贸易战剑指知识产权 特朗普到底意欲何为

（德国之声中文网）《华尔街日报》周一（6月25日）援引白宫不愿透露姓名的官员报道，特朗普总统将在本周晚些时候宣布禁止中国企业投资美国的科技公司，此举意在阻止向中国实现其在10个关键领域赶超西方的雄心勃勃的计划。

周一晚些时候，美财长姆纽钦（Steven Mnuchin）则对媒体表示，该声明并非仅仅针对中国一家，而是所有偷窃美国技术的国家都是该声明的对象。但很明显，中国是重点。

美国地位受威胁

人们越发明显地看到，华盛顿正在尽可能加大中国的痛感，打消其挑战美国科技独霸地位的企图。

位于纽约的智库欧亚集团（Eurasia Group）的特里奥罗（Paul Triolo）对德国之声表示，"关税不过是一个工具而已，最根本的是对中国成为科技大国的忧虑。"

他认为，中国应该允许外国企业更多的市场准入，只有这样，关税和其他议题才有可能重新谈判。

在华盛顿凶猛的攻势面前，最近数周来，中国政府压低了腔调，淡化美国的做法对"中国制造2025"可能带来的影响。

柏林墨卡托中国研究中心的曾来恩（ Max J. Zenglein）认为，"现在美国回击那些瓦解其竞争领先地位的行为，同时希望中国考虑美方的忧虑，并使用美国的模式。 "

怎样保住高技术？

美国的"保卫战"可能导致中国放慢进步的步伐，但特里奥罗和曾来恩都对此举能否奏效表示怀疑，其中一个原因是，中国政府为实现技术领先已投入巨资。

欧亚集团的特里奥罗以中国巨大的国内市场作为论据，指出中国有着多个大型科技企业，教育制度每年培养的理工毕业生是美国的3倍，这都是中国有望挑战美国的理由。

他认为美中联手是保住美国领先地位的关键，在他看来，美中在高科技领域的合作早有先例，比如在人工智能领域，谷歌以及微软早已在中国注下大笔投资。

"但在很多情况下，美国科技企业被视为经济安全以及国家安全事务"，特里奥罗说，这将对合作构成困难，美国特别对中国在通讯产品中的间谍行为心有余悸。

曾来恩则审慎地认为，正是西方同中国的合作，在一些原本德国、法国或日本技术领先的领域，让中国"后来居上"，"高铁就是很好的例子，中国同外国企业合作，将它们当成攀登科技的阶梯。"他解释道，最后的结果是，中国不再依赖外国技术。

中国在5G占优势

中国科技公司将在高速无线技术5G领域占据优势，未来10年，这一特高速数据传输技术将占统治地位。

特里奥罗说，"美国有很多人担心华为和中兴将成为5G的霸主，有人担心国家安全会受到影响。美国没有可以为5G产品提供全线服务的供应商。"

曾来恩为，中国技术发展直到目前都很迅速，但我们不应指望中国的科技公司会突然之间就会获得竞争优势，优势"是通过许多小步骤发展而成的"。

而半导体工业耗资巨大，无法一蹴而就，今后数年内，中国非常可能将继续依赖美国。

虽然特朗普总统对中国的技术领域的发展反应激烈，特里奥罗仍然表示，最终的结局不会是"零和博弈"："跟原子弹不同。未来科技要复杂得多，不会一方是赢家，另一方全部输尽。"