贸易战影响美国经济 更多人申请失业补助

(德国之声中文网) 在过去五个月当中，申请失业补助的人数没有减少。周四，数据显示，虽然在美国东北部地区的工厂提高了生产活动，但是整体而言制造业在新订单数量、货运数与待出货等项目上的数据都明显下滑。工厂雇用的员工与工时也有所减少。

这代表即便上个月美联储已经预期到了中美贸易战的影响，并在今年内第三次降息，透过降低借贷成本鼓励投资，但可能还是没有成功弥补投资人失去的信心。

失业补助申请者攀升

劳工局表示，新申请失业补助的人数在11月中旬的那周的原始数据，约有22.7万件，是6月22日以来的最高峰。

经济学家预期，在经过季度调整之后，数字应该会下降到21.8万左右。

但是，这个水准仍然是近五个月的最高水平。

以四周为单位的移动平均值因为能够去除掉单周的短期波动，被认为是衡量劳动力市场趋势的更好指标。这个数字也在上周上升了3500人， 达到22.1万人，为6月29日以来的最高水平。

国际货币基金警告贸易战影响世界经济

虽然中美之间都对外声称谈判气氛良好，但是美国总统特朗普近日也发出警告，如果没有办法达成贸易协议以结束贸易战，他就会如期对中国商品课征关税。

国际货币基金组织（IMF）警告人们慎防中美贸易冲突导致的后果。货币基金主席格奥尔基娃（Kristalina Georgiewa）周四在北京与中国总理李克强和国际组织会谈之后表示，2020年全球经济增长率有可能下降0.8%。

她指出，经济衰退主要是受到中美贸易争端以及由此引起的不确定性的影响。虽然两国最近相互有所靠近，但是到目前为止还未能就重新取消关税的范畴达成共识。美国总统特朗普最近威胁说，如果双方无法达成一致并签署一份贸易协定，将加征新关税。

国际货币基金组织预计，作为全球第二大经济体，中国经济今年可增长6.1％，但预计明年将降至6％以下。中国今年第三季度的经济增长率已下降至6％整，是30年来增长最缓慢的一年。据国际货币基金组织公布的消息，中国正在忍受着债务增加和贸易战导致的后果。

罗法/李鱼(路透社、法新社)