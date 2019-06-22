贸易战影响中美学术合作？

（德国之声中文网）法新社报道称，学术数据库Nature Index2018年的一项调查显示，美中科学家每年合作撰写数千份论文，远超过其它国家的科学合作数量。

数名研究者则向法新社表示，随着美国收紧有关接受外国科研资金的规定、加强对外国合作伙伴的审查，学术界共同研究项目、交换数据变得更困难。

在一个最新举措中，美国能源部禁止其科学家参加一个外国政府的人才招徕计划，理由是国家安全和竞争的担忧。法新社见到了这份禁令，其中并未点名具体国家，但所指的据称是北京的"千人计划"。

宾夕法尼亚州立大学一位官员匿名表示，越来越多的年轻中国学者被告知，因安全原因不能参加某一项目。

诺丁翰大学宁波校区的创新学教授曹聪表示 ，贸易战转向技术战，对于中美学术研究的合作造成严重干扰。他说，北京近些年来投入数十亿美元，以缩小中国与美国的科技差距，但中国仍严重依赖于美国的技术和培训。

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中国教育部近日发布留学预警，称赴美留学签证审查周期延长、拒签率上升。教育部官员表示，2019年1月至3月，中方计划公派赴美留学1353人，因签证问题未能成行182人，占计划派出人数13.5%。教育部官员称："2018年以来，美以反间谍为由吊销或重新审查中方赴美人员签证，从自然科学向社会科学扩散，近期美方还取消了一批中方从事中美关系研究学者赴美十年签证。"

量子物理学家潘建伟2月获得美国科学促进会颁发的克利夫兰奖，但因签证延迟未能出席领奖。潘建伟向法新社表示，在等待4个月后，他于3月拿到签证，已经错过颁奖仪式。

曾在哈佛大学和西北大学工作的神经生物学家饶毅表示，去年7月，他申请前往美国出席国家科学基金会的一个工作坊，签证被拒。

中国目前也是在美国际学生、学者的最大群体，去年有36万人。

苗子/李鱼（法新社）