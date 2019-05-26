贸易战恶化:专家警告中国泡沫经济来临

(德国之声中文网) 美国总统特朗普特朗普周一(5月27日)在东京发表讲话说:「他们(中国)希望达成协议。但我们还没准备好......我们现在有数千万美元的关税收入，这个数字还可以非常轻鬆地往上涨。」

他再次自信表示，中国将无法应付这些关税而希望达成协议。他也表示，预计在下个月日本举行的20国集团会议上与中国国家主席习近平会面。

中国方面，人民银行党委书记、银保监会主席郭树清27日接受媒体访问，表示「中国金融业运行稳健，经得起外部变化冲击」。

他强调就算美国把关税加到极限水平，对中国经济的影响还是有限。他也提到了因应的方案，包括将输美产品转内销，扩大美国之外的海外销售的国家。另外他也提到，「美国因为找不到替代品，无法完全限制中国产品对美出口。」他甚至说，贸易战有助中国产业升级，并重申「2019年中国经济开局良好，能对金融市场形成有效支撑」。

但是中国官员的乐观看法却与经济专家相左。

中国恐重演日本泡沫经济

根据《南华早报》，亚洲开发银行研究所院长吉野直行 (Naoyuki Yoshino)27日提出警告，在中美贸易战下，中国在处理房地产上时必须格外谨慎，因为中国已经开始出现20世纪80年代日本泡沫经济的迹象。他表示，宽鬆的货币政策奠定了房地产泡沫化的基础。

报导中提到，为应对2008年全球金融危机，中国过去10年不断推动抵押贷款和各种信贷、房地产借贷，让投资出现快速增长。这和日本当年的做法很像，最后泡沫经济使日本陷入持续近25年的衰退。这个影响一直持续到今天，为了刺激通货膨胀，日本央行仍将利率维持在零或低于零。

房屋投资是中国家庭创造财富的少数几种方式之一，《南华早报》引用中国房价行情(creprice.cn)报导，以北京来说，2000年左右平均房价是每平方米约4千元人民币（约578美元）。到了今天每平方米飙升了15倍来到6万元以上（约8677美元）。这也使总体住房价格与收入比率从1996年的5.6急剧上升至2013年的7.6，远高于日本1988年高峰期的3.0。

内容也引用《环球时报》报导提到，合理的房价应该是家庭收入中位数的3到6倍。也就是指一个平均收入的家庭存钱3到6年就有能力买房。如果拉到大城市来看更惊人，《环球时报》在10月份表示，一线城市像是北京、上海和深圳的房价与收入比率在50以上，在三线和四线城市则为30至40。

吉野直行表示，另一个是警讯是，中国的金融业对房地产业的借贷程度高于日本泡沫经济时期。第三，中国住房贷款占国内生产总值的比率一直高于日本的3倍左右。这些都是令人担忧的迹象。

中国官媒高举民族主义大旗

中美贸易热战的同时，中国官媒不断鼓吹党的力量和习近平的指导原则，说「以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，是今日之中国『乱云飞渡仍从容』的底气所在」。

相关报导强调共产党十八大以来的成就，诉诸民族主义，赞扬「中国特色社会主义」。内容也细数中国的「主场外交」，回顾中国脱贫和建立小康社会的历史，要人民相信中国共产党。大杂烩式的文章把经济开发和科技发展和减税政策等等都归功于共产党和习近平总书记的英明指导。

夏立民/罗法 (综合报导)