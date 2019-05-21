贸易战延烧 姆努钦：加税恐影响美消费者

(德国之声中文网) 这个月初，美国把价值2000亿美元的中国商品关税从10%提升到25%，迫使中国提高对美进口商品的关税，这也使中美贸易谈判陷入僵局。 此外，美国总统特朗普曾威胁对剩下价值3000亿美元的中国进口商品征收25%关税。

美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 周三 (5月22日) 出席美国众议院听证会时表示，美国还需要大约30到45天来做决定。 这个时程比之前几次加税的时程短，而也意味着可能在特朗普与习近平6月28到29日于日本G20峰会见面期间，让关税生效。 但姆努钦也说: 「我仍希望中美能回到谈判桌上，因为双方领导人可能在六月底相见。 」

此外，姆努钦也首次承认消费者可能会因为美国政府提高关税，而必须承受更高的零售价格。 他说: 「在某些情况中，提高关税确实会影响到美国消费者。 」他重申，关税对美国消费者的影响是考虑贸易策略的重要因素。 他也表明，美国政府希望与中国在之前已建立的共识上，进行新一轮谈判。

此前，美国跨国零售巨头沃尔玛公司 (Walmart Inc) 表明，因为美国提高对中国商品的关税，迫使他们必须提高售价。 而姆努钦则说已与这些美国零售公司联系，承诺某些商品不会被课征关税。

中国反思对美经济关系

根据南华早报报导，中国专家认为美国提高对中国商品关税，以及将华为列入贸易黑名单的举动，已严重破坏双方脆弱的信任，并迫使中国重新检视与美国之间的经济关系。 中国政府顾问已对继续从美国进口重要零件作出警告，并开始着手找寻降低中美贸易交流的方法。

由于中国有进口大量洁净能源的需求，而美国则拥有大量天然气，驱使两国在2017年签署一项价值430亿美元的天然气合作案。 然而，中国社会科学院的王永中告诉南华早报，中国应该审视是否仍要向美国购买这么大量的天然气。 他说: 「为了保障供应链的安全，并防止哪天美国突然终止对中国提供天然气，中国应该把向美国进口的天然气设定在整体进口量的10到15%。 」

此外，美国近期的举动也再度让北京了解，在先进科技与资源领域还是得靠自己。 对中国许多学者、政策制定者、与社会大众来说，中美贸易争端短期内看似不会解决，所以他们已准备好中国必须适应严苛的新局面。

与此同时，中国国家主席习近平本周在江西赣州的长征出发地纪念园发表演说时表示: 「现在是新的长征，我们要重新再出发。 」虽然习近平没有直接提及中美贸易战，但他的这个举动被视为向人民发出讯号，希望民众准备好迎接因外在困境而导致的衰退。 另一方面，中国官媒则口径一致地批评美国，试图说服中国民众，中美贸易谈判是因为美国想霸凌中国，但中国不愿意妥协才破局的。

路透社报导，美国驻华商会周三推出一份调查，显示当地美国企业已因贸易战的关系，感受到中国政府的打压。 不少在上海的美国公司向商会反映，中国政府近期加强检查频率并延长了核准牌照或其他申请的时间。 另外，商会所做的调查显示，有40.7%的美国公司考虑把生产线搬离开中国，而至少有30%的公司表示贸易战降低了公司的竞争力。

杨威廉／李芊 (综合报导)