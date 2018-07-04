贸易战开打 中美上半年进出口增加

(德国之声中文网) 据路透社周五报道，根据中国海关数据，2018年上半年，中国对美出口同比增加13.6%，从美国进口同期增加11.8%。

另有数据显示，6月，中国向美国港口的船运量高于预期，意味着一些零售商加快订单进度，以避免贸易战激化可能导致越来越多的消费品成本上涨。

1-6月，中国与美国的贸易顺差增加至1337.6亿美元，去年同期为1175.1亿美元。

6月，中国与美国的贸易顺差增加至创纪录的289.7亿美元。5月为245.8亿美元。

中美喊话再谈判

此前，中国商务部副部长王受文周四 (7/12) 要美国应该先把对着中国的枪放下，并呼吁美国官员进行新一轮双边谈判，以解决贸易冲突。

他说：「任何会谈要能成功，一方必须先把对着对方脑袋的枪放下来。」

美国财政部长姆努卿则说：「只要中国做出结构性的改变，政府和我任何时候都可以跟他们谈。」

王受文代表中国出席世界贸易组织（WTO）政策检讨会议。他指控美国是「贸易恶霸」，并说川普的作为「不利美国企业、美国消费者和美国劳工」。他强调只有美国信守诺言才能进行有意义的会谈。

他也指出，是美国「点燃战火」，中国必须自卫。

中美6月初举行第三轮正式谈判，当时未能达成协议。王受文在日内瓦告诉记者：「我们曾举行会谈，而且有好的进展，但有一方无视这些进展，迳行展开贸易战。」

关税引发「大豆战」

今年，中国改变进口结构，降低大豆从美国进口的比例。但是总体而言，美国大豆的销量不降反增，导致价格崩盘。

分析发现，今年到目前为止，美国大豆期货中，中国只占了17%，低于过去十年平均的60％。

然而，即使中国购买比例降低，所有进口商对下一批美国大豆作物到6月预购量与去年同期相比达到了127％，约800万吨。

据路透社对政府数据的分析显示，这个现象起因于美国大豆受中国报復性关税影响，市场价格下跌。美国大豆价格在6週内下跌了17％，是近十年来的最低水平。

除了中国之外，其他国家的进口商都纷纷囤积美国大豆。美国农业部资料显示，墨西哥、巴基斯坦和泰国的进口商都争相抢购。

中国官媒央视报导，中粮和中储粮集团表示，中国近年大豆采购渠道日趋多元化，贸易战对中国大豆市场的影响有限。

例如，中国改从巴西进口大豆，导致巴西大豆价格上涨。

近年来，美国豆农纷纷扩种大豆，突如其来的中美贸易之争，令他们损失惨重。这显得中国市场对美国格外重要。

中国美企怎麽说

根据上海美国商会周四公布的中国经济环境调查报告，69％的受访公司反对特朗普政府的关税政策，只有8.5%表示支持。

这份报告也显示中国美企对中国经济政策的态度。

就政策环境来看，41.5％的受访企业贊成将投资互惠换取更大市场准入，较2017年40.3％多。但是反对比例也从8.6％增加几乎两倍，到15.7％。

内容提到，最常遭到施压要求技术转移的是中国认为具有战略重要性的行业，包括航太（44％）和化学品（41％）。 总体而言，21％的企业面临这样的压力。

另外，有36％的公司表示他们希望间接受益于「一带一路」倡议（BRI），29％的公司表示他们不会从中获益，只有16％的公司认为他们将直接受益于中国雄心勃勃的跨洲基础设施发展计划。

中国製造2025被48％的受访者视为创造收入的机会。 24％持否定态度。

夏立民/罗法 (路透社等)