贸易战冲击中国出口  对美出口尤其跌

（德国之声中文网） 在中美贸易战的阴影之下，中国11月出口增速同比下降，这是中国连续第4月出口增速同比下滑。这与专家之前的预测不符，专家们的预测是出口增速会同比上升。中国海关总署指出，尤其向美国的出口下降12.5%，进口下降23.3%。中美双边贸易额下降了15.2％。

中美两个全球最大经济体之间的贸易战已持续一年有余，这影响到了中国的出口。这场纷争不仅给双方的经济带来影响，也削弱了全球经济。中国进口总量 11月同比仅略微升了0.3％。中国进口量出现了自4月以来的首次增长，这也与专家预期会下降的结果不尽相同。

根据美国方面的表述，中美贸易谈判近日高速前进。美国定在下周日（12月15日）对中国价值大约1500亿美元的商品课征新一轮的关税，这些商品包括笔记本电脑、智能手机、玩具和衣服，这将会让矛盾升级。也许在此之前双方会完成第一阶段贸易协议，这一点尚未有定论。

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 我们赢了 特朗普如今的策略是：老子赢定了，你怎么跟老子谈吧。在发出了一系列相关的表态后，他最新发推猜测中国会有怎样的反应：“中国将向他们的系统注入资金，并且可能一如既往降低利率，以弥补他们商界承受的损失。他们一定、肯定将会失败。如果美联储也这样加入‘比赛’，那一切都完了。我们赢了！ 无论如何，中国都想要达成协议！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 被“遗忘”的人 为了反驳许多人对美国农产品出口中国的担忧，特朗普发推文称：“现在正在发生的事情，会让我们伟大爱国的农民成为最大受益者之一。希望中国能尊重我们，继续购买我们最优质的农产品。但如果不是，你们的国家将在中国大量购买的基础上补偿你们的损失...这笔钱将会来自美国允许中国和其他人与我们做生意而产生的巨额关税。农民们多年来一直被‘遗忘’。现在是轮到他们的时候了！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 萝卜加大棒 ……是特朗普发推的一贯风格。他也一直不忘强调和习近平的“交情”。表示：“如果时机成熟，我们将与中国达成协议。 我对习主席的尊重和友谊是无限的，但正如我之前多次告诉过他的那样，这份协议对于美国来说必须是非常好的，不然它就没有任何意义。 自从世贸组织荒谬的单方面形成以来，我们必须被允许夺回我们在贸易中失去的大片阵地......... 一切都会发生，而且比人们想象的要快得多！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 并不是每个人都能完全看懂 ……特朗普的每条推文。比如这条：“我们明天就可以和中国达成协议，在它们的公司开始离开、丢掉美国业务之前。但是上一次我们马上就要达成协议的时候，他们想要重新谈。这可没门！我们现在的处境比任何能达成的协议都要好。我们会拿到数十亿美元的收入，让工作岗位重回它们原本就属于的地方——美国。其它国家已经在和我们谈，因为它们不想落入如此境地。它们必须是美国行动的一部分。这原本是我们的领导人多年间前就该做的事情。请慢慢享用！”—— 明天就可以达成协议？特朗普你是认真的吗？

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 特朗普做了家庭作业 ……至少一部分作业。谈及美国在谈判中的优势，他发推表示：“中国从我们这里购买产品比我们从他们那里购买的产品少了近5000亿美元，因此我们处于一个很好的位置。如果您在美国本土生产，就没有关税。您也可以从非关税国家，而不是中国那里购买产品。许多公司正在离开中国...这样它们对于美国买家来说会更有竞争力。 我们现在是一个比中国更大的经济体，并且自2016年大选以来经济规模大幅增加。我们是每个人都想拿一把，占便宜的‘存钱罐’。不会再这样了！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ “中国不应该报复！” 特朗普说中国需要为全部关税买单，美国主流媒体纷纷表示怀疑。5月10日对华新一轮关税生效当天他发推文称：“美国消费者没有理由支付今天对中国生效的关税。 最近有证据表明，美国只支付了4%，而中国支付了21%，因为中共对产品的补贴程度如此之高。 此外，关税可以完全被避免，如果你从未征关税的国家购买，或者你在美国境内购买产品（这是最好的方法）。 这是零关税。 许多受关税影响的公司将离开中国前往越南和其他亚洲国家。 这就是为什么中国如此想要达成交易的原因！将不会有任何人留在中国与他们做生意。 对中国非常不利，对美国非常好！ 但是中国多年来一直肆无忌惮地利用美国以至他们领先太多（我们以前的总统没有做好本质工作）。 因此，中国不应该报复- 否则情况只会变得更糟！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ “瞌睡虫拜登” 特朗普觉得受挫的中国如今可能在采取拖延战术，发推表示：“我觉得，中国意识到他们在最近的谈判中遭到如此严重的打击，以至于他们可能会等待2020年的选举，看看他们是否能够幸运的等来民主党人的胜利。如果真是这样，他们会继续敲诈美国每年5000亿美元...唯一的问题是，他们知道我会赢（美国历史上最好的经济和就业数字，还有更多），如果必须在我的第二个任期谈判，这笔交易对于他们来说远会更糟。对他们来说现在采取行动是明智的，但我确实喜欢收下巨额的关税！”在特朗普眼中，民主党人的候选人——美国前副总统，只是“瞌睡虫拜登”（Sleepy Joe Biden）。

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 特朗普坚信 ……他与中国打交道的方式是正确的。他推文道：“记住，是他们打破了与我们的交易，并试图重新谈判。 我们将从中国获得数百亿美元的关税。 产品买家可以在美国自行制造（理想状况），也可以从非关税国家进口...然后，中国可能不再消费我们伟大爱国农民（农业）的产品，但我们将花费（同等或更多）的款项来购买他们的农产品——这只是收到的总关税的一小部分，然后再将食物分发给全世界其他国家的饥民！ 非常棒！” 作者: 任琛



根据以往的贸易谈判经验，特朗普会亲自决定新的关税是否将生效，或者是否延长谈判的时间。

10月，特朗普曾经透露第一阶段的谈判预计会在11月中旬结束，但此后谈判却一直在持续。

中美双方都针对性地评论过贸易谈判或是透露进程，各种说法也让股市出现震荡。中国本周吹出暖风，宣布不对美国大豆、猪肉加征反制关税，不过北京在第一阶段贸易谈判中要求美方不仅要取消新关税，也要叫停已执行的惩罚性关税。

文木 / 叶宣（德新社）