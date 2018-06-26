 贸易战剑指知识产权 特朗普到底意欲何为 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

贸易战剑指知识产权 特朗普到底意欲何为

在美国加强打击中国涉嫌盗窃知识产权行为以及即将禁止中国投资科技领域的背景下，人们要问，保住科技霸主地位对美国有多重要？美国为什么要遏制“中国制造2025”？

Symbolbild Computer Chip technology (Fotolia/Edelweiss)

华盛顿正在尽可能加大中国的痛感，打消其挑战美国科技独霸地位的企图

（德国之声中文网）《华尔街日报》周一（6月25日）援引白宫不愿透露姓名的官员报道，特朗普总统将在本周晚些时候宣布禁止中国企业投资美国的科技公司，此举意在阻止向中国实现其在10个关键领域赶超西方的雄心勃勃的计划。

周一晚些时候，美财长姆纽钦（Steven Mnuchin）则对媒体表示，该声明并非仅仅针对中国一家，而是所有偷窃美国技术的国家都是该声明的对象。但很明显，中国是重点。

美国地位受威胁

人们越发明显地看到，华盛顿正在尽可能加大中国的痛感，打消其挑战美国科技独霸地位的企图。

位于纽约的智库欧亚集团（Eurasia Group）的特里奥罗（Paul Triolo）对德国之声表示，"关税不过是一个工具而已，最根本的是对中国成为科技大国的忧虑。"

他认为，中国应该允许外国企业更多的市场准入，只有这样，关税和其他议题才有可能重新谈判。

在华盛顿凶猛的攻势面前，最近数周来，中国政府压低了腔调，淡化美国的做法对"中国制造2025"可能带来的影响。

柏林墨卡托中国研究中心的曾来恩（ Max J. Zenglein）认为，"现在美国回击那些瓦解其竞争领先地位的行为，同时希望中国考虑美方的忧虑，并使用美国的模式。 "

怎样保住高技术？

美国的"保卫战"可能导致中国放慢进步的步伐，但特里奥罗和曾来恩都对此举能否奏效表示怀疑，其中一个原因是，中国政府为实现技术领先已投入巨资。

欧亚集团的特里奥罗以中国巨大的国内市场作为论据，指出中国有着多个大型科技企业，教育制度每年培养的理工毕业生是美国的3倍，这都是中国有望挑战美国的理由。

他认为美中联手是保住美国领先地位的关键，在他看来，美中在高科技领域的合作早有先例，比如在人工智能领域，谷歌以及微软早已在中国注下大笔投资。

"但在很多情况下，美国科技企业被视为经济安全以及国家安全事务"，特里奥罗说，这将对合作构成困难，美国特别对中国在通讯产品中的间谍行为心有余悸。

曾来恩则审慎地认为，正是西方同中国的合作，在一些原本德国、法国或日本技术领先的领域，让中国"后来居上"，"高铁就是很好的例子，中国同外国企业合作，将它们当成攀登科技的阶梯。"他解释道，最后的结果是，中国不再依赖外国技术。

Bildkombo Huawei und ZTE (Getty Images/AFP)

半导体工业耗资巨大，无法一蹴而就，今后数年内，中国非常可能将继续依赖美国。

中国在5G占优势

中国科技公司将在高速无线技术5G领域占据优势，未来10年，这一特高速数据传输技术将占统治地位。

特里奥罗说，"美国有很多人担心华为和中兴将成为5G的霸主，有人担心国家安全会受到影响。美国没有可以为5G产品提供全线服务的供应商。"

曾来恩为，中国技术发展直到目前都很迅速，但我们不应指望中国的科技公司会突然之间就会获得竞争优势，优势"是通过许多小步骤发展而成的"。

而半导体工业耗资巨大，无法一蹴而就，今后数年内，中国非常可能将继续依赖美国。

虽然特朗普总统对中国的技术领域的发展反应激烈，特里奥罗仍然表示，最终的结局不会是"零和博弈"："跟原子弹不同。未来科技要复杂得多，不会一方是赢家，另一方全部输尽。"

  • Symbolfoto Internetkriminalität (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

    中美贸易战 与我有何干？

    症结在于“中国制造2025”

    最令美国耿耿于怀的是，中国强迫在华外国企业（包括美国企业）交出先进技术，作为进入中国市场的前提条件。而北京倾国家之力推动的“中国制造2025”战略则是对美国在多个科技领域霸主地位的“赤裸裸”的挑战。

  • China Wirtschaft (Getty Images/AFP)

    中美贸易战 与我有何干？

    特朗普出招有顾虑

    本来就是凭借“美国优先”的口号当选总统的特朗普，在选择对华贸易战的打击目标时，自然是有所顾虑。他选择征收25%关税的中国产品，主要涉及工业机械、航空航天工业部件和通讯技术等，所以首先会察觉到价格变化的应该是美国企业。

  • US-Strafzölle - China IT Apple Watch (Getty Images/AFP/STR)

    中美贸易战 与我有何干？

    消费品不受影响？

    华盛顿开出的“黑名单”避开了美国老百姓大量购买的产品如智能手机、玩具和服装等。此外电视机和药品也从原来的征税清单中删除。

  • Deutschland Frankfurter Börse (Getty Images/H. Hannelore)

    中美贸易战 与我有何干？

    价格迟早要涨

    但是这并不意味着美国的普通消费者不会受到影响。这些关税会导致使用相关机械设备的美国企业成本上升，随着时间的流逝，这些成本都会逐渐转嫁给消费者。只不过它的效果不如直接对消费产品征税来得明显。

  • USA Kentucky Dürre Feld mit Sojabohnen (Reuters)

    中美贸易战 与我有何干？

    美国大豆种植面临打击？

    在北京宣布的反制措施中，就包括对美国诸多农产品征收25%关税。其中大豆产业受到的影响可能最大，因为美国大豆出口的60%都是销往中国。 自从中美双方的征税决定宣布之后，大豆价格已经出现下跌。

  • Whiskey mit Eis (picture-alliance/Bildagentur-online)

    中美贸易战 与我有何干？

    威士忌和牛肉一起涨价？

    美国产的威士忌和牛肉以及海鲜水产等也成为北京征收关税的对象。除了食品领域之外，美国产汽车（包括燃油动力、混合动力和纯电动汽车）都是中国征税对象。美国前驻华大使骆家辉反对现政府的关税政策，他认为这给美国企业带来的伤害可能比对中国企业的大。“因为中国并不一定非要买美国的大豆。他们可以从南美购买。他们也不一定非要购买波音飞机。”

  • China Trumps Besuch (picture-alliance/AP Photo/T. Peter)

    中美贸易战 与我有何干？

    鹿死谁手 有待分晓

    华盛顿和北京为这一轮关税措施设定的实施时间都是7月6日，在那之前中美贸易战是否还有可能“悬崖勒马”？也有专家认为，中国采取以牙还牙的方式回击是一个错误，因为这会迫使特朗普采取进一步的报复。究竟狭路相逢，谁能取胜，还需拭目以待。

    作者: 雨涵


DW.COM

美国亮剑 「中国製造2025」转低调

美国白宫国家贸易委员会主席纳瓦罗说，特朗普政府提出的投资限制都是针对中国。还传出特朗普要动用紧急权力反制「中国制造2025」。中国据报有最新应对方式。 (26.06.2018)  

美国再出招 或限制中资收购科技企业

据美媒报道，华盛顿正酝酿新措施，限制中资收购美国科技企业，部分高科技产品甚至可能停止对华出口。在中美贸易冲突继续升级的阴影笼罩下，股市面临下行压力。 (25.06.2018)  

哈雷宣布美国减产 特朗普：竟举白旗

贸易战害到自己人了吗？因应6月22日欧盟开徵报復关税，美国哈雷机车部分产线移至外国。美国总统特朗普急跳脚。 (26.06.2018)  

中美贸易战 与我有何干？

历时几个月曲折起伏的中美贸易争端，究竟涉及哪些经济领域？与两国老百姓又有什么关系？ (16.06.2018)  

相关内容

Symbobild Made in China 2025

美国亮剑 「中国製造2025」转低调 26.06.2018

美国白宫国家贸易委员会主席纳瓦罗说，特朗普政府提出的投资限制都是针对中国。还传出特朗普要动用紧急权力反制「中国制造2025」。中国据报有最新应对方式。

Washington Kongressgebäude bei Nacht

美收紧外国投资 特朗普：非针对中国 27.06.2018

北京传出淡化「中国製造2025」以平息美国对其科技产业发展的不安。白宫也开始出现「投资限制不是针对中国」相关说法。中美贸易止战先从停止口水开始？

China | Chinas Stellvertrender Minsterpräsident He trifft US-Handelsminister Ross

中美谈判不明朗 美课关税就归零 02.06.2018

北京指责特朗普“出尔反尔”的复杂背景下， 美国商务部长罗斯抵京访问。分析人士认为，在关乎“中国制造2025”战略的领域，中国可能不会轻易让步。谈判告终，但实际成果如何尚不明朗。

媒体看中国

US-Verteidigungsminister Mattis in China (AFP/Getty Images/M. Schiefelbein)

德语媒体：从”韬光养晦“到”以牙还牙“

美国国防部长马蒂斯周二到访北京，除朝核问题之外，南海、台海相信也是双方讨论的重点。此外，日益激化的中美贸易争端，也是德语媒体关注的话题。 