将见曙光之时，美国总统特朗普突然表示，中美贸易谈判进度太慢，因此要在5月10日把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。全球股市应声下跌，中方甚至一度考虑取消谈判。
作者: 苗子, 文山