贸易战后作力 美国竞争力跌落世界第二

(德国之声中文网) 世界经济论坛(WEF)从1979年开始就每年推出全球竞争力报告（The Global Competitiveness Report），评估世界各大经济体的竞争力、长期成长和生产力等指标，到现在已经有40年的经验。

10月8日，最新一期的全球竞争力报告指出，WEF注意到美国「仍然是创新的摇篮」，也还是竞争力排行世界第二的经济体，但是一些指标已经出现了警讯。

WEF经济与经济中心主任萨蒂娅·扎希德(Saadia Zahidi)说，跟整体贸易额相比，美国对关键贸易伙伴施加关税所造成的影响十分有限，因此难以取得相关影响的实际数据。但是她也提到，美国整体的投资走向的确正在往下走，而这很有可能会影响到长期的投资: 「最后会影响到决策者的思考，也会影响境外的企业领袖。所以长期而言，的确会有影响。」

世界经济论坛2019年全球竞争力报告今年共评比141个经济体，全球前5强依序为新加坡、美国、香港、荷兰及瑞士。

以地区而言，亚太地区是全球最有竞争力的地区，北美洲与欧洲紧追在后。

亚太区域的前五名为新加坡、香港、日本、台湾、韩国。中国在亚太地区排名第8，在全球排名第28。

该报告根据基础建设、健康、劳动力市场、金融系统、市場开放性、及創新生態系統等面向对经济体进行0-100的评分。新加坡被评为84.8的高分，但是报告也指出新加坡是因为世界两大经济体之间的纷争，而从港口贸易中获益。

香港从去年的第四名攀升到第三名，但是WEF说报告中的数据是在大规模民主运动爆发前搜集的，没有反应该运动对香港经济的冲击。

第13轮贸易谈判即将开始

中美将在10月10日(周四)重启贸易第13轮贸易谈判。

此前美国总统特朗普曾经发出警告，要是双方在谈判上没有进展，就会如期在10月15日开始对中国价值2500亿的商品多课征5%的关税，即是从25%升到30%。

美国贸易谈判办公室的发言人说，周三没有安排双方会面，但是高层谈判将会如期在周四与周五进行。这次参与谈判的美方代表是贸易代表莱特希泽，以及财务长姆努钦。中方则是副总理刘鹤。

一名没有直接参与谈判的中国外交官告诉路透社，中国想要达成协议，但不想要进行「零和游戏」。该外交官补充道，重要的是美国接受两国经济体制的差异，尤其是中国以国家主导的经济模型。中国需要保护自己的主权，以及发展经济的权利。他说，中国有意改进知识产权的相关措施，因为这么做符合中国的利益，但是美国指控中国窃取知识产权并不公平。

周一(10月7日)，美国公布了新的实体清单，对中国的几家企业以及政府机关实施出口管制，目的是反对中国打压新疆。对于美方的做法，中方予以批评，但表示中美贸易谈判仍将按原计划进行。周二，美国又对拘留或侵害穆斯林少数民族的中国官员实施签证限制。在贸易谈判之前，美方的这些举动都会使得双方达成协议的机会更加渺茫。

罗法/杨威廉 (法新社、路透社)