贸易战升级 特朗普称无时间压力

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三 (5月8日) 在佛罗里达州出席一场造势活动，而他也趁机表示美国并没有立即得与中国签署贸易协议的压力，并要支持者别担心，因为双方终将找到方法解决贸易争端。特朗普在现场还向支持者表示，中国试图撤回协议中的承诺内容，破坏了双方本已达成的协议，所以他们的副总理正在飞来美国谈判的路上。他说: 「我们没有压力，因为反正我们一直都是世界各国想海捞一笔的对象。 」

此外，特朗普也在推特上发文引用著名经济学家莫里奇 (Peter Morici) 之前针对中美贸易战做出的评论。 莫里奇当时表示: 「关税让美国经济成长变得更快，也让中国经济成长变得更慢。 」

中国商务部则在8日晚间发布声明: 「美方拟于5月10日将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%。升级贸易摩擦不符合两国人民和世界人民的利益，中方对此深表遗憾，如果美方关税措施付诸实施，中方将不得不采取必要反制措施。」商务部发言人高峰在9日的新闻发布会上也再次强调了这一观点，并且正面回应美方指责中国试图反悔：“中方重信用守承诺这点从来没有改变过，一年多来中方推动谈判的诚意和善意有目共睹。”

中国出尔反尔？

此前，据路透社援引美国政府消息人士称，5月3日深夜，华盛顿收到北京发来的外交电报，对一份长达近150页的贸易协议草案做出重大修改，这些改动将令中美持续数月的谈判前功尽弃。消息人士还称，中国在文件中推翻了之前做出的多个承诺，这将导致美国的核心要求无法得到满足。中国从协议草案中删除的具有约束力的法律表述，正是被美国贸易代表莱特希泽视为重中之重的内容。莱特希泽认为，中国修法对确认协议的落实至关重要。多年来，美国官员一直抱怨中国的改革承诺都是空话。

华盛顿一名知悉谈判情况的消息人士对路透社披露：“中方的删减削弱了协议的核心架构。”另一名消息人士则称，最后一轮谈判进行得很不顺利，因为“中国变得贪心了……在十几个问题上出尔反尔，如果不是更多的话，谈判进行得很糟糕，特朗普直到周日才爆发真的让人意外。”

而一名中国官员则对路透社表示，中国的法律无法轻易地“说改就改”，中国的底线是明确的，不会单方面的委曲求全，所以谈不上所谓的“在承诺上后退”。

环球时报：贸易战升级未必是坏事

中国外交部发言人耿爽则在9日对外表示，“希望美方能够同中方共同努力，相向而行，在相互尊重、平等相待的基础上，照顾彼此合理关切，争取达成一个互利双赢的结果。这符合中方的利益，也符合美国的利益，也是国际社会普遍的期待。”这一表态与此前几日并无太大变化

官方背景的《环球时报》则在社评中认为，中美贸易磋商已经进行了十轮，取得了巨大进展，“但谈到最后也是最较劲的时候。”作者呼吁，面对美方波动，中方“最好的回答是淡定”。同时，文章还认为，“中国社会在这个时候要坚决支持国家的应对策略，无论有什么变故，我们都与国家同在。我们要有承受谈判破裂的勇气和耐力，为政府维护我们的核心利益创造良好条件。”“美方极限施压，恰恰表明美方对早点达成协议其实很着急。越是在这种时候，中方越要保持定力。中美贸易战的‘发烧’再高一度，多烧一会儿，未必对中国在战略上就是很坏的事。在我方受损失的同时，美方也将在增加损失的过程中多积累一分教训，之后若能达成贸易协议，反而会更稳固。”

聚焦贸易逆差、知识产权与网络间谍活动

美国与中国于本周四 (5月9日) 在华府开启新一轮的贸易谈判，而虽然终止长达将近一年的贸易战看似是终极目标，双方争端的核心却是争取高科技产业的主宰权。此前，美国总统特朗普要求中国开放更多美国商品进入其市场，让华盛顿得以降低双方之间的贸易逆差。 数据显示，中美的贸易逆差在2018年达到3787亿美元。

另一方面，北京早已承诺进口更多美国大豆及能源产业的商品。 然而，中国需要大幅提升进口数量才能缩小双方的贸易逆差。 美国多年来不断指控中国透过强制技术转移来窃取其产业机密，而美国的贸易代表团也将保护先进技术及知识产权视为贸易谈判的核心议题。

中国贸易谈判代表刘鹤会出席周四及周五在华府举行的贸易谈判

中国过去曾数度承诺打击知识产权的窃取，包含设立专门保护知识产权的政府部门。 然而，美国贸易代表办公室近期推出的报告显示，这些努力无法在根本上解决知识产权遭盗取的问题。 此外，这个议题也跟中国公司在美国的投资有关。 美国近年来起诉了数名企图窃取美国公司产业机密的中国员工，而美国的外国投资委员会也以造成国家安全风险为由，阻止了几起中国企业试图买下美国重点企业的案子。

华盛顿呼吁北京停止对美国企业进行网络间谍行动，但中国却不愿意承认它们得为任何科技窃取或间谍行动负责。 由于中国自2015年来便积极推动所谓的「中国制造2025」的计划，北京也因此无法答应美国，停止对国有企业提供补助。 法新社报导，贸易专家认为中国很难同意针对其贸易行为进行重大的结构性改变。

要求中国停止操纵汇率

美国近年来也不断要求中国停止利用人民币较低的汇率来提高中国出口商品的竞争力，而美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 也要求在最终的贸易协议中纳入人民币汇率相关的规定。 为了确保中国会履行承诺，美国希望在贸易协议中加入执行机制。 美国贸易谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 提出双方应该每个月、每一季跟每半年开会检讨中国是否履行承诺。

法新社报导，如果美国公司指控中国违反贸易协议的规定，美国可以咨询中国官员，而如果双方不能找到解决方法的话，美国可以单方面的启动惩罚性的关税。 但不论最终讨论出来的系统为何，双方都必须要有启动惩罚性关税的权利。 然而，让中国政府拥有启动逞罚性关税的可能性让不少美国企业感到担忧。

此外，北京希望美国能移除它们目前对2500亿美元的中国商品征收的关税，但美国副总统彭斯 (Mike Pence) 表示美国是否移除关税的关键，在于中国是否确实遵守贸易协议的规定。 贸易专家告诉法新社，它们认为双方会决定以阶段性的方式慢慢移除关税。

美国大豆农及其产业组织周二要求美国总统特朗普撤回提高关税的威胁，并立即与中国签署贸易协议，解决长达将近一年的贸易战。 此外，美国股市也因为投资人对贸易谈判前景的忧虑，在过去数个月来，首次下跌超过2%。 经济专家也警告，中美贸易争端可能威胁全球经济，并强调如果美国提高对中国商品征收的关税，反而会使美国经济成长率降低0.3%。

特朗普：我很满意

特朗普在周三（5月8日）发推特称，中国想要撤回、重新对贸易协议进行谈判的原因是他们“真心希望能够与拜登（Joe Biden）或者另一名非常虚弱的民主党人进行‘谈判’，并在未来几年继续剥削美国（每年5万亿美元）……”

他接着写道，“不过，这不会发生！中国刚刚通知我们，他们（副总理）正赶来美国以达成协议。这个再说，但是对于每年超过1000亿美元的关税可以填补美国国库，我很满意”。

杨威廉/王凡/罗法 (法新社/路透社等)