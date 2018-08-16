贸易战开打近两月 美农户心急如焚

(德国之声中文网) 本星期，美国大豆出口协会(USSEC)在密苏里州举行年度全球贸易会议，中国代表团一如既往是座上客，包括中粮集团、益海嘉里等多家龙头企业也率团出席。

人到了，可是钱未必到。主办方说，以往中国代表团都会签下数以十亿美元的订单，但是此情此景今年很可能不復见。一名中国大型进口商代表也承认﹕「这个星期很难谈成什么生意，但我们可以交流对市场的看法。」

大豆﹕静待翻身契机

大豆产业可谓中美贸易战下的炮灰。去年，中国龙头进口商向美国採购超过120亿美元大豆，佔了美国出口的60%。但是在贸易战阴霾下，美国大豆价格在最近3个月内急跌18%，原因是不少中国买家都转投巴西怀抱。

在过去36年，美国大豆业者总共投资了约1.2亿美元发展中国市场，他们不希望就此放弃。美国大豆出口协会行政总裁詹姆萨特（Jim Sutter）说﹕「我们作出了审慎的决定，不会停止中国项目。我们会继续在那裡进行推广和教育计划，其中一项就是把代表团带来这裡（美国）。」现在，他们可以做的只有尽量与合作伙伴维繫关係，盼望贸易战结束之时东山再起。

美国农业部官员在会议上向众人派定心丸﹕「我们希望与中国达成公平和互惠的条款。敬请保持关注，我感到乐观。这可能需要一段时间。」

同一时间，中国大豆市场也承受压力。有中国代表透露﹕「我们只能应付11月的需求，12月和明年1月的大豆供应都有些短缺。」虽然许多中国买家转向巴西市场，但是当地存货急速消耗导致大豆涨价，部分货源甚至加价20%，有中国代表团成员称或许会考虑重返美国。

这令美国的豆农觉得，他们还未到穷途末路。萨特说，最近美国和墨西哥达成贸易协定，也使他对特朗普进取的谈判风格有信心，最终会为中美带来好结果。

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小麦﹕对华出口归零？

被贸战战重创的，还有美国的小麦和樱桃，华盛顿州是重灾区之一。华盛顿州农业部统计，该州自关税战以来损失4.8亿美元的对华出口。

当地一名小麦农户卡斯滕森(Mike Carstensen)表示，去年中国是其第4大顾客，但是现在交易额归零。另一农户贝利(Gary Bailey)同称，从今年3月开始就没有成功卖出小麦给中国。「我们一直和这些国家维持关係，但现在他们会用其他人的小麦，来取代我们的。我们还是希望和他们维持紧密的关係。」

华盛顿州每年出产价值6亿美元小麦，当中超过90%都会销往外国。前路茫茫是他们的最大忧虑﹕「最担心的是我们花了50年、60年开发市场，一旦失去他们，不是一朝一夕就能把他们叫回来。」

樱桃﹕时间是敌人

另一方面，华盛顿州2500个樱桃农户也诉苦，贸易战害他们今季损失8600万美元。这个数字是由美国西北园艺协会(Northwest Horticultural Council)统计得出。

中国为了报復美国，向美国樱桃开徵50%关税。樱桃是很容易腐烂的水果，收割后很难保存，华盛顿州今年的收成季节已经结束，但是农户忧心这些「粒粒皆辛苦」的樱桃找不到买主。

为此，民主及共和两党都有国会议员替他们去信农业部陈情，要求给予财政补助，如果当局批准，将会拨出总值120亿美元补贴。虽然能解燃眉之急，但是他们最希望的仍是中美尽快谈妥，這才是治本之方。

李芊 (路透社、美联社)